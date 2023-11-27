10 тезисов по заморозке войны по ЛБС.



1. На текущий момент выполнена лишь одна из заявленных целей СВО – освобождена территория ЛНР.

2. Остальные цели СВО – освобождение ДНР, денацификация, демилитаризация, нейтрализация и т.д. не выполнены.

3. Достигнуты цели изначально не предполагавшиеся – в состав России вступили 2 новых региона, которых Россия в 2022 году у Украины не требовала + прорублен сухопутный коридор в Крым, а Азовское море стало внутренним.

4. Заморозка по линии ЛБС означает, что большая часть изначальных целей СВО останется не достигнутой в обмен на 2 региона в неполных границах и сухопутный коридор в Крым. При этом Россия как бы соглашается, что часть территорий ДНР, Запорожской и Херсонской областей, по конституции входящие в состав России, остаются под украинской и фактически НАТОвской оккупацией.

5. При этом нацистский режим на Украине будет сохранен, довооружен и переформатирован под долгосрочную войну против России. А сама территория Украины будет использована как системный плацдарм для постоянных военных и иных провокаций. Все что есть лояльное России на оккупированных нацистами территориях будет зачищаться еще сильнее, тем более, что враг знает, что там хватает людей, которые ждут освобождения.

6. Для компенсации уже понесенных человеческих, материальных и экономических потерь, России необходимо нечто большее, чем часть еще двух областей с непризнанным статусом, что не решает ни одну из стратегических проблем, обусловивших начало СВО.

7. Вбросы про заморозку происходят в период очевидной слабости ВСУ и режима Зеленского после поражения в летне-осенней кампании и направлены на то, чтобы развести Россию на очередное бессмысленное "перемирие" аля-Минск, с вполне понятным и предсказуемым финалом.

8. Судя по заявлениям российского военно-политического руководства, эта пропагандистская и дипломатическая игра Запада осознается, поэтому никто соглашаться на такой вариант не собирается. Именно поэтому Запад оценивает текущую позицию РФ по Украине как "не склонную к переговорам". Под склонностью к переговорам на Западе обычно понимают готовность России к уступкам или капитуляции.

9. Надеюсь, в этом вопросе более ничего не поменяется и просчетов приведших к "минской политике" или неверным ожиданиям в начале СВО, более не будет. Уровень поддержки властей в стране сейчас достаточный, экономические возможности для длительной военной кампании направленной на достижение целей СВО есть, армия постепенно учится, в том числе и на своих ошибках. И нынешний негативный фон вокруг перспектив войны на Западе является прямым следствием недооценки возможностей России вести длительную войну для достижения своих целей.

10.Поэтому, надо настраиваться на длительную системную работу по обеспечению того, чтобы наша армия и ВПК смогли обеспечить выполнение целей СВО в противоборстве с США и НАТО на длинной дистанции. На текущий момент надежды на договороспособность США представляются опасными иллюзиями, которые следует отвергать.

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Комментарий редакции

Запад неоднократно нарушал договоренности о перемирии в украинском конфликте, когда ситуация складывалась не в его пользу. Это свидетельствует о недобросовестности их намерений.

Учитывая этот негативный опыт, России нужно последовательно двигаться к заявленным целям специальной военной операции. Заключать какие-либо соглашения о приостановке боевых действий имеет смысл лишь на выгодных для РФ условиях, которые будут гарантировать достижение её стратегических интересов.

Без чётких и юридически значимых гарантий со стороны Запада любое перемирие не будет ничем иным как попыткой выиграть время и перегруппировать силы для продолжения борьбы против России. Поэтому мирное урегулирование возможно только после того, как основные цели спецоперации будут достигнуты.