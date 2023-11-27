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Как малоросские земли интегрировались в Российское государство. Евгений Спицын

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Как происходила интеграция земель левобережной Украины в Российское государство? В студии канала "День" историк Евгений Спицын. Ведущий – Игорь Шишкин.

Комментарий редакции

В данной лекции рассматривается процесс интеграции украинских земель в состав Российского государства после воссоединения в результате национально-освободительной войны под предводительством Богдана Хмельницкого в середине XVII века.

Основные тезисы:

1. После Переяславской Рады 1654 года начался длительный и болезненный процесс интеграции украинских земель, занявший около 100 лет.

2. На украинских землях сохранялось военно-полковое самоуправление и автономия, не вводились элементы крепостного права и налоговая система России. Это породило традиции коррупции и беззакония.

3. Петр I положил конец "украинской вольнице", ликвидировав институт выборного гетманства и подчинив управление Малороссией напрямую Санкт-Петербургу. 

4. Параллельно шла интеграция Слободской Украины (Слобожанщины), которая изначально управлялась российскими приказами как неотъемлемая часть России.

Вывод: интеграция украинских земель в состав России шла постепенно на протяжении почти 100 лет и сопровождалась сохранением элементов автономии, что негативно сказалось на политической культуре, но в конечном итоге завершилась созданием единого административного и правового пространства Российской империи.

Источник: https://rutube.ru/video/547a72b698cb91b09bff458ded9f5dbb/
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