Финансовые тайны на грани разоблачения

Часть I. Авиакатастрофа…

29 октября в авиакатастрофе в Индонезии погиб 181 пассажир, 2 пилота и 6 членов экипажа, всего 189 человек. Рейс JT610 индонезийской авиакомпании LionAir вылетел из международного аэропорта Сукарно Хатта (Джакарта) в 6.20 в Панкалпинанг (на о. Суматра) среди прочих пассажиров были зарегистрированы и 20 чиновников Минфина Индонезии. Информацию о гибели госслужащих распространили некоторые новостные агентства со ссылкой на представителя министерства финансов Индонезии Нуфранса Вира Сакти.

https://www.bfm.ru/news/398321?utm_source=smi2ag&utm_campaign=year2018&utm_medium=partner

(29 октября 2018) В авиакатастрофе в Индонезии погибли 20 чиновников Минфина Погибшими числятся более 180 человек В разбившемся в Индонезии пассажирском самолете находилось около 20 чиновников министерства финансов. Это подтвердил Минфин Индонезии, передает РИА Новости. Boeing индонезийской авиакомпании Lion Air потерпел крушение у берегов острова Ява. Он выполнял рейс из Джакарты на остров Суматра. По официальным данным, на борту находились 189 человек, в том числе трое детей.

Корпорация Боинг выпускает очень надежные самолеты (как и их главный конкурент «Эйрбас»), а уж падение новенького «Боинга» последней модели, – 737 MAX 8, – хита продаж 2018 года, без учета конспирологических причин, объяснить невозможно.

https://iz.ru/805882/2018-10-29/telo-pervogo-pogibshego-naideno-na-meste-krusheniia-indoneziiskogo-samoleta

Как заявили в авиакомпании, самолет был произведен в 2018 году, а эксплуатироваться начал 15 августа. Воздушное судно было исправно, капитан имел около 6 тыс. часов налета, второй пилот — порядка 5 тыс. При этом «РИА Новости» со ссылкой на западные СМИ сообщает, что в ходе предыдущего полета у лайнера были зафиксированы технические неполадки, которые были устранены «в соответствии с правилами».

В последнее время все больше заказных авиакатастроф осуществляется путем внешнего перехвата управления самолетом. Технологии достигли такого уровня, что нет необходимости закладывать взрывное устройство в самолет, рискуя быть пойманными за руку каким-нибудь не в меру бдительным безопасником или кем-то из сотрудников наземных служб аэропорта. Следствие обычно даже не рассматривает криминальную версию авиакатастрофы, о чем я говорила еще в 2015 году.

http://pravosudija.net/article/rassledovanie-s-negodnymi-sredstvami

Расследование с негодными средствами В заголовках мировых СМИ катастрофу немецкого пассажирского авиалайнера, совершавшего рейс 4U9525, называют мистерией, загадкой. Редактор Flightglobal по вопросам эксплуатации и безопасности Дэвид Лирмаунт вывесил в своём Твиттере такое замечание: «Эксплуатируемые немцами А320 не разбиваются при полёте в крейсерском режиме. Не в наши дни. Это очень странная история». К этому следует добавить, что разбившийся в Альпах лайнер не просто эксплуатируется немцами. Бюджетная Germanwings GmbH на 100% принадлежит крупнейшему авиаконцерну Европы Deutsche Lufthansa AG, в который входят также Swiss International и Austrian Airlines. Несмотря на немедленно, как по заказу (или по заказу?) начатую кампанию дезинформации и слухов, самолёты Germanwings обслуживаются и инспектируются ничуть не хуже всех остальных машин концерна, то есть на вершине мирового уровня. Вице-президент Lufthansa уже заявила, что речь идет о несчастном случае, и подчеркнула: «Всё остальное — спекуляции». Если учесть, что повреждённый «чёрный ящик» обнаружен недавно и записи ещё не расшифрованы, любопытно, откуда она знает? И почему так спешит с выводами? Эксперты предполагают, что датчики самолета могли покрыться льдом, или что падение давления в кабине могло вывести команду из строя. Официальные эксперты рассказывают также о возможности пожара и технических неисправностей. От них не отстают самодеятельные коллективы других (самоназначенных) экспертов, убеждённых, что поскольку они уже освоили принцип работы с разводным ключом, то почему бы им не расследовать теракты. Впрочем, их версии ничем не хуже и не лучше официальных. Результаты подобной деятельности влияют на расследование всех последних происшествий такого рода. Один малайзийский Боинг до сих пор не нашли на острове Диего-Гарсия, на другом никак не обнаружат пробоин от снарядов, выпущенных из ГШ-30-2… При убийстве одного человека его расследование, к счастью, не поручают экспертам, выполняющим важные, но вспомогательные функции. Впрочем, возможно, зря. С таким подходом успех гарантирован: покойный умер от потери крови. Перед смертью не потел. Или: г-н Н. скончался от остановки сердца, причинённой механическим разрушением этого органа металлическим объектом массой 6,1 г, двигавшимся со скоростью порядка 300 м/сек. Прекрасно. Дело можно закрывать и отправлять в архив. Как известно из классики, кирпич ни с того ни с сего никому и никогда на голову не свалится. Лайнер приличной компании при современном развитии авиатехнологий — тем более. Технические специалисты должны делать свою работу. Расследованию тяжких и особо тяжких преступлений их не обучали. В результате мы наблюдаем в сети Интернет, что большинство наиболее оторванных от реальности версий причин катастроф, в особенности «техногенных», распространяется именно людьми с хорошим техническим образованием. Какую именно гайку и каким образом отвинтил злоумышленник, эксперты должны устанавливать по поручению следователя. Ни в коем случае следствие не может идти на поводу у экспертизы, и в обычных случаях расследования причины смерти одного человека подобное нигде не практикуется. Лишь при массовых убийствах, которыми являются большинство авиакатастроф, расследование поручается людям, которые понятия не имеют, как его проводить. С этой целью необходимо создать специализированную следственную группу, так как в наше время после каждой авиакатастрофы следует открывать дело по признакам убийства двух или более лиц, совершённого общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору или организованной группой из корыстных побуждений или по найму, либо терроризма, совершённого группой лиц по предварительному сговору. В отношении каждого пикейного жилета, пробормотавшего словосочетание «теория заговора», следует проводить проверку по признакам воспрепятствования осуществлению правосудия и производству предварительного расследования — в том числе на предмет причастности к совершению преступления в виде пособничества. В случае, если следственная группа дважды за свою историю придёт к выводу о том, что катастрофа произошла в результате технических неполадок, ошибки экипажа или наземных служб, её руководитель должен быть предупреждён о неполном служебном соответствии. В противном случае мы очень скоро придём к положению, при котором пользование воздушным (или водным) транспортом можно будет уподобить игре в «русскую рулетку».

Ничего с тех пор не поменялось: злоумышленники (в данном случае правильно было бы употребить слово «хакеры», но к нему в массовом сознании прочно прилепилось слово «русские», поэтому пусть будут «злоумышленники» без национальной окраски) как и в предыдущих случаях, проводят предварительную подготовку к проведению теракта. До сих пор не существует процедуры обязательного возбуждения уголовного или проверочного дела по случаю «рядового» воздушного происшествия в виде краткосрочной потери экипажем контроля над управлением самолетом, или любой другой нестандартной ситуации, возникшей в результате необъяснимых неполадок в системах управления самолетом.

Авиакатастрофа А320 рейса Париж — Каир над Средиземным морем в 2016 году, как и авиакатастрофа в Альпах в 2015 имеет все признаки нескольких «репетиций» перехвата управления самолетом:

http://pravosudija.net/article/aviakatastrofa-nad-sredizemnym-morem-gde-sleduyushchaya …Я тоже часто возвращаюсь к мысли о подозрительной близости места авиакатастрофы А320 рейса Париж — Каир к месту проведения военных учений НАТО в Средиземном море. Есть признаки дистанционного перехвата управления воздушным судном: http://www.newsru.com/world/02jun2016/egyptair1.html С борта упавшего в Средиземное море самолета авиакомпании EgyptAir в течение 24 часов перед крушением многократно поступали сигналы о неполадках. Из-за этого самолет трижды заходил на вынужденную посадку. Об этом в ночь на четверг сообщают французские СМИ – газета Parisien и телеканал France 3. Среди погибших в авиакатастрофе было 15 граждан Франции. Перед трагедией египетский самолет совершил шесть перелетов между Асамарой (Эритрея), Каиром, Тунисом и Парижем. “Во время этих перелетов между 18 и 19 мая системы оповещения сигнализировали о неполадках на борту вскоре после вылета из трех аэропортов, где приземлялся A320. Эти оповещения о тревоге каждый раз влекли за собой техническую проверку на земле, которая показывала отрицательный результат, и воздушное судно вновь получало возможность взлететь и продолжить свой маршрут над Средиземным морем”, – цитирует сообщение телеканала ТАСС. Parisien уточняет, что некие аномалии были зафиксированы при взлете самолета из столицы Эритреи, города Асмэра, а также при вылете из Туниса и Египта. Сигналы были переданы на землю автоматической системой слежения за состоянием систем самолета ACARS. Ранее в СМИ была опубликована расшифровка последних сообщений датчиков: они передали информацию о задымлении в одном из туалетов и в системах авионики. (Конец цитаты) Ложные сигналы о неполадках — один из признаков перехвата управления самолетом, возникали у А320 примерно в одном районе. Маршрут из Эритреи в Египет пролегает недалеко от места падения самолета А321 «Когалымавиа», выполнявшего рейс из Шарм-эль-Шейха. А вот в Париж из Каира обычно этим рейсом летал Боинг, который был заменен на А320. Как выяснилось, заменен на не вполне исправный А 320, совершивший перед направлением на дополнительный рейс несколько вынужденных посадок по причине «сбоя» электроники. Позволю себя процитировать: http://pravosudija.net/article/aviakatastrofa-pisma-chitateley Все заказные истории о «сумасшедшем» немецком пилоте Germanwings, были попыткой отвести внимание от перехвата управления воздушным судном. Кстати, на рейсе в Барселону этот самый немецкий пилот пожаловался на кратковременную потерю управляемости воздушного судна, примерно в том районе, где на обратном пути произошла катастрофа. Катастрофу в Альпах репетировали? Перед падением самолета Когалымавиа, тоже были жалобы на «неполадки». (конец цитаты) http://www.newsru.com/world/01jun2016/a320.html Французское судно, участвующее в поисках упавшего в Средиземное море самолета A320 авиакомпании EgyptAir, уловило сигналы с глубины, которые, предположительно, могли поступить от “черных ящиков” лайнера. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на египетские следственные органы. …На днях Wall Street Journal со ссылкой на источники, осведомленные о ходе расследования, сообщила, что действия пилотов самолета, среагировавших на ложный сигнал о задымлении, могли стать причинойкрушения лайнера. (конец цитаты) Относительно последней цитаты — откуда Wall Street Journal знает о «реакции пилотов на ложный сигнал о задымлении»? Или кого они прикрывают?

Еще одно важное обстоятельство: индонезийский рейс запрашивал возвращение в аэропорт:

https://iz.ru/805856/2018-10-29/razbivshiisia-v-indonezii-samolet-zaprashival-vozvrashchenie-v-aeroport?utm_source=smi2 Разбившийся в Индонезии самолет запрашивал возвращение в аэропорт (29 октября 2018) Самолет индонезийского лоукостера Lion Air запросил у диспетчера возвращение в аэропорт перед тем, как с ним была потеряна связь. Об этом ТАССзаявил представитель Главного управления гражданской авиации страны Синду Рахаю в понедельник, 29 октября. Boeing 737 MAX 8 пропалс радаров спустя 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты утром 29 октября. Позже стало известно, что он рухнул в море в районе западного побережья острова Ява.

То есть, пилоты LionAir что-то заметили и предприняли попытку вернуться?

На подготовительном этапе организации заказной авиакатастрофы, за один-два рейса до намеченной даты, как правило, в управлении самолетом происходят «незначительные неполадки» в целях проверки «приговоренного» воздушного судна на предмет внешней управляемости. Повторяемость аналогичных «неполадок» из катастрофы в катастрофу дает нам повод говорить об умышленном характере преступления.

Есть еще одно обстоятельство, которое тоже косвенно указывает, что катастрофа была запланирована, – это внезапная замена воздушного судна. Если руководство авиакомпании «в теме» подготовки грядущей авиакатастрофы (представьте, бывает и такое!), то новый самолет «внезапно», перед самым вылетом меняют на более старый, выработавший свой ресурс, – владельцы предпочитают угробить тот борт, который «не жалко».

Если в заказной авиакатастрофе замазаны владельцы или высший менеджмент авиакомпании, – это осложняет расследование, которое и так первым делом отметает версию предумышленного преступления. В качестве отмазки от назойливых родственников сойдёт и версия с «сумасшедшим пилотом» который «один всех угробил», как в случае катастрофы Germanwings в Альпах в 2015 году.

https://pikabu.ru/story/katastrofa_a320_kompanii_germanwings__krupneyshee_massovoe_ubiystvo_v_istorii_4788239 Катастрофа А320 компании Germanwings – крупнейшее массовое убийство в истории Итак, по последним данным катастрофа борта 4U9525 компании Germanwings, дочерней авиакомпании Lufthansa является, по всей видимости, крупнейшим массовым убийством в истории. Даже одному из крупнейших массовых убийц – Андреасу Брейвику не удалось угробить такое количество людей за один раз. 150 человек погибло в этой катастрофе, из них 6 – члены экипажа. И убил их всех один из членов этого самого экипажа – 27-летний второй пилот, тезка Брейвика, Андреас Любитц. Фейсбук-фото не самого высокого качества этого лысоватого подонка на фоне знаменитого моста Golden Gate опубликовали все крупнейшие новостные агенства мира.

«Кратковременные незначительные неполадки» устраняются экипажем в полете «путем исполнения стандартных команд» и никогда не являются основанием для возбуждения уголовного дела. По мне, так экипаж после возникновения необъяснимых неполадок в управлении воздушным судном должен требовать возбуждения уголовного дела, но такие случаи не известны.

Авиакатастрофы превратились в самый удобный способ устранения неугодных политиков или бизнес-конкурентов. Если катастрофа организована над океаном, жертвы с гарантией мертвы, и уже ничего никому не расскажут, если самолет уничтожен над материковой частью, то в большинстве случаев — тоже. В случае перехвата управления, мастерство пилотов не играет никакой роли, а родственникам жертв заткнут рты выплатой щедрых компенсаций за счет авиаперевозчика, страховой компании и правительства.

http://avia.pro/news/opublikovany-kadry-snyatye-za-minuty-do-krusheniya-indoneziyskogo-boeing-737

Несмотря на тот факт, что обстоятельства авиакатастрофы пассажирского лайнера Boeing 737-800 перевозчика «Lion Air» до сих пор остаются неизвестным, а по официальному заявлению пресс-службы штаба руководящего поисково-спасательной операцией, никто из находившихся на борту самолёта не выжил, специалистам удалось обнаружить последние фотографии и видеозаписи сделанные пассажирами рокового рейса. Большая часть фотографий и видеозаписей была сделана ещё до момента взлёта, однако как утверждают индонезийские СМИ, часть из них была извлечена из мобильных устройств обнаруженных на месте крушения.

На представленной видеозаписи можно увидеть, что пассажиры до последнего надеялись на счастливый исход, однако, по неизвестным причинам, пассажирский авиалайнер так и не смог развернуться и вернуться в Международный аэропорт Джакарты.

Мысль о заказном характере авиакатастрофы посетила не одну меня:

https://russian.rt.com/world/news/568561-avstraliya-indoneziya-samolyot В Австралии рекомендовали чиновникам не пользоваться услугами индонезийской Lion Air Австралийским чиновникам рекомендовали временно не пользоваться услугами авиакомпании Lion Air после крушения самолёта в Индонезии. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел и торговли Австралии в разделе Smart Treveller, специализирующемся на безопасности туристов. «В связи с катастрофой самолёта авиалиний Lion Air 29 октября 2018 года сотрудники правительства Австралии и работающие на контрактной основе получили указание не пользоваться услугами данной авиакомпании», — говорится в тексте. Indonesia: Following the fatal crash of a #LionAirplane on 29 October 2018, Australian government officials & contractors have been instructed not to fly on Lion Air. This decision will be reviewed when the findings of the crash investigation are clear. https://t.co/bYLVnkkXV5 — Smartraveller (@Smartraveller) 29 октября 2018 г. Отмечается, что указанное решение будет пересмотрено после завершения расследования причин ЧП.

У австралийцев, поверьте, есть основания подозревать предумышленный характер катастрофы, ведь именно Великобритания заинтересована в проверке индонезийских финансов…

Первые выводы из предварительных результатов расследования, – эта катастрофа не будет исключением среди множества других, – не поймают даже исполнителей, не говоря уже о заказчиках. Во второй части я хочу поговорить о тех, кто не заинтересован в проведении проверки силами Всемирного банка…

Продолжение следует