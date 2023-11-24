Комментарий редакции

Продолжение видеоцикла о вооруженном конфликте в Афганистане. В этом выпуске доктор исторических наук и советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Владимир Прямицын рассказывает о причинах, постепенно разрушавших афганскую армию, и главных участниках событий тех лет.

В беседе рассматриваются причины развала Афганской армии в период с 1979 по 1992 год. Основные тезисы:

1. После Апрельской революции 1978 года внутри правящей Народно-демократической партии Афганистана развернулась ожесточенная борьба между двумя фракциями – Хальк и Парчам. Эта борьба за влияние распространилась и на армию.

2. Руководители Афганистана – Тараки, Амин, Кармаль и Наджибулла – проводили массовые политические репрессии в армии, уничтожая неугодных им военачальников и заменяя их лояльными, но непрофессиональными кадрами.

3. Из-за постоянной чехарды в руководстве армии, политических чисток и репрессий значительно снизилась боеспособность афганских вооруженных сил. К 1989 году число дезертиров достигало 2-3 тысяч человек в месяц.

4. Несмотря на предпринимаемые СССР усилия по укреплению армии, афганское руководство продолжало ставить интересы внутрипартийной борьбы выше интересов обороноспособности страны.

Вывод: внутриполитическое противостояние в Афганистане и борьба за влияние в армии между различными группировками привели к дезорганизации и деморализации ВС страны, что в конечном итоге обусловило их поражение в войне с вооружённой оппозицией.