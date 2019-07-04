Новости Украины и Новороссии 04 июля 2019

Бизнесмен Игорь Коломойский рассказал о своих отношениях с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Коломойского, после инаугурации Зеленского они не встречались. Однако бизнесмен признался, что иногда общается со своим «протеже» и поддерживает его морально.

Коломойский привёл пример обычных его телефонных разговоров с Зеленским: «Как дела? Все в порядке? Держишься?» — «Держусь». «Тяжело?» — «Тяжело».

«Ну хорошо, держись дальше. Денег нет, но вы держитесь», — процитировал олигарх выражение премьер-министра России Дмитрия Медведева.

Миллиардер отметил, что из-за журналистов ему не удаётся нормально встретиться с главой государства. При каждой встрече Зеленскому обязательно задают вопросы о его отношениях с Коломойским и просят прокомментировать то или иное высказывание бизнесмена.

«Президент не обязан отвечать за слова Коломойского, ведь он не является ни советником Зеленского, ни «кукольщиком», — подчеркнул миллиардер.

Бизнесмен в очередной раз опроверг информацию о том, что он оказывает финансовую поддержку Владимиру Зеленскому.

«Мы не бывшие бизнес-партнеры. Мы были заказчик и подрядчик. Мы заказывали для телеканала продукт, а они (Студия “Квартал 95”) делали этот продукт и продавали нам его. За деньги, кстати говоря», — отметил Коломойский.

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