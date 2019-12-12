Новости Украины и Новороссии 12 декабря 2019
- 11:09 Громкая победа Украины.
- 10:43 В ЛНР украинская шпионка получила 12 лет тюрьмы.
- 10:33 Азаров о передаче Галичины Польше.
- 09:31 Грядёт дефолт, — экс-министр экономики Украины (ВИДЕО).
- 08:52 На Украине наказали копов, которые говорили по-русски, спасая жизнь потерпевшего (ВИДЕО).
- 08:43 Украина в ОБСЕ: ФСБ вела съёмку на возвращённых кораблях «под неправильным ракурсом».
- 08:34 Погребинский объяснил позор офиса Зеленского с фальшивым коммюнике “нормандского саммита”.
- 06:33 Киев изменил подход к переговорам, — Захарова (ВИДЕО).
- 05:16 «Путин объяснил: ЛНР и ДНР — это состоявшиеся государства!» (ВИДЕО).
- 04:49 «Порошенко — русский шпион: Дело о Минских соглашениях» (ВИДЕО).
- 04:20 Особый маршрут: украинцы заманивают российских журналистов в ловушку.
- 03:30 Кина не будет: телеканал «ТНТ» убрал из эфира сериал с Зеленским в главной роли.
- 02:30 Украина готовит план изменений Минских соглашений.
- 01:00 У Зеленского готовят делегацию в Донецк и Луганск.
- 00:28 И опять язык. И опять нагиб.
- Вчера 22:51 В Кремле прокомментировали подделку Киевом коммюнике «нормандского саммита».
Громкая победа Украины
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В ЛНР украинская шпионка получила 12 лет тюрьмы
Жительница Первомайска (ЛНР) осуждена на 12 лет лишения свободы за совершение государственной измены.
Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ЛНР.
«Прокурорами отдела по надзору за соблюдением законов воинскими подразделениями и органами государственной безопасности Управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере Генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики поддержано государственное обвинение в Верховном Суде ЛНР по уголовному делу в отношении жительницы города Первомайска за совершение государственной измены», — рассказали в надзорном ведомстве.
В ходе судебного рассмотрения дела выяснилось, что подсудимая на протяжении августа — октября 2018 года собирала сведения военного характера о подразделениях Народной милиции ЛНР, в том числе о местах дислокации и количестве боевой техники, предназначенной для выполнения различных боевых задач одним из воинских подразделений НМ ЛНР. В дальнейшем эти сведения она передавала украинской стороне, за что получала материальное вознаграждение.
«В результате преступных действий жительницы города Первомайска вооруженными силами Украины увеличено количество обстрелов по обозначенному последней району, что привело к разрушению фортификационных сооружений воинского подразделения ЛНР и причинению материального ущерба.
Действиями жительницы города Первомайска создана реальная угроза для жизни и здоровья военнослужащих и в целом безопасности Луганской Народной Республики», — добавили в Генпрокуратуре ЛНР.
Подсудимая на суде не отрицала свою причастность к совершённым преступлениям, кроме того, дала последовательные признательные показания, в которых изложила хронологию событий и свою роль в совершении преступлений. Кроме того, против неё была собрана достаточная доказательная база.
«С учётом личности подсудимой, обстоятельств совершённого преступления, а также позиции государственного обвинителя, жительница города Первомайска осуждена к наказанию в виде лишения свободы сроком на 12 лет. Приговор суда вступил в законную силу», — заявили в ГП ЛНР.
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Азаров о передаче Галичины Польше
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Грядёт дефолт, — экс-министр экономики Украины (ВИДЕО)
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что в стране начался бюджетный кризис, грозящий дефолтом, невзирая на заверения правительства об успехах в экономике.
Он предупредил, что при нынешней политике киевских властей Украина до 2023 года может пережить очень серьезный финансовый кризис вплоть до дефолта.
«Сейчас начался бюджетный кризис, по доходам бюджет не выполняется. Возникают проблемы, такие как рост задолженности по зарплате, достаточно серьезный, затруднения в выполнении ряда социальных программ, невозможность повышения зарплат преподавателям. То есть все это будет пока развиваться дальше, и выхода из этого не видно», — сказал экс-чиновник в эфире украинского телевидения.
По его словам, заявления министра финансов Украины Оксаны Маркаровой о том, что к 2023 году Киев может прекратить сотрудничество с МВФ, являются неуместными.
«Да, возможно, нам удастся получить еще какие-то кредиты. Но никакая страна бесконечно жить, делая новые и новые долги и набирая кредиты, не может», — отметил бывший министр.
При этом он напомнил, что негативное сальдо торгового баланса Украины на этот год составляет около 11 миллиардов долларов.
«Это очень много. Если мы хотим развиваться успешно и сказать, что у нас есть собственная база развития, то мы должны жить не за счет долгов, мы должны жить за счет собственного развития производства. У нас этого нет», — заключил Суслов.
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На видео с 29:38
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На Украине наказали копов, которые говорили по-русски, спасая жизнь потерпевшего (ВИДЕО)
В Днепропетровской области, которая с 2014 года пытается доказать всем вокруг, что она более украинская и «патриотичная», чем Тернополь и Ивано-Франковск, произошло событие, поверить в которое довольно сложно. Полицейских, которые спасли пострадавших в поножовщине, оказав доврачебную помощь, наказали. Наказали за то, что, спасая, они говорили «на мове оккупанта».
Так, 4 декабря на вызов о драке в жилом массиве «Тополь-2» Днепропетровска выехали патрульные, которые по приезду обнаружили трёх мужчин, двое из которых истекали кровью, один лежал в луже крови, не подавая признаков жизни. У него была повреждена артерия, счёт жизни шёл на минуты.
Патрульные немедленно приступили к спасению пострадавших. Вызвав скорую, они сами начали оказывать доврачебную помощь. Позже медики подтвердили, что потерпевший выжил именно благодаря оперативным действиям полицейских. С другими тоже всё в порядке.
Как и положено, следственно-оперативная группа вела видеофиксацию инцидента. На следующий день это видео опубликовали в группе «Поліція Дніпропетровської області» в соцсети.
Тут и начинается типичный украинский сценарий: «Це ганьба! Поліціянти розмовляють „на изыке“ окупанта…» — пишет некий «патрiот».
Удивительно, но поддержали его многие и скандал дошёл до начальства. Сначала правоохранители были вынуждены смонтировать под видеосюжет титры на державной мове.
Но это не утешило «славаукраинцев», которые всерьёз требовали реального наказания русскоязычных полицейских, которые нарушили закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Как итог — выговоры, приказ о неполном соответствии и официальное предупреждение, что в следующий раз за использование русского языка последует перевод на нижестоящую должность в органах внутренних дел.
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Украина в ОБСЕ: ФСБ вела съёмку на возвращённых кораблях «под неправильным ракурсом»
Делегация Украины в ОБСЕ «решительно заявила о манипулятивном характере съёмки, произведённой ФСБ при передаче бронекатеров и рейдового буксира Украине». Напомним, что ранее Россия пошла на жест доброй воли, передав Украине катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые участвовали в вооружённом нарушении российских морских границ. Получив суда в своё распоряжение, Украина никак не может успокоиться, пытаясь теперь трубить о том, что «военные корабли разграбили».
Заместитель постпреда Украины Игорь Лоссовский заявил, что ФСБ якобы осуществляла съёмку судов «под неправильным ракурсом». Якобы такая съёмка «не позволяла увидеть всех повреждений, которые появились на катерах и буксире».
С постоянством, достойном иного применения, киевские чиновники твердят об исчезновении плафона и «повреждениях на камбузе». Такое ощущение, что плафон для военно-морских сил Украины являлся чуть ли не главной составляющей боеспособности этой «потешной флотилии».
Также украинская сторона заявила, что Россия при съёмке «для для дополнения визуального эффекта вида» поместила в кубриках верхнюю одежду, «которая не используется военнослужащими ВСУ», а также застелила спальные места новыми серыми одеялами, «не являющихся уставными для ВМС Украины». Другими словами, корабли вернули ещё и с новыми постельными принадлежностями и одеждой, но Украина и это выставила как «зраду».
Дополнительно заявлено о демонтаже радиостанций на возвращённых судах ВМСУ. Замглавы украинской миссии ОБСЕ:
При этом киевский представитель не стал информировать ОБСЕ о том, что Россия открыто заявляла о наличии вещдоков в уголовном деле по вооружённому нарушению границы, которые (вещдоки) на время следствия будут находиться в РФ.
Также украинская делегация заявила в ОБСЕ, что Россия “похитила из электрощита элементы, содержащие драгоценные металлы”, и “неправильно показала место с повреждениями от стрельбы”.
Удивительно, но зампостпред Украины в ОБСЕ не рассказал о “ракурсе съёмки унитазов”.
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Погребинский объяснил позор офиса Зеленского с фальшивым коммюнике “нормандского саммита”
Украинский политолог Михаил Погребинский дал оценку фиаско офиса (администрации) президента Украины с неправильным переводом коммюнике встречи “нормандской четверки”.
Коллаж: ФБА “Экономика сегодня”
Офис президента Украины Владимира Зеленского опубликовал ошибочную версию перевода коммюнике “нормандского саммита”, на что обратили внимание власти ДНР. Вместо “всех правовых аспектов особого порядка местного самоуправления (особого статуса)” были указаны “все аспекты” украинского закона об особом статусе Донбасса. Вскоре после того, как на это обратили внимание, текст документа на сайте администрации Зеленского был исправлен.
Погребинский выразил убеждение, что ошибка в переводе не была случайной. Закон об особом статусе Донбасса является более узким, чем указанный в исходной версии порядок функционирования статуса. Следовательно, целью фальсификации было сужение порядка предоставления региону особого порядка самоуправления с последующим подрывом минского процесса.
По мнению Погребинского, инцидент с коммюнике встречи в “нормандском формате” демонстрирует “безлад” (беспорядок, неразбериху) в администрации и команде Зеленского. Он подчеркнул: фальсификация в любом случае была бы разоблачена из-за повышенного внимания к тексту документа и количества англоговорящих на Украине (в том числе в Донбассе).
“Поскольку это документ чрезвычайно важный, как те самые бумаги по Минским соглашениям, было изначально понятно, что их поймают. Это же надо до такой степени не контролировать свою публику! Считаю, что президент, либо (глава офиса президента Украины Андрей) Богдан, должен провести расследование и разобраться, кто допустил такой позор”, – заявил Погребинский в эфире телеканала NewsOne.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин назвал историю с коммюнике “государственным враньем” Украины, обвинив Киев в намеренном искажении документа. Во избежание повторения ситуации и ее возможного влияния на минский процесс он потребовал от офиса Зеленского разместить текст на всех языках, в том числе английском, который не был опубликован.
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Киев изменил подход к переговорам, — Захарова (ВИДЕО)
Подход к переговорам со стороны Украины изменился, полагает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Изменилась, в принципе, не только тональность, но, как мне кажется, и, наверное, подход — я не могу даже поставить это под сомнение», — сказала она в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
Дипломат пояснила свою позицию: в манере переговорщиков из Киева, по её мнению, стало больше реалистичности. Кроме того, украинская сторона, уверена Захарова, начала оперировать правовыми терминами и действовать в русле интересов различных сегментов общества.
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На видео с 9:57
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«Путин объяснил: ЛНР и ДНР — это состоявшиеся государства!» (ВИДЕО)
Как сообщала «Русская Весна», Владимир Путин на встрече в «нормандском формате» в Париже сделал заявление о русскоязычном населении, живущем на Украине.
«Мы, естественно, хотим, чтобы русскоязычное население и не только на Донбассе, а и на всей Украине пользовалось равными демократическими правами», — сказал президент России.
И обратил внимание на то, что русскоязычными на Украине себя считают 38 процентов граждан страны.
«А со следующего года, как известно, все русские школы так называемые переводятся на украинский язык», — заметил он.
— Представители других школ, насколько мне известно — венгерских, румынских, польских — только с 2023 года. Как будто венгров на Украине больше, чем русскоговорящих. Согласитесь, что это вызывает у нас вопросы, на которые мы ответов не имеем».
После выступления Путина и Зеленского, который заверил, что «у нас люди с неплохим образованием могут говорить как на русском, так и на украинском языках, у нас это не запрещено», в Раду был внесён законопроект об отмене тотальной украинизации на Украине. А именно — об отмене «мовного» закона.
Не осталось это событие без внимания экспертов. Виталий Третьяков, политолог, декан Высшей школы телевидения МГУ им. М. В. Ломоносова рассказал о своём взгляде на эту ситуацию, которая тянется уже долгие годы.
«Проблема русского языка, точнее, легализация свободного общения на русском языке в любом пространстве Украины, — это важнейший вопрос. И если вдруг Зеленский поднимется на то, чтобы повернуть вспять эту тенденцию, — это будет гигантский шаг, в том числе и к возможностям», — сказал он.
Вместе с тем Третьяков обозначил три важные проблемы, которые мешают Украине достичь понимания по языковому вопросу.
«Первое. Чем серьёзнее переговоры, а это серьёзнейшие переговоры, судьбоносные для Украины нынешней, тем меньше должно быть болтовни вокруг них. Ваши делегации постоянно балаболят, в том числе этот Аваков, уже находясь там! Естественно, противоположная сторона понимает, что: а) у вас нет единства и б) естественно, пользуется этим», — отметил Третьяков.
Далее он напомнил о втором серьёзном пункте — это контроль, а точнее, отсутствие такового в руках Зеленского над вооруженными силами и ведомствами.
«Кто же будет всерьёз относиться к его словам и гарантиям, если Меркель, Макрон и Путин знают, что Аваков сильнее, возможно, Зеленского?» — подчеркнул эксперт.
Последний, третий пункт, на который указал Третьяков, является одним из главных, который сформировался за годы войны на Украине.
«Не нужно строить расчёты на то, что вы желаете. Стойте на объективной реальности: ЛНР и ДНР — это состоявшиеся государства, непризнанные государства. Вам объяснил Путин! И Меркель, и Макрон не возразили Путину при этом, когда он сказал.
Любой конфликт такого рода в конечном итоге решается переговорами между конфликтующими сторонами. Не хотите этого признавать — вы не получите никогда ничего!» — резюмировал он.
Как сообщала «Русская Весна», после встречи в «нормандском формате» Зеленский предложил российским журналистам устроить тур по Донбассу.
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На видео с 00:02:22
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«Порошенко — русский шпион: Дело о Минских соглашениях» (ВИДЕО)
Порошенко пытается обвинить Зеленского в попытках реализации Минских соглашений, под которыми сам же когда-то и подписался. Грозится ему майданом и обвиняет в сдаче национальных интересов государства.
Между тем, заявление о госизмене Порошенко ещё в понедельник передал в ГБР юрист Андрей Портнов, который является главным инициатором большинства дел против экс-президента.
Портнов напомнил, как в феврале 2015 года Порошенко прибыл в Минск, как проходило подписание соглашений, в рамках которого любые изменения в Конституцию Украины по поводу Донбасса и местные выборы должны были согласовываться с лидерами ЛДНР.
Также экс-гарант Украины подписал соглашение, согласно которому контроль над государственной границей «незалежной» может быть передан ей только в том случае, если он предпримет ряд законодательных действий, каждое из которых нужно согласовать с лидерами Республик Донбасса.
«Но Пётр Порошенко неоднократно заявлял о том, что лидеры оккупированных территорий находятся под прямым контролем и влиянием Российской Федерации. Иными словами, чётко это осознавая, в ущерб обороноспособности национальной безопасности страны подписал соглашение таким образом, что никакой другой глава государства, в том числе действующий сейчас глава государства, не может выйти за рамки этих соглашений», — отметил адвокат.
Он пояснил, что Порошенко провёл этот протокол через Совет безопасности ООН, через Парламентскую ассамблею Совета Европы и в рамках «нормандского формата» «легализовал его» с лидерами иностранных государств.
По мнению украинской журналистки Олеси Медведевой, идея Портнова расследовать вероятность госизмены Порошенко при подписании «Минска-2» — «это довольно-таки интересный ход не только с юридической, но из политической точки зрения».
«Это дело может дискредитировать экс-президента как главного борца с Россией и идеолога красных линий. Нечто подобное ранее Янукович сделал с Тимошенко, когда обвинил её в работе на интересы России во время подписания газового контракта в 2009 году. То же может быть и с Порошенко, — сказала журналистка.
— Вряд ли в его защиту выйдет какая-то внушительная группа поддержки, если против него будет выдвинуто обвинение в госизмене и в работе в интересах Москвы».
Она добавила, что в среде националистов и раньше обвиняли Порошенко в «зраде» и сдаче национальных интересов Украины.
«В любом случае вес заявлений о “зраде” Зеленского со стороны экс-президента значительно уменьшится», — заключила Медведева.
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Особый маршрут: украинцы заманивают российских журналистов в ловушку
На Украине предлагают в качестве эксперимента разрешить российским журналистам посетить страну по особому маршруту.
Идея принадлежит членам Национального союза журналистов Украины (НСЖУ). Они предлагают разрешить российским коллегам приехать в страну ровно на 5 дней.
По словам председателя комитета Сергея Томиленко, маршрут пресс-тура может начаться через Донецк и Луганск, чтобы российские журналисты смогли посмотреть собственными глазами, что происходит в Республиках.
Ранее российские корреспонденты пожаловались на то, что их не пускают на Украину. В НСЖУ решили прислушаться к их претензиям, но что, если предложение союза — это ловушка?
По примеру Кирилла Вышинского российских журналистов могут арестовать и оставить на Украине, чтобы потом обменять на какого-нибудь «полезного» украинца.
Рисковать нельзя, учитывая, как в стране относятся даже к своей прессе. При Порошенко абсолютно все оппозиционные СМИ пошли под закрытие или арест.
Что же может случиться с российскими журналистами, освещающими, по мнению Украины, политическую обстановку «не так», как им хотелось бы? Думать об этом даже страшно.
Так что стоит хорошенько подумать, прежде чем принимать предложение НСЖУ. Хотя их намерения могут быть действительно бескорыстными.
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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»
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Кина не будет: телеканал «ТНТ» убрал из эфира сериал с Зеленским в главной роли
Российский телеканал «ТНТ» спустя всего сутки снял с телеэфира украинский сериал «Слуга народа», главную роль в котором исполнил Владимир Зеленский.
Первые три серии были показаны в эфире принадлежащего «Газпром медиа» канала в среду, 11 декабря. Ранее в телепрограмме было указано, что продолжение сериала будет выходить в эфире «ТНТ» с 19:00 до 20:30 12 и 13 декабря. Теперь в это время покажут сериалы «Интерны» и «СашаТаня».
Очевидно, канал очень быстро менял программу — даже на 22:00 по Москве в мобильной и десктопной версиях сайта ТНТ были указаны разные замены для «Слуги народа». В одной это были сериалы «Полярный» и «СашаТаня», а в другой — «Интерны» и «СашаТаня».
Представитель «ТНТ» заявил, что канал изначально не собирался показывать больше трех первых серий «Слуги народа» в эфире.
«Целиком первый сезон изначально предназначался для показа только на платформе PREMIER», — утверждает он.
Анонс «ТНТ» о ежедневном показе «Слуги народа» в эфире представитель канала назвал «маркетинговым ходом по повышению узнаваемости платформы». Он не ответил на вопрос, почему «ТНТ» решил показать весь сезон «Слуги народа» только в интернете, тем более что сериал с мая доступен в онлайн-кинотеатре «КиноПоиск» (принадлежит «Яндексу»).
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Украина готовит план изменений Минских соглашений
Украина подготовит план изменений в Минские соглашения перед следующей встречей в «нормандском формате», которая должна состояться в марте 2020 года.
Об этом заявил представитель Киева в Трёхсторонней контактной группе Алексей Резников, выразив убеждение, что действующие соглашения нужно пересмотреть для того, чтобы они сработали.
«Мы точно напишем эти предложения, они даже были в инициативах президента готовы», — сказал он.
«Но за те четыре месяца мы ожидаем, что даже те домашние задания, о которых договорились стороны… можно сделать до марта», — добавил Резников.
Подготовленную редакцию соглашений затем намерены обсудить с политическими советниками и главами МИД «нормандской четвёрки».
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У Зеленского готовят делегацию в Донецк и Луганск
В администрации Зеленского рассматривают возможность отправки делегации на территории Республик Донбасса в 2020 году.
Об этом сообщает Telegram-канал «Легитимный» со ссылкой на источники в Офисе президента Украины.
«В делегацию войдут украинские журналисты, политики, чиновники, международные правозащитные организации, ОБСЕ и т. д. Также хотят в эту делегацию включить тех, кто выехал из Донецка и Луганска. Всё это будет делать Офис Президента», — говорится в сообщении.
Таким образом у Зеленского якобы хотят показать начало «национального диалога между Украиной и „оккупированным Донбассом”».
«Зеленский совместно с международной делегацией политиков и чиновников хочет посетить Донецк/Луганск в 2020 году», — пишут авторы канала.
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И опять язык. И опять нагиб
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В Кремле прокомментировали подделку Киевом коммюнике «нормандского саммита»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с искажением Киевом итогового коммюнике «нормандской встречи».
Как ранее сообщала «Русская Весна», украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявила, что администрация президента Украины значительно исказила коммюнике саммита при переводе на украинский язык.
«Это не так важно. Там есть референтный текст на английском», — сказал Песков.
Напомним, в версии администрации Зеленского, в частности, искажен пункт о заинтересованности сторон в согласовании правовых аспектов особого статуса Донбасса.
В связи с этим «Оппозиционная платформа» заявила, что украинские власти «сфальсифицировали аспект договоренностей» саммита.
В свою очередь Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Республика не будет выполнять решения «нормандской четвёрки», пока Киев не опубликует подлинный текст коммюнике.
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