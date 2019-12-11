Новости Украины и Новороссии 11 декабря 2019

Кто был на саммите «нормандской четвёрки» самым уверенным в себе, а кто менее, у кого большие перспективы, а кто покинет вскоре большую политическую игру? Профессиональный физиогномист Леонид Золин уверен в том, что тело может многое рассказать о его владельце.

В интервью каналу на украинском ТВ он раскрыл детали невербальной коммуникации между лидерами «нормандской четверки».

«Очень важно понимать вес людей в политике, — считает Золин. — Очень важно понимать, кто входит в политику, какие позиции занимает в глобальном масштабе. И, соответственно, как раз-таки общение между Эммануэлем Макроном и Зеленским показывает, что они более „на равных“, и они показывают, что это — молодая, новая поросль, тенденция в глобальной политике и они испытывают некую симпатию к другу».

Эксперт пояснил это тем, что и Макрон, и Зеленский выросли на волне «современного политического популизма».

«Это такое течение в мировой политике и они вышли на этой волне. Когда Макрон пришёл к власти — он пришёл на одних лозунгах, и постепенно поменял свою риторику и пошёл в совершенно другом направлении развития Франции. Точно так же и Зеленский — у него есть манёвр, и он смотрит как вырулить. И вот тут они находят общий язык.

А с Владимиром Путиным — это совершенно разные фигуры, разного масштаба. И здесь Макрону важно показать, что он — принимающая сторона, он сильный и он может обеспечить площадку для глобального общения», — поделился мнением Золин.

Далее он перешёл к самой встрече и тому, что успел заметить во время саммита «нормандской четвёрки». Эксперт также дал оценку тому якобы конфузу с Зеленским, когда он чуть было не сел в кресло Путина, но вовремя заметил жест Макрона, который помог своему гостю найти его место.

Интересно, по мнению специалиста, то, как именно они расселись.

«Смотрите, они расселись. Справа от Путина — был Макрон, слева от Путина была — соответственно, Меркель. Точно так же они, совершенно зеркально, сидели по отношению к Зеленскому. В чём тут соль? А в том, что правая сторона в данной ситуации — это отцовская сторона. Это мужская сторона, взрослая — и здесь сидит Макрон, как будущий лидер европейского пространства, особенно после Brexit.

И вот здесь с левой стороны сидит Ангела Меркель — это женская сторона, это материнская сторона. Как раз Меркель — это уходящий персонаж, которая подвигается, уходит из немецкой политики», — рассказал Золин.

Также он пояснил, почему Зеленский не повернулся к журналистам сразу, а только после того, как ему подсказал Владимир Владимирович, и почему он пил так много воды.

«Проблемы тут нет, он был занят, поглощён реальными процессами. Ведь он по большому счёту первый раз на таком глобальном формате, — пояснил суть поведения Зеленского эксперт. — Это просто его развитие как политика».

Но кто главный — Макрон, Путин, Меркель или Зеленский? Чьё слово решающее? Чтобы лучше это понять, Золин предложил сравнить то, в какой последовательности они входили и выходили во время перерыва, после, от встречи к встрече. Ведь всё было расписано буквально по минутам и то, что зафиксировали операторы, прибывшие на саммит, весьма красноречиво говорило об общем настрое «виновников торжества».

«Вот на это я обратил внимание. Знаете, у волков, вообще, в стае есть такая традиция: в начале идёт самый пожилой, самый старый волк, самый слабый… Слабые волки идут в стае впереди, потом идут молодые, потом идут зрелые, и в конце идёт глава — кто сильный, кто занимает позицию», — пояснил Золин то, кто как шёл и куда.

«Так они и выходили: вышла Меркель, потом Зеленский, за ним — Макрон, потом шёл Владимир Путин», — добавил эксперт.

Потом, по его словам, когда они выходили на конференцию, Меркель шла в начале, Макрон в конце, а между ними — Зеленский и Путин.

«А когда они расселись, была ситуация следующая: Зеленский, Меркель, Макрон, Путин. И если вы посмотрите на рассадку, например, в китайских традициях, то, выходит, лидер — тот, который принимает, глава, — он сидит в центре. А тот, кто значимый на переговорах, садится дальше от выхода. В данном случае — это был Зеленский», — утверждает физиогномист.

Он подчеркнул, что китайцы «очень соображают в протоколах, у них очень древняя протокольная система». И то, что Зеленского посадили дальше от выхода, а Путина — ближе, показательно для определения значимости Зеленского «для будущего развития регионального или субрегионального».

Кого не было на встрече, но они «присутствовали» на этой встрече, считает Золин, — то есть «неявно, но были», — это Дональд Трамп и Си Цзиньпин. И люди, которые были на встрече «четвёрки», учитывали их интересы и играли, «в том числе с учётов интересов Соединённых Штатов Америки, их кластера, и с точки зрения „восточного кластера“ — Китая».

«Без этого невозможно было бы вообще эту встречу провести», — считает Павел Золин.

В конце он добавил, что каждый из лидеров, прибывших на саммит, смотрел с позиции «сверху вниз и каждый со своей динамики» на президента Зеленского, который менее года назад вступил на путь политики.

«Макрон — это приходящая структура, Меркель — уходящая. И здесь они оценивают Зеленского в любом случае. И ирония присутствует, и присутствует некая надежда на то, что будет стабилизация, потому что дестабилизация им не нужна. Они хотят как-то стабилизировать ситуацию, но иронизируют, конечно, потому что ещё нет зрелости в глобальной политике Зеленского. Что-то искать специально, какой-то тайный смысл… Его там нет», — резюмировал он.

Как сообщала «Русская Весна», встреча «нормандской четвёрки» состоялась в Париже в Елисейском дворце в минувший понедельник, 9 декабря. После чего разговор между лидерами стран продолжился. Также состоялась долгожданная встреча Путина и Зеленского, во время которой президенты России и Украины обсудили ситуацию на Донбассе и другие вопросы.

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