Новости Украины и Новороссии 12 декабря 2019

Жительница Первомайска (ЛНР) осуждена на 12 лет лишения свободы за совершение государственной измены.

Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ЛНР.

«Прокурорами отдела по надзору за соблюдением законов воинскими подразделениями и органами государственной безопасности Управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере Генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики поддержано государственное обвинение в Верховном Суде ЛНР по уголовному делу в отношении жительницы города Первомайска за совершение государственной измены», — рассказали в надзорном ведомстве.

В ходе судебного рассмотрения дела выяснилось, что подсудимая на протяжении августа — октября 2018 года собирала сведения военного характера о подразделениях Народной милиции ЛНР, в том числе о местах дислокации и количестве боевой техники, предназначенной для выполнения различных боевых задач одним из воинских подразделений НМ ЛНР. В дальнейшем эти сведения она передавала украинской стороне, за что получала материальное вознаграждение.

«В результате преступных действий жительницы города Первомайска вооруженными силами Украины увеличено количество обстрелов по обозначенному последней району, что привело к разрушению фортификационных сооружений воинского подразделения ЛНР и причинению материального ущерба.

Действиями жительницы города Первомайска создана реальная угроза для жизни и здоровья военнослужащих и в целом безопасности Луганской Народной Республики», — добавили в Генпрокуратуре ЛНР.

Подсудимая на суде не отрицала свою причастность к совершённым преступлениям, кроме того, дала последовательные признательные показания, в которых изложила хронологию событий и свою роль в совершении преступлений. Кроме того, против неё была собрана достаточная доказательная база.

«С учётом личности подсудимой, обстоятельств совершённого преступления, а также позиции государственного обвинителя, жительница города Первомайска осуждена к наказанию в виде лишения свободы сроком на 12 лет. Приговор суда вступил в законную силу», — заявили в ГП ЛНР.

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