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Пределы капитализма и канун революции. Александр Бузгалин

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Памяти профессора Александра Владимировича Бузгалина.

Комментарий редакции

Данное видео посвящено Александру Владимировичу Бузгалину – известному российскому экономисту-марксисту, профессору МГУ. 

Основные тезисы:

1. А.В. Бузгалин сыграл важную роль в развитии и популяризации марксизма в постсоветской России, подготовил много исследователей и политических активистов.

2. Современный капитализм вобрал в себя многие социалистические элементы (планирование, перераспределение доходов, изменение накопления капитала), что приближает социализм.

3. В современном обществе доминирует творческий труд, который может воспроизводиться только при социализации системы. Это тоже ведет к социализму.

4. Однако капитализм приспосабливается к новым условиям, отчуждая результаты творческого труда и интеллектуальную собственность.

5. Для перехода к социализму нужно развивать коллективизм, взаимопомощь, политическую организацию трудящихся.

Вывод: А.В. Бузгалин внес большой вклад в развитие марксистской теории применительно к современному этапу капитализма. Он показал, что несмотря на гибкость и приспособляемость, капитализм исчерпывает свой потенциал, и на смену ему должна прийти более прогрессивная социалистическая система. Для этого необходимо развитие классового самосознания и организации трудящихся.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0vJw5pFF3Y0
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