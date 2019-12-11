Новости Украины и Новороссии 11 декабря 2019
- 13:13 СРОЧНО: В Мурманске задержан сторонник «Правого сектора», готовивший теракт (ВИДЕО).
- 12:14 ДНР: новое поколение достойно продолжает героическую историю Донбасса (ВИДЕО).
- 10:41 Азаров о том как Киев продлит войну.
- 10:02 Нормандская встреча.
- 08:30 В больнице на родине Зеленского рухнул потолок (ФОТО).
- 08:01 Соловьёв ответил на нападки Зеленского (ФОТО, ВИДЕО).
- 07:52 “Мисс Львов” оказалась в центре скандала из-за поездки в Москву.
- 07:30 Лавров рассказал, чего Москва ждёт от Зеленского.
- 06:00 «Тайный язык тела»: О чём думали Путин, Зеленский, Макрон и Меркель во время переговоров? (ФОТО, ВИДЕО).
- 04:00 Бойцы ЛНР против боксёров из стран НАТО: победы и международное признание (ФОТО).
- 01:00 «Небывалые подвижки»: как Запад пытается скрыть правду об уничтожении «Боинга» МН17 на Донбассе.
- 00:30 Российский телеканал начинает показ сериала с Зеленским в главной роли.
- Вчера 22:58 У «Газпрома» ещё есть козыри в спорах с «Нафтогазом», — Коболев.
- Вчера 22:40 Рефат Чубаров в роли «попа Гапона».
- Вчера 22:10 «Похолодело сердце»: В Раде назвали нормандский саммит «капитуляцией перед радикалами».
СРОЧНО: В Мурманске задержан сторонник «Правого сектора», готовивший теракт (ВИДЕО)
В Мурманске задержан сторонник «Правого сектора»*, планировавший теракт у здания местной администрации.
Спецоперация прошла накануне, но известно о ней стало только сейчас.
Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, у 36-летнего задержанного гражданина России изъята самодельная бомба большой мощности.
Силовики задержали злоумышленника в тот момент, когда он забирал самодельное взрывное устройство большой мощности из тайника.
Возбуждено уголовное дело о подготовке теракта, другие подробности спецоперации пока не приводятся.
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* Запрещенная в РФ экстремистская организация.
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ДНР: новое поколение достойно продолжает героическую историю Донбасса (ВИДЕО)
В ДНР продолжает расти и развиваться военно-патриотическое движение «Молодая Гвардия — Юнармия». На сегодняшний день количество воспитанников превысило тысячу человек, из которых более 700 уже приняли присягу.
И это далеко не предел — сотни юных граждан Республики желают присоединиться к Юнармии, что является наглядной демонстрацией того, что патриотизм, уважение ратного подвига предков и высокие нормы морали для них не пустой звук.
Юнармейцы на регулярной основе посещают дни открытых дверей в подразделениях Народной милиции ДНР, выезжают на военные полигоны и привлекаются к торжественным мероприятиям в воинских частях.
Благодаря этому они могут видеть, в каких условиях проходят службу и как тренируются защитники Республики, а военнослужащие чувствуют внимание и поддержку со стороны подрастающего поколения.
«Молодая Гвардия — Юнармия» приняла активное участие в праздновании Дня освобождения Донбасса. Молодогвардейцы заступили в почётный караул в Парке Ленинского комсомола и на мемориальном комплексе «Саур-Могила». Ребята держали в руках портреты участников Великой Отечественной войны и героев, павших при обороне Донецкой Народной Республики.
В этот же день приняли присягу на Саур-Могиле 200 ребят, решивших пройти путь юнармейцев.
Участники движения «Молодая Гвардия — Юнармия» также побывали в Севастополе, где посетили парад ко Дню военно-морского флота России. Юнармейцы смогли своими глазами увидеть слаженные действия кораблей, военно-спортивное шоу и многое другое.
«Очень понравилась поездка в Крым. Большое спасибо организаторам. Мы побывали во многих музеях, в военно-исторических музеях, в музее по ремонту подлодок, на Сапун-горе побывали. А в Крыму вообще очень-очень хорошо», — поделился впечатлениями о поездке один из юнармейцев.
«Молодая Гвардия — Юнармия» ДНР активно налаживает связи с Юнармией регионов Российской Федерации. В сентябре в Донецк с визитом прибыл руководитель военно-патриотического движения «Юнармия» города Екатеринбурга Дмитрий Ермаков. Вместе с руководителем Центрального штаба ВПД «Молодая Гвардия — Юнармия» Донецкой Народной Республики Виктором Пудыком он совершил поездку по прифронтовым школам города Донецка, после которой между Екатеринбургской и Донецкой Юнармией было подписано соглашение о сотрудничестве.
12 ноября юнармейцы участвовали в торжествах по случаю 5-летия создания Народной милиции ДНР. В этот день очередная группа воспитанников движения была приведена к присяге, после чего их поздравил лично глава ДНР Денис Пушилин.
«Сегодня для вас знаменательный день принятия присяги. Вы привыкли всегда оставаться верными своему Отечеству, быть достойными гражданами нашей страны. Уверен, что вы будете верны клятве, которую дали здесь — в стенах Военно-исторического музея Великой Отечественной войны, перед лицом своих товарищей и единомышленников.
Вы — продолжатели героической истории Донбасса. Важно, чтобы каждый из вас бережно относился к нашим традициям, обладал знаниями и проявлял стойкость при защите интересов отечества», — подчеркнул глава Республики.
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Азаров о том как Киев продлит войну
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Нормандская встреча
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В больнице на родине Зеленского рухнул потолок (ФОТО)
В больнице № 1 Кривого Рога произошло ЧП — в одном из кабинетов 10 декабря обвалился потолок.
Обрушение потолка произошло на третьем этаже больницы. Обвалившаяся современная подвесная конструкция обнажила старые и явно давно не ремонтировавшиеся деревянные перекрытия.
В результате происшествия пострадавших нет, к счастью, это оказалась не палата стационара, а помещение, где выписывали больничные листы. Администрация медицинского учреждения перекрыла проход на этаж ради безопасности работников и посетителей больницы.
Построенную в годы советской власти больницу за время «незалежности» довели до такого состояния, что в октябре окружной административный суд Кривого Рога обязал остановить эксплуатацию 3 и 4 этажей здания стационарного отделения.
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Соловьёв ответил на нападки Зеленского (ФОТО, ВИДЕО)
Российский телеведущий Владимир Соловьев ответил на нападки Владимира Зеленского по поводу того, что в его передаче постоянно рассказывают об Украине, не бывая там.
В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» журналист напомнил, что въезд на Украину ему запрещён, и предложил Зеленскому сделать с ним интервью.
Он перекинул мяч на сторону Зеленского, пригласив последнего в Донецк. Намекая, видимо, на то, что украинские телеканалы и другие средства массовой информации вот уже шесть лет увлеченно рассказывают об ужасах «оккупации», хотя ни в Луганске, ни в Донецке не бывают.
Соловьев обратил внимание, что на «нормандском саммите», в отличие от Зеленского, президент России Владимир Путин говорил, прежде всего, о людях.
Напомним, 9 декабря на пресс-конференции по итогам «нормандского саммита» в Париже Зеленский сделал выпад в сторону всех российских журналистов, заявив, что они могли бы приехать, не боясь испортить дорогую обувь.
«Вы приезжайте, я вам лично покажу. Но только чтобы реально, а не как ваш Соловьев. Я всегда говорю — приезжайте, посмотрите, что у нас в Украине происходит. Походите ножками, ручками, глазками, ничего страшного, туфли Brioni не испачкаете», — сказал Зеленский.
Соловьев на своей странице в соцсети разместил фото в темной рубашке и кроссовках камуфляжной расцветки. «Никакого Бриони!» — написал телеведущий.
Неумелый выпад Зеленского с упоминанием люксового итальянского бренда мужской одежды и обуви уже почти стал мемом, а на предложение приехать на Украину отреагировали многие из журналистов, которые будут схвачены СБУ при пересечении границы.
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“Мисс Львов” оказалась в центре скандала из-за поездки в Москву
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Лавров рассказал, чего Москва ждёт от Зеленского
Министр иностранных дел Росии Сергей Лавров заявил, что саммит в Париже по урегулированию ситуации на Донбассе и двусторонняя встреча российского и украинского президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского прошли в конструктивном ключе. Об этом глава МИД РФ рассказал журналистам по итогам рабочего визита в Вашингтон 10 декабря.
«Атмосфера переговоров и в “нормандском формате”, и затем между президентами Путиным и Зеленским была конструктивной, я бы сказал, взаимоуважительной и прагматичной», — указал Лавров.
Он отметил, что разговор лидеров прошел «без идеологизированных громких заявлений» и стороны продемонстрировали настрой на поиск реального решения конфликта.
«Мы рассчитываем, что президент Зеленский будет строго следовать своим предвыборным обещаниям остановить войну, прекратить гибель людей и обеспечить мир на всей территории Украины. Это можно сделать, выполнив Минские договоренности», — подчеркнул российский министр.
При этом Лавров добавил, что на Украине есть немало сил, пытающихся сорвать процесс мирного урегулирования.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
«Тайный язык тела»: О чём думали Путин, Зеленский, Макрон и Меркель во время переговоров? (ФОТО, ВИДЕО)
Кто был на саммите «нормандской четвёрки» самым уверенным в себе, а кто менее, у кого большие перспективы, а кто покинет вскоре большую политическую игру? Профессиональный физиогномист Леонид Золин уверен в том, что тело может многое рассказать о его владельце.
В интервью каналу на украинском ТВ он раскрыл детали невербальной коммуникации между лидерами «нормандской четверки».
«Очень важно понимать вес людей в политике, — считает Золин. — Очень важно понимать, кто входит в политику, какие позиции занимает в глобальном масштабе. И, соответственно, как раз-таки общение между Эммануэлем Макроном и Зеленским показывает, что они более „на равных“, и они показывают, что это — молодая, новая поросль, тенденция в глобальной политике и они испытывают некую симпатию к другу».
Эксперт пояснил это тем, что и Макрон, и Зеленский выросли на волне «современного политического популизма».
«Это такое течение в мировой политике и они вышли на этой волне. Когда Макрон пришёл к власти — он пришёл на одних лозунгах, и постепенно поменял свою риторику и пошёл в совершенно другом направлении развития Франции. Точно так же и Зеленский — у него есть манёвр, и он смотрит как вырулить. И вот тут они находят общий язык.
А с Владимиром Путиным — это совершенно разные фигуры, разного масштаба. И здесь Макрону важно показать, что он — принимающая сторона, он сильный и он может обеспечить площадку для глобального общения», — поделился мнением Золин.
Далее он перешёл к самой встрече и тому, что успел заметить во время саммита «нормандской четвёрки». Эксперт также дал оценку тому якобы конфузу с Зеленским, когда он чуть было не сел в кресло Путина, но вовремя заметил жест Макрона, который помог своему гостю найти его место.
Интересно, по мнению специалиста, то, как именно они расселись.
«Смотрите, они расселись. Справа от Путина — был Макрон, слева от Путина была — соответственно, Меркель. Точно так же они, совершенно зеркально, сидели по отношению к Зеленскому. В чём тут соль? А в том, что правая сторона в данной ситуации — это отцовская сторона. Это мужская сторона, взрослая — и здесь сидит Макрон, как будущий лидер европейского пространства, особенно после Brexit.
И вот здесь с левой стороны сидит Ангела Меркель — это женская сторона, это материнская сторона. Как раз Меркель — это уходящий персонаж, которая подвигается, уходит из немецкой политики», — рассказал Золин.
Также он пояснил, почему Зеленский не повернулся к журналистам сразу, а только после того, как ему подсказал Владимир Владимирович, и почему он пил так много воды.
«Проблемы тут нет, он был занят, поглощён реальными процессами. Ведь он по большому счёту первый раз на таком глобальном формате, — пояснил суть поведения Зеленского эксперт. — Это просто его развитие как политика».
Но кто главный — Макрон, Путин, Меркель или Зеленский? Чьё слово решающее? Чтобы лучше это понять, Золин предложил сравнить то, в какой последовательности они входили и выходили во время перерыва, после, от встречи к встрече. Ведь всё было расписано буквально по минутам и то, что зафиксировали операторы, прибывшие на саммит, весьма красноречиво говорило об общем настрое «виновников торжества».
«Вот на это я обратил внимание. Знаете, у волков, вообще, в стае есть такая традиция: в начале идёт самый пожилой, самый старый волк, самый слабый… Слабые волки идут в стае впереди, потом идут молодые, потом идут зрелые, и в конце идёт глава — кто сильный, кто занимает позицию», — пояснил Золин то, кто как шёл и куда.
«Так они и выходили: вышла Меркель, потом Зеленский, за ним — Макрон, потом шёл Владимир Путин», — добавил эксперт.
Потом, по его словам, когда они выходили на конференцию, Меркель шла в начале, Макрон в конце, а между ними — Зеленский и Путин.
«А когда они расселись, была ситуация следующая: Зеленский, Меркель, Макрон, Путин. И если вы посмотрите на рассадку, например, в китайских традициях, то, выходит, лидер — тот, который принимает, глава, — он сидит в центре. А тот, кто значимый на переговорах, садится дальше от выхода. В данном случае — это был Зеленский», — утверждает физиогномист.
Он подчеркнул, что китайцы «очень соображают в протоколах, у них очень древняя протокольная система». И то, что Зеленского посадили дальше от выхода, а Путина — ближе, показательно для определения значимости Зеленского «для будущего развития регионального или субрегионального».
Кого не было на встрече, но они «присутствовали» на этой встрече, считает Золин, — то есть «неявно, но были», — это Дональд Трамп и Си Цзиньпин. И люди, которые были на встрече «четвёрки», учитывали их интересы и играли, «в том числе с учётов интересов Соединённых Штатов Америки, их кластера, и с точки зрения „восточного кластера“ — Китая».
«Без этого невозможно было бы вообще эту встречу провести», — считает Павел Золин.
В конце он добавил, что каждый из лидеров, прибывших на саммит, смотрел с позиции «сверху вниз и каждый со своей динамики» на президента Зеленского, который менее года назад вступил на путь политики.
«Макрон — это приходящая структура, Меркель — уходящая. И здесь они оценивают Зеленского в любом случае. И ирония присутствует, и присутствует некая надежда на то, что будет стабилизация, потому что дестабилизация им не нужна. Они хотят как-то стабилизировать ситуацию, но иронизируют, конечно, потому что ещё нет зрелости в глобальной политике Зеленского. Что-то искать специально, какой-то тайный смысл… Его там нет», — резюмировал он.
Как сообщала «Русская Весна», встреча «нормандской четвёрки» состоялась в Париже в Елисейском дворце в минувший понедельник, 9 декабря. После чего разговор между лидерами стран продолжился. Также состоялась долгожданная встреча Путина и Зеленского, во время которой президенты России и Украины обсудили ситуацию на Донбассе и другие вопросы.
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Бойцы ЛНР против боксёров из стран НАТО: победы и международное признание (ФОТО)
Успех на спортивном ринге часто опережает победы за столом переговоров. Спортсмены из «непризнанных» республик Донбасса встречают и побеждают на ринге представителей государств НАТО. Именно так произошло на международном турнире по боксу «Янтарные перчатки», который проходил с 6 по 8 декабря в Калининграде.
Об этом «Русской Весне» рассказали в МВД ЛНР.
Сборная Луганской Народной Республики из пяти спортсменов выступала наравне с командами России, Белоруссии, Германии, Швеции, Польши, Казахстана, Латвии, Литвы и Эстонии. Приезд луганчан на соревнования состоялся благодаря приглашению Федерации бокса Калининграда.
В спорте, особенно в единоборствах, определяющую роль играет не только сила и умение, но и воля к победе. А воли к победе луганчанам не занимать. Это ещё раз доказали пять молодых боксеров, которые представляли физкультурно-спортивное общество «Динамо».
В ходе соревнований представители Луганской Народной Республики добились оглушительного успеха. На пятерых молодые спортсмены получили три золотых и одну серебряную медаль. Борьба была суровой, были травмы. Но, тем не менее, спортсмены из общества «Динамо» заняли своё заслуженное место на пьедестале победителей.
Золотые медали получили наши земляки Михаил Белый, Дмитрий Шатохин и Игорь Свиридченков, которые показали явное преимущество над своими соперниками.
Динамовцу из ЛНР Виктору Гангану не так повезло, в поединке с немецким спортсменом он получил перелом пальца со смещением. Однако, стойкий боец заслужил серебро. Зал стоя аплодировал луганским спортсменам.
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Алексей Селиванов, специально для «Русской Весны»
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«Небывалые подвижки»: как Запад пытается скрыть правду об уничтожении «Боинга» МН17 на Донбассе
Военный корреспондент Дмитрий Стешин прокомментировал «подвижки» в расследовании крушения малайзийского «Боинга» МН17 на Донбассе.
Небывалые подвижки в деле малайзийского «Боинга» МН17!
Только что в Париже закончилось заседание Комиссии ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека. На пятый год расследования, там только обсуждалась подготовка (!) доклада (!) по расследованию катастрофы МН-17. А еще, были приняты важные кадровые решения. Основным докладчиком по катастрофе назначили некоего Титуса Корлатеана социалиста из Румынии.
Каким боком Румыния имеет отношение к гибели Боинга под Снежным — не понимаю. Возможно только потому, что в Великую отечественную в тех краях били румынскую армию, союзников вермахта — единственное разумное объяснение, на краю логики.
На самом деле, мне с «Боингом» все понятно.
Я просто лично общался с авиатехником, который встречал и провожал самолет Волошина, с утра повесили две ракеты «воздух-воздух», вернулся без них.
Техник под программой «защиты свидетелей», вывезен в РФ с мамой и женой. Дал все показания в СК, в том числе и на полиграфе. Сам летчик Волошин вовремя застрелился. И еще видел экспертизу «Алмаза-Антея» — она есть в Сети.
Тоже, экспертиза не «диванная», не п… из «Беллингскат». Так что же с «Боингом» случилось?»
«Боинг» пытались сбить штурмовиком СУ, когда не получилось — сбили «Буком», загнали самолет. Победили пассажирский «Боинг» всей мощью незалежного ПВО, прославленного еще в боях под Цхинвалом и Гори. Кстати.
Вообще эта история настолько некрасивая для нашей сиротки-Украины, что ее европейские поручители просто офигевают, не знают куда спрятать глаза и руки и думают только о том, чтобы все поскорее забылось или как-то сгладилось. Потеряло свежесть. Пока у них получилось протянуть резину целых пять лет. Хотя авиакатастрофы даже в самых труднодоступных районах планеты расследуются максимум месяц-два.
Не знаю, доживу ли я до блистательного доклада о причинах катастрофы в исполнении румынского социалиста Титуса
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Российский телеканал начинает показ сериала с Зеленским в главной роли
Российский телеканал «ТНТ» с 11 декабря начнет показ украинского сериала «Слуга народа» с Владимиром Зеленским в главной роли.
«В 2015 году Владимир Зеленский сыграл президента Украины в сериале „Слуга народа“. А в 2019 году реально стал президентом», — говорится в анонсе на странице телеканала в Instagram.
«Правда, в жизни все оказалось не так весело, как в сериале», — отмечают на «ТНТ».
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У «Газпрома» ещё есть козыри в спорах с «Нафтогазом», — Коболев
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что у «Газпрома» ещё есть козыри в спорах с украинской стороной.
«У наших оппонентов ещё несколько нестандартных „козырей“», — написал он на своей странице в соцсети.
«Поэтому праздновать победу точно рано», — подчеркнул украинский чиновник.
При этом Коболев не стал уточнять, что именно он считает «козырями».
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Рефат Чубаров в роли «попа Гапона»
О грядущем "походе" клоунов из Меджлиса на Крым.
Старый провокатор одним махом хочет подгадить Зеленскому и России
Вожди запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа» в последнее время жестоко страдают от утраты к ним интереса не только на Западе, но и на Украине. Их непрерывные и нескромные «хотелки» ничего, кроме раздражения не вызывают. Тем более, что популярность этой структуры и ее руководителей среди крымских татар стремительно сокращается. Определенные надежды, вспыхнувшие было после провокации Порошенко в Керченском проливе, быстро погасли. И даже освобождение крымского террориста Олега Сенцова, которого глава «Меджлиса» Рефат Чубаров пытался использовать для саморекламы, не принесло ему никаких дивидендов.
Ну а что поделаешь – на Западе смирились с фактическим статусом Крыма, а у украинских политиков нет ни денег, ни времени на беглых экстремистов с полуострова.
Но «переквалифицироваться в управдомы» (как собирался бессмертный Великий Комбинатор) Чубаров сотоварищи не торопятся.
Чтобы вернуть утраченное к себе внимание общественности и, соответственно, денежные инвестиции, Чубаров затеял новую масштабную провокацию, которая является ни чем иным, как калькой с «инцидента в Керческом проливе». Только прорывать государственную границу Российской Федерации «меджлисовец» намерен не на море, а на суше. И силами беглых «крымскотатарских активистов» и им сочувствующих украинских свидомитов.
«Меджлис крымскотатарского народа выступает с публичной инициативой о подготовке к международной ненасильственной мирной акции «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства», — цитирует его «Интерфакс-Украина». — На сегодня между Украиной и Крымом находятся незаконные кордоны. А мы будем идти к себе домой».
На первый взгляд, термин выбранный Чубаровым для своей задумки, не слишком удачен. «Марш достоинства» очень легко перепутать с «парадом достоинства», как обычно называют свои шествия гомосексуалисты и прочие извращенцы. Однако, если учесть, что свое шествие глава «Меджлиса» затевает специально для Запада, такое созвучие совсем не случайно. Даже если у западных обывателей и не возникнет представления, что в Крым, «к себе домой», будут прорываться представители крымскотатарских ЛГБТ, то нечто родное и созвучное им они всё равно уловят в названии затеваемой акции.
В интервью изданию URA.ru он заявил, что целью акции является привлечение внимания Запада к проблемам крымских татар.
«Я считаю (и это подтверждается неопровержимыми доказательствами), что в Крыму сейчас угнетают крымских татар. А Запад на это не реагирует», — заявил он, отметив, что опасается признания странами Европы Крыма российским.
Таким образом, он вполне отчетливо дает понять что его задача – спровоцировать напряженность вокруг Крыма и в Крыму, чтобы затруднить неизбежное международное признание полуострова частью России. Насколько это соответствует интересам крымскотатарского народа – вопрос риторический.
С момента возвращения Крыма в состав России минуло пять лет. За это время все страхи, насаждаемые киевскими пропагандистами и местными экстремистами, развеялись, оказавшись несостоятельными. Крымские татары вполне успешно интегрировались в новую, российскую жизнь полуострова, и единственное, чего ни хотят – это нормально жить и работать, как и все россияне. Никаких конфликтов и роста напряженности им и даром не нужно.
Но будем честны – Чубаров никогда и не действовал в интересах крымских татар ( за исключением себя и своей семьи).
В 1990-е годы прошлого века он организовывал массовые беспорядки, обещая людям, что у них будет своя, независимая крымскотатарская республика в Крыму.
В феврале 2014 года Чубаров был одной из ключевых фигур в операции по развязыванию кровавой бойни в Крыму силами террористов из Хизб-ут-Тахрир (запрещена в России) и экстремистов из Правого Сектора (Запрещен в России). Но благодаря действиям крымской самообороны, казаков и «вежливых людей», в этом не преуспел и сбежал на Украину, бросив своих сторонников.
В 2015 году Чубаров непосредственно стоял за проведением терактов, которые привели к блэкауту, в результате чего тысячи крымских татар зимой остались без света, тепла, водоснабжения и медицинской помощи.
Примечательно, что все, кто поверил Чубарову, пошел за ним, и принял участие в организованных им провокациях, в большинстве своем оказывались за решеткой. В то время, как сам крымскотатарский «поп Гапон» выходил не только сухим из воды, но и с изрядно потолстевшим бумажником.
Теперь вот он затеял «марш на Крым», целью которого является спровоцировать российских пограничников на жесткие действия. «Лучше» всего – на стрельбу по «мирным манифестантам».
Добейся он кровопролития – и странам ЕС станет гораздо сложнее искать выход из режима санкций, который их уже давно тяготит. Более того, любой конфликт на границе (пусть даже и без кровопролития) даст «основание» Вашингтону, чтобы требовать введения новых санкций против нашей страны.
Кроме того, анонсированный «Марш достоинства» – это прямой удар по Зеленскому, который рассчитывает получить от Президента России некоторые «послабления». И конечно, провокация у границ Крыма однозначно похоронит эти надежды. В этой связи может показаться более логичным, если бы Чубаров, который пока что не определился с датой своей акции, затеял бы свой «Марш» накануне нормандского саммита, таким образом, просто его сорвав.
Однако, вполне вероятно, что у «меджлисовского папы» нет уверенности в том, что он сумеет собрать тусовку, достаточно представительную, чтобы устроить провокацию на границе. Вот он пока и анонсирует только. Впрочем, и анонс уже оценили в Москве как опасную провокацию. Так что подставить Зеленского Чубарову уже удалось, хотя пока что не в полном объеме.
Нельзя также исключить и банального шантажа, с помощью которого Чубаров выбивает преференции из «Зе-команды», равнодушной к нуждам «меджлисовцев».
Вполне можно ожидать принятия американскими законодателями «крымского закона», по аналогии с «уйгурским законом», недавно принятым Конгрессом США. Под реализацию этих «нормативных документов» выделяют финансирование, информационные и организационные ресурсы. И поэтому в руководстве США всегда много тех, кто стремится принять участие в освоении таких средств.
Можно не сомневаться, что и самому «крымскотатарскому Гапону» перепадет со всего этого доля малая. А вот те, кого он потащит на Перекоп и Турецкий вал – гарантировано останутся в дураках. Сам же Чубаров в Крым «прорываться» конечно же не будет – ему как главе запрещенной экстремистской организации ничего кроме срока на полуострове не светит.
Сергей Спиридонов
https://asd.news/articles/persony/refat-chubarov-v-roli-popa-gapona/ – цинк
PS. Главное, чтобы Ислямова не забыли. Он уже и Крым блокировал, и Крымский мост уничтожал. Осталось только стремительным броском ворваться в Крым.
Есть стойкое мнение, что поход закончится до российской границы.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
«Похолодело сердце»: В Раде назвали нормандский саммит «капитуляцией перед радикалами»
Встреча лидеров стран «Нормандского формата» (Украина, Германия, Франция, РФ) в Париже в понедельник не принесла на Украину мир, а это значит, что президент Украины Владимир Зеленский не выполняет свои предвыборные обещания, считает депутат Верховной рады Украины, сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.
«Я, как и многие мои соотечественники, эту ночь не спал, потому что ждал главного — мира. Именно за мир все украинцы отдавали свои голоса, когда выбирали Зеленского… Результатом встречи должен был стать мир. И то, что мы видим, к миру не имеет никакого отношения. Вместо прорыва мы получили очередную декларацию о намерениях. Я считаю, что это очередная капитуляция перед радикалами, это полное повторение лозунгов Парубия и Порошенко, это полный отказ от своих предвыборных обещаний!» — сказал Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».
Парламентарий отметил, что в декларации прошедшей встречи лидеров четырех стран «написано то же самое, что и сейчас».
«Так что же изменилось? Вчера состоялся разговор о все тех же обменах, которые, безусловно, важны и о которых мы знали без этого саммита. Все это обговаривалось в телефонном режиме ранее!» — сказал Рабинович.
По его словам, Украина не может дальше ждать мира, потому что без него не будет развития, и высказал убеждение, что вместо очередных переговоров нужно срочно установить в стране мир.
«Мы не можем обсуждать еще пять-шесть лет „формулу Штайнмайера“, когда на востоке страны каждый день гибнут люди. Вчера не было сделано ни одного шага к миру даже в сравнении с Порошенко… Я не просто разочарован встречей, у меня похолодело сердце из-за происходящего, потому что я ждал, что Зеленский после саммита станет великим президентом… Почему Зеленский идет на поводу у радикалов, а не устанавливает мир, который он обещал миллионам своих сограждан?» — подытожил вопросом сказанное Рабинович.
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