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Что не вышло у Макрона, но получилось у Путина

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Центральная Азия стала местом проведения многочисленных саммитов и визитов глав государств. Чего добивался Макрон в Ташкенте и Астане, о чем договорились Путин и Токаев, почему у Китая и России в регионе позиции крепче, чем у Турции и Запада, зачем в Москву приезжал Эмомали Рахмон и каковы перспективы Афганистана говорят ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД РФ Александр Князев и политолог Руслан Сафаров

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Проведение последних саммитов в регионе Центральной Азии (в рамках СНГ, ЕАЭС и др.) напрямую не связано с повышенным интересом к региону, это скорее совпадение по графику этих организаций. Тем не менее, на фоне глобальной турбулентности интерес к региону вырос, что связано с его большими границами с Китаем и Россией и сильным влиянием этих стран.

2. Попытки Запада наладить контакты со странами ЦА пока не являются частью какой-то новой стратегии, скорее это поиск возможностей для усиления своего влияния в регионе. Пока Западу нечего противопоставить сотрудничеству России и Китая в ЦА.

3. Китай заинтересован в стабильности в ЦА и готов искать компромиссы с Россией в регионе. Между Россией и Китаем происходит определенное разделение сфер влияния.

4. Турция активно использует "мягкую силу" в ЦА через образование и культуру, но ее экономические возможности несопоставимы с Китаем и Россией. Нет единства внутри Организации тюркских государств.

5. Иран и арабские страны пока занимают второй уровень присутствия в ЦА после России и Китая. У них есть потенциал, но пока он не реализован.

6. Россия активно наращивает экономическое присутствие в ЦА, несмотря на информационные кампании против нее. Отношение в обществе в целом скорее позитивное.

7. Ситуация в Афганистане постепенно стабилизируется при талибах, несмотря на сохраняющиеся проблемы. Работа с нынешним правительством идет на благо стабилизации.

Таким образом, несмотря на попытки Запада усилить свои позиции, Россия продолжает укреплять связи со странами Центральной Азии. Ключевым партнером России в регионе остается Китай, с которым активно ведется поиск компромиссов.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=QMwt98eZbT0
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