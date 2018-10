Финансовые тайны на грани разоблачения

Часть I. Авиакатастрофа…

29 октября в авиакатастрофе в Индонезии погиб 181 пассажир, 2 пилота и 6 членов экипажа, всего 189 человек. Рейс JT610 индонезийской авиакомпании LionAir вылетел из международного аэропорта Сукарно Хатта (Джакарта) в 6.20 в Панкалпинанг (на о. Суматра) среди прочих пассажиров были зарегистрированы и 20 чиновников Минфина Индонезии. Информацию о гибели госслужащих распространили некоторые новостные агентства со ссылкой на представителя министерства финансов Индонезии Нуфранса Вира Сакти.

Корпорация Боинг выпускает очень надежные самолеты (как и их главный конкурент «Эйрбас»), а уж падение новенького «Боинга» последней модели, – 737 MAX 8, – хита продаж 2018 года, без учета конспирологических причин, объяснить невозможно.

В последнее время все больше заказных авиакатастроф осуществляется путем внешнего перехвата управления самолетом. Технологии достигли такого уровня, что нет необходимости закладывать взрывное устройство в самолет, рискуя быть пойманными за руку каким-нибудь не в меру бдительным безопасником или кем-то из сотрудников наземных служб аэропорта. Следствие обычно даже не рассматривает криминальную версию авиакатастрофы, о чем я говорила еще в 2015 году.

Ничего с тех пор не поменялось: злоумышленники (в данном случае правильно было бы употребить слово «хакеры», но к нему в массовом сознании прочно прилепилось слово «русские», поэтому пусть будут «злоумышленники» без национальной окраски) как и в предыдущих случаях, проводят предварительную подготовку к проведению теракта. До сих пор не существует процедуры обязательного возбуждения уголовного или проверочного дела по случаю «рядового» воздушного происшествия в виде краткосрочной потери экипажем контроля над управлением самолетом, или любой другой нестандартной ситуации, возникшей в результате необъяснимых неполадок в системах управления самолетом.

Авиакатастрофа А320 рейса Париж — Каир над Средиземным морем в 2016 году, как и авиакатастрофа в Альпах в 2015 имеет все признаки нескольких «репетиций» перехвата управления самолетом:

Еще одно важное обстоятельство: индонезийский рейс запрашивал возвращение в аэропорт:

То есть, пилоты LionAir что-то заметили и предприняли попытку вернуться?

На подготовительном этапе организации заказной авиакатастрофы, за один-два рейса до намеченной даты, как правило, в управлении самолетом происходят «незначительные неполадки» в целях проверки «приговоренного» воздушного судна на предмет внешней управляемости. Повторяемость аналогичных «неполадок» из катастрофы в катастрофу дает нам повод говорить об умышленном характере преступления.

Есть еще одно обстоятельство, которое тоже косвенно указывает, что катастрофа была запланирована, – это внезапная замена воздушного судна. Если руководство авиакомпании «в теме» подготовки грядущей авиакатастрофы (представьте, бывает и такое!), то новый самолет «внезапно», перед самым вылетом меняют на более старый, выработавший свой ресурс, – владельцы предпочитают угробить тот борт, который «не жалко».

Если в заказной авиакатастрофе замазаны владельцы или высший менеджмент авиакомпании, – это осложняет расследование, которое и так первым делом отметает версию предумышленного преступления. В качестве отмазки от назойливых родственников сойдёт и версия с «сумасшедшим пилотом» который «один всех угробил», как в случае катастрофы Germanwings в Альпах в 2015 году.

«Кратковременные незначительные неполадки» устраняются экипажем в полете «путем исполнения стандартных команд» и никогда не являются основанием для возбуждения уголовного дела. По мне, так экипаж после возникновения необъяснимых неполадок в управлении воздушным судном должен требовать возбуждения уголовного дела, но такие случаи не известны.

Авиакатастрофы превратились в самый удобный способ устранения неугодных политиков или бизнес-конкурентов. Если катастрофа организована над океаном, жертвы с гарантией мертвы, и уже ничего никому не расскажут, если самолет уничтожен над материковой частью, то в большинстве случаев — тоже. В случае перехвата управления, мастерство пилотов не играет никакой роли, а родственникам жертв заткнут рты выплатой щедрых компенсаций за счет авиаперевозчика, страховой компании и правительства.

Мысль о заказном характере авиакатастрофы посетила не одну меня:

В Австралии рекомендовали чиновникам не пользоваться услугами индонезийской Lion Air

Австралийским чиновникам рекомендовали временно не пользоваться услугами авиакомпании Lion Air после крушения самолёта в Индонезии.

Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел и торговли Австралии в разделе Smart Treveller, специализирующемся на безопасности туристов.

«В связи с катастрофой самолёта авиалиний Lion Air 29 октября 2018 года сотрудники правительства Австралии и работающие на контрактной основе получили указание не пользоваться услугами данной авиакомпании», — говорится в тексте.

Indonesia: Following the fatal crash of a #LionAirplane on 29 October 2018, Australian government officials & contractors have been instructed not to fly on Lion Air. This decision will be reviewed when the findings of the crash investigation are clear. https://t.co/bYLVnkkXV5

— Smartraveller (@Smartraveller) 29 октября 2018 г.

Отмечается, что указанное решение будет пересмотрено после завершения расследования причин ЧП.