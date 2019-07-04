Новости Украины и Новороссии 04 июля 2019
- 13:35 Коломойский прокомментировал отношения с Зеленским: «Денег нет, но вы держитесь».
- 09:20 Предъявлены обвинения 18 украинским морякам, задержанным в Керченском проливе.
- 07:28 Делегация ПАСЕ досрочно свернула работу на Украине.
- 03:00 Скандал в украинском спорте: глава федерации приказал чемпионке Европейских игр «не вонять» (ФОТО).
- 02:12 Оппозиция ко всем:).
Коломойский прокомментировал отношения с Зеленским: «Денег нет, но вы держитесь»
Бизнесмен Игорь Коломойский рассказал о своих отношениях с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Коломойского, после инаугурации Зеленского они не встречались. Однако бизнесмен признался, что иногда общается со своим «протеже» и поддерживает его морально.
Коломойский привёл пример обычных его телефонных разговоров с Зеленским: «Как дела? Все в порядке? Держишься?» — «Держусь». «Тяжело?» — «Тяжело».
«Ну хорошо, держись дальше. Денег нет, но вы держитесь», — процитировал олигарх выражение премьер-министра России Дмитрия Медведева.
Миллиардер отметил, что из-за журналистов ему не удаётся нормально встретиться с главой государства. При каждой встрече Зеленскому обязательно задают вопросы о его отношениях с Коломойским и просят прокомментировать то или иное высказывание бизнесмена.
«Президент не обязан отвечать за слова Коломойского, ведь он не является ни советником Зеленского, ни «кукольщиком», — подчеркнул миллиардер.
Бизнесмен в очередной раз опроверг информацию о том, что он оказывает финансовую поддержку Владимиру Зеленскому.
«Мы не бывшие бизнес-партнеры. Мы были заказчик и подрядчик. Мы заказывали для телеканала продукт, а они (Студия “Квартал 95”) делали этот продукт и продавали нам его. За деньги, кстати говоря», — отметил Коломойский.
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Предъявлены обвинения 18 украинским морякам, задержанным в Керченском проливе
По состоянию на утро 4 июля российские следственные органы предъявили обвинения в окончательной редакции 18-ти украинским морякам, задержанным после провокации ВМСУ в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Об этом сообщил координатор группы адвокатов обвиняемых украинских военнослужащих Николай Полозов.
«(3 июля) в Следственном управлении ФСБ России состоялись следственные действия в отношении нескольких военнопленных украинских моряков, удерживаемых в СИЗО „Лефортово”.
Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции военнопленным: Виктору Беспальченко, Владимиру Варимезу, Вячеславу Зинченко и Юрию Безъязычному. Также военнопленных и их защитников ознакомили с результатами комиссионной ситуационной судебной экспертизы.
Всего, по состоянию на сегодняшний день, обвинение в окончательной редакции предъявлено 18-ти военнопленным украинским морякам», — сообщил адвокат.
Он уточнил, что «в рамках графика следственных действий» обвинения оставшимся 6-ти морякам будут предъявлены 4, 5 и 9 июля.
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Делегация ПАСЕ досрочно свернула работу на Украине
Предвыборная делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) досрочно прекратила свою работу на Украине.
Как передает УНИАН, ссылаясь на пресс-службу Ассамблеи, делегация ПАСЕ находилась в Киеве 2−3 июля для оценки предвыборной ситуации перед внеочередными парламентскими выборами в Украине, которые состоятся 21 июля.
В Ассамблее напомнили, что в письме от 2 июля председатель Верховной Рады Андрей Парубий проинформировал президента ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, что украинский парламент отозвал свое приглашение для наблюдения за досрочными выборами.
«Как следствие этого решения предвыборная делегация решила прекратить свою деятельность досрочно», — сказано в сообщении.
Также отмечается, что до принятия этого решения делегация ПАСЕ провела встречи с лидерами и представителями ряда партий, участвующих в выборах, представителями гражданского общества и средств массовой информации.
Делегаты ПАСЕ также успели встретиться с рядом дипломатов и представителями миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ/ОБСЕ) по наблюдению за выборами в Украине.
Остальные встречи были отменены. В состав делегаций вошли четверо представителей во главе с исполняющим обязанности делегации Мартом ван де Веном из Нидерландов. Еще среди членов делегации были представители Польши, Сан-Марино и Азербайджана.
Ране сообщалось, накануне председатель Верховной рады Андрей Парубий отменил приглашение для ПАСЕ быть наблюдателями на парламентских выборах 21 июля. Решение спикера связано с возвращением в ассамблею делегатов из России.
В свою очередь партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявила, что данный шаг является диверсией против национальных интересов Украины.
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Скандал в украинском спорте: глава федерации приказал чемпионке Европейских игр «не вонять» (ФОТО)
Громкий скандал разгорелся в украинском спорте после того, как местные ушлые чиновники попытались присвоить себе лавры велогонщицы Анны Соловей, победившей в одном из соревнований на II Европейских играх в Минске.
На прошлой неделе спортсменка выиграла гонку по очкам на велотреке «Минск-Арены».Спустя сутки на официальной странице Федерации велоспорта Украины в Facebook появился пост с поздравлением в адрес… руководителя Киевской городской федерации велоспорта Украины Сергея Мухомора.
Именно городского чиновника федерация решила поздравить с золотой медалью, которую Анна завоевала днём ранее в гонке на 25 км.
Соловей раскритиковала этот пост в комментариях, обращаясь, прежде всего, к президенту Федерации Александру Башенко: «Удивляюсь вашей некомпетентности и пренебрежению к спортсменам вашей же федерации!
Очень хотелось бы узнать, почему вы приветствуете незнакомого мне человека, которого я никогда не видела, при этом берете мою фотографию и мой результат!
Этот человек мне неизвестен, я даже никогда не видела этого человека своими глазами! А самое интересное, что ничем, абсолютно ничем не помогал мне этот человек в подготовке к соревнованиям».
Слова Соловей буквально привели в ярость Башенко, который не стал скрывать своих эмоций в ответном комментарии: «Ездишь на моем велосипеде, ездишь в моей форме, на голове у тебя мой шлем, что ты еще хочешь, чтоб я тебя возил?
Я не Базин*, запомни, принцесса. Будешь делать работу, примем тебя, будешь вонять — прогоним и не вспомним, как звали».
Соловей не смолчала и ответила на оскорбления: «Это не Ваша форма, не Ваш шлем, из Вашего тут только велосипед, который не выдержал и года.
Я и так делаю свою работу, и Вам не позволю ноги об себя вытирать! Вы меня не принимали, чтобы грозиться выгнать!
Уж слишком много на себя берете! И никогда не сравнивайте себя с Базиным, Вам далековато будет! Без спортсменов федерация никакой ценности не имеет, поэтому уважайте их хотя бы немного, и не нужно меня пугать! Своих рабочих и секретарш называйте принцессами!»
Закончилась перепалка в соцсети тем, что Башенко пригрозил оштрафовать спортсменку: «Будет реакция. На спортсменку Соловей за вонидлово в социальных сетях будет наложен штраф».
Судя по всему, глава Федерации велоспорта Украины становится главным украинским «велохамом». Он возглавил федерацию в 2015 году, и поначалу спортсмены-велосипедисты и общественность восприняли это назначение с оптимизмом. Но уже в августе 2017 года в YouTube появился 16-минутный сюжет под названием «Александр Башенко, или Как украсть деньги на велоспорте».
Кстати, на тот ролик Башенко также отреагировал в привычном для себя стиле: «Чувак, ты 15 минут вонял. Неплохо, нужно отметить. Аж от экрана бздит. Ну и что ты вывонял?
Год прошел после твоей вони. Ну почти. И?» — неподражаемо оценил то расследование спортивный чиновник, не ответив на обвинения по сути.
* Сергей Базин — известный украинский тренер, входил в тренерский штаб сборной Украины на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро в качестве наставника Любови Басовой (трек) и Анны Соловей (шоссе).
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Оппозиция ко всем:)
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