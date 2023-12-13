На фоне выделения Киеву всего 200 миллионов долларов, заявлений западных политиков о неспособности Украины наступать, на фоне заявлений о переговорах, у кого-то могло родиться ощущение, что где-то замаячила развязка.

Начнём с 200 миллионов. Ну, прежде всего, эти деньги не пойдут на Украину. Это для американского ВПК. А вот уже оружие поедет на Украину точно. Да, денег Киеву будут давать меньше. Но даже этого хватит, чтобы продолжать вести войну против России. Если ВСУ сейчас перейдут в оборону а все к тому и идёт, то это не станет заморозкой. Украина будет делать то, что умеет лучше всего.

Террор.

Будут и атаки на наши города с помощью БПЛА. И попытки взрывов на объектах инфраструктуры. Бандеровщина это терроризм. Ну и плюс к этому, ВСУ будут вести активную оборону.

А если Киеву подкинут деньжат (это скорее всего случится ближе к марту), и техники, то вполне вероятен и новый наступ. Все разговоры о заморозке конфликта, это попытка снова уговорить нас поверить в какие-то добрые намерения Запада. Понятно же, что любая пауза будет использована против нас.

Хор западных политиков и СМИ, завывающий о том, что у Киева всё плохо, зазвучал слишком слаженно и слишком внезапно. Это наводит на очень простую мысль. И вовсе не о том, что Запад устал от Украины. Наоборот. Нас пытаются убедить, что Запад устал от Украины. А вот какие там действительно планы, это большой вопрос.

Скорее всего, Запад будет понемногу давать деньги, чтобы, пока получается, поддерживать боеспособность ВСУ. Чтобы Украина максимально долго оставалась антирусским тараном. Год, два, три. Сколько получится. Понятно, что уже не ради победы над Россией (в это не верит никто), а чтобы максимально нам нагадить. Потому и полагаю, что будут теракты, диверсии. Денег нужно меньше, чем на полноценную войну, а удары могут быть очень болезненными.

Мы должны быть готовы к очень серьёзным ситуациям. И до перелома нам ещё предстоит довоевать. ВСУ ещё от нашей старой границы на Брянщине и Белгородчине отодвинуть надо.

И, несомненно, будут сложные дни. Трагические. Но в любом случае, мы, как страна, так много уже прошли, так много преодолели.

Тёмные дни Изюма, Купянска, оставления Херсона. Что нам думалось тогда, помните? Что чувствовали мы? Как удержали веру в страну? Но удержали же.

Да, сейчас принципиально иная ситуация. Шаг за шагом мы преодолеваем наш трудный путь.

Главное, не стоить иллюзии. Не возгордиться. Не подменять реляциями реальность.

И не верить Западу.

Андрей Медведев

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Нельзя думать, что перелом в войне уже наступил. Несмотря на заявления Запада, война будет продолжаться.

2. Выделенные США 200 млн долларов пойдут не напрямую Украине, а на американский ВПК. Но даже этих денег хватит Украине, чтобы продолжать вести войну.

3. Украина будет переходить к обороне и тактике террора – атакам дронами на российские города и диверсиям на объектах инфраструктуры.

4. Заявления Запада об усталости от поддержки Украины – попытка убедить Россию, что конфликт скоро завершится. На самом деле Запад будет постепенно продолжать военную поддержку.

5. Цель Запада – поддерживать боеспособность украинской армии, чтобы Украина как можно дольше оставалась "тараном" против России.

6. России необходимо быть готовой к серьёзным испытаниям и терактам. До перелома в войне ещё предстоит дойти.

7. Не стоит верить обещаниям и заявлениям Запада, нужно опираться на реальность.

Вывод: несмотря на текущие успехи российской армии, война будет продолжаться, предстоят серьезные испытания с применением террористических методов противником. Нужно сохранять бдительность и не верить обещаниям Запада о скором мире.