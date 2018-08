Сирия, ИГИЛ, последние новости 05 августа 2018

Армия Китая поддержит Башара Асада в Сирии, — СМИ

Китайская Народная Республика выразила желание помочь правительственным войскам президента Сирии Башара Асада взять под контроль оккупированные джихадистами сирийские провинции. Об этом сообщает австрийское издание Contra Magazin. Как заявил посол КНР в Сирии Ци Цяньцзинь, вооружённые силы Китая намерены поддержать «сирийскую армию, которая борется с террористами в Идлибе и других областях Сирии», отмечает автор статьи Марко Майер. В настоящее время в сирийской провинции Идлиб «тон задают» джихадисты, связанные с боевиками «Аль-Каиды»*, которым «оказывают поддержку Соединённые Штаты и арабские страны Персидского залива», пишет Майер. В первую очередь Пекин заинтересован в «уничтожении прибывших из Китая и действующих в Идлибе мусульманских бойцов», продолжает журналист Contra Magazin. «В последние годы уйгуры — закоренелые исламистские боевики из западной провинции Китайской Народной Республики Синьцзян — тысячами въезжали на территорию Сирии», — уточняет Марко Майер. По словам Ци Цяньцзиня, война против террористов в Сирии «в интересах не только сирийского народа, но и в интересах как китайского народа, так и народов всего мира». В общем и целом правительству президента Башара Асада при поддержке вооружённых сил Российской Федерации и Ирана удалось в полной мере изменить ход войны против террористов в Сирии в свою пользу, констатирует автор статьи. «Если же теперь проявлять активность, помимо России и Ирана, также начнёт Китай — отправит свои войска в Сирию и проведёт военную операцию против джихадистов, — то уже совсем скоро сирийское правительство сможет взять под контроль всю страну. Для американцев и арабских стран Персидского залива это, однако, будет кошмарным сценарием», — убеждён журналист Contra Magazin. Читайте также: Сирия: китайский спецназ «Ночные тигры» прибыл в район базы ВМФ России в Тартусе *Запрещенная в РФ террористическая организация.

Талибы освобождают Афганистан от ИГИЛ: Россия поддерживает? (ФОТО, ВИДЕО)

Из северной афганской провинции Джаузджан пришло сообщение о том, что афганскому движению «Талибан» удалось очистить от ИГИЛ уезд Дарзаб. Последний долгое время оставался ключевой базой этой террористической организации на севере Афганистана, там располагались лагеря по подготовке боевиков и опийные плантации, за счет которых финансировались теракты в регионе. Бои продолжались в течение всего июня, но несколько дней назад «Талибану»* удалось добиться стратегического перелома. По сообщениям талибов, в ходе боев было убито более 20 боевиков ИГИЛ* и около 10 — взято в плен. «Талибан» опубликовал видеозапись построения пленных, большинство из которых граждане стран Средней Азии, преимущественно Таджикистана и Узбекистана. На видеозаписи видно, что среди захваченных есть раненый уроженец Кыргызстана, передвигающийся с помощью самодельного костыля, а также ребенок — сын одного из таджикистанских боевиков. Источники в регионе сообщают, что талибы сейчас ведут неофициальные переговоры о судьбе пленников, рассматриваются варианты их передачи официальному Кабулу или непосредственно государствам Средней Азии. В частности, сообщается, что афганским спецслужбам был уже передан «эмир» ИГИЛ в Джаузджане Хабибулла Рахман вместе с двумя своими помощниками. Также решается судьба членов семей боевиков, оказавшихся на территории Афганистана. По непроверенным данным, операция в Дарзабе проводилась по инициативе и при разведывательной поддержке российских специалистов. Боевики ИГИЛ в северном Афганистане пытались создать долгосрочный плацдарм для совершения терактов против стран СНГ и контрабанды наркотиков на постсоветское пространство. В начале июня СМИ сообщили о масштабной атаке неизвестных боевиков против пограничной охраны Туркменистана, в ходе которой погибло более 20 туркменских военнослужащих. В начале августа также сообщалось о серии инцидентов на таджико-афганской границе, а также о нападении на западных туристов в Таджикистане, ответственность за которое взяло на себя ИГИЛ. Смотрите также: Кровавая атака: ИГИЛ убивает туристов из США и Европы в Таджикистане (ВИДЕО, ФОТО 18+) Некоторые российские структуры могли задействовать свои связи с талибами, чтобы сократить эту угрозу. Есть данные, что российские наблюдатели также пытаются наладить переговорный процесс между местным командованием афганской армии и «Талибаном» о тактическом союзе против ИГИЛ в других северных провинциях. В ходе июньских боев с ИГИЛ стороны уже прибегали к неофициальному сотрудничеству или старались не мешать друг другу. В последние месяцы позиции «Талибана» в северных районах Афганистана усилились до исторического максимума, поэтому многие рассматривают это движение как основной противовес террористам из ИГИЛ. Западные СМИ регулярно выступают с обвинениями в адрес России в связях с талибами. Москва заявляет, что пытается путем переговоров с властями и вооруженной оппозицией добиться мира в Афганистане и создания общеафганского фронта против террористов. Читайте также: Странная бойня в Афгане: Талибы уничтожают ИГИЛ* на севере страны (ФОТО) *Запрещенная в РФ террористическая организация.

Как оружие из Боснии попало в Алеппо

Расследование британского военкора Роберта Фиска, который изучая каналы поставок вооружений в Сирию, наткнулся на боснийских поставщиков, которые официально поставляли оружие Саудовской Аравии, а позднее его нашли в Алеппо.Разумеется, сам механизм поставок оружия боевикам в Сирию уже давно как не секрет, но в данном расследовании представлена ценная фактура, демонстрирующая ряд важных элементов снабжения террористических группировок в Сирии на государственном уровне.Ifet Krnjic недавно покинул прежнюю должность на оружейном заводе (Nelofer Pazira)В прошлом году в подвале бомбоубежища оружейного склада Аль-Каиды в восточном Алеппо я нашел weapons log book – формуляр в завода про производству минометов из Боснии с подписью одного из их старших должностных лиц, Ifet Krnjic, на каждой странице. Он был отправлен с Балкан с партией в пятьсот 120-мм минометов в январе 2016 года. Но теперь, в лесистом сердце центральной Боснии, я нашел г-на Крнжика, который говорит, что его компания отправила эти вооружения Саудовской Аравии.Сидя на лужайке своего дома к югу от оружейного города Нови Травник, он прикладывает свой палец к первой странице формуляра, который я ему показал. «Это моя подпись! Да, это я! – громко восклицает Крнжич. «Это гарантия на 120-мм миномет – это стандарт НАТО. Этот [груз] отправился в Саудовскую Аравию. Он был частью поставки из 500 минометов М75. Я хорошо помню саудовскую отправку. Они [саудиты] пришли на нашу фабрику, чтобы осмотреть оружие в начале 2016 года».Это удивительно. Мало того, что Крнжик, директор по контролю за вооружениями, 64-летний только что уволившийся менеджер завода BNT-TMiH в Нови-Травнике, признает свою подпись, но он говорит, что вспоминает о визитах официальных лиц Саудовской Аравии и военнослужащих для осмотра минометов до их отправки в Эр-Рияд, и настаивает на том, что все такие продажи строго соответствовали юридическим сертификатам конечного пользователя, которые его компания получила от всех клиентов, заявив, что оружие должно использоваться только вооруженными силами стран, которые их приобрели.Гарантийные документы на вооружение, подписанные Крнжиком в феврале 2016 года, найденные в подвале офиса «Ан-Нусра» в восточной части Алеппо (The Independent)Пятьсот минометов – это массовая отгрузка оружия – большинство европейских армий не имеет такого количества в своих арсеналах, а некоторые из них, по крайней мере, оказались в руках исламистского фронта Ан-Нусры / аль- Каиды в северной Сирии в течение шести месяцев после их отправки из Боснии за 1200 миль. Поскольку миномет с серийным номером 3677 покинул Боснию 15 января 2016 года и оставался под заводской гарантией BNT-TMiH в течение 24 месяцев, согласно документу номер 779, находящемуся в распоряжении The Independent, он должен был попасть в Алеппо до конца июля 2016 года, когда сирийские правительственные войска полностью окружили анклав, удерживаемый вооруженными группировками, включая Ан-Нусру, ИГИЛ и другие исламистские группировки, осужденные Соединенными Штатами как «террористы».Когда The Independent попросил саудовские власти отреагировать на имеющиеся у него документы и на их обнаружение в восточном Алеппо, посольство Саудовской Аравии в Лондоне ответило, что Королевство не оказывало «практической или иной поддержки любой террористической организации [включая Нусру и ИГИЛ] в Сирии или любой другой стране», и описал утверждения, выдвинутые The Independent как «расплывчатые и необоснованные». Он сказал, что Саудовская Аравия была «ведущим представителем международного сообщества в поддержку дипломатического решения конфликта в Сирии, в то же время работая с нашими соседями и союзниками в борьбе с ростом сил экстремизма». Он не комментировал weapon log book и arms control coupons, фотографии которых The Independent попросил его изучить. Однако ясно, что строгая вахаббистская вера Саудовской Аравии вдохновила Ан-Нусру, ИГИЛ и другие радикальные исламистские группировки в Сирии. Саудовскую Аравию часто обвиняли в вооружении повстанцев в Сирии, а религиозные публикации из Эр-Рияда были найдены в городах, ранее принадлежавших исламистским группировкам. Кроме того, Саудовская Аравия потребовала свержения Башара Асада и его правительства в Дамаске.Ifet Krnjic, бывший директор по контролю за качеством вооружения на оружейном заводе Novi Travnik в Боснии, чья подпись была найдена на отгрузочных документах (Nelofer Pazira)На последних этапах осады Алеппо в 2016 году сирийские и российские силы были осуждены на Западе за ежедневную бомбардировку гражданских районов восточного Алеппо, а видеоматериалы предоставляли постоянные изображения погибших и раненых мужчин, женщин и детей. Однако в этот период исламистские защитники города, большинство из которых позже ушли под обещание безопасного прохода в районы, находящиеся под контролем джихадистов в провинции Идлиб, – обстреливали из минометов снарядов правительственные районы в западном Алеппо.Спустя недели, последовавшие за капитуляцией боевиков в восточном Алеппо в середине декабря, квадратные мили руин остались засеянными минами и минами-ловушками. Были целые районы, все еще оцепленные, когда я посетил в три бывшие военные казармы исламистских группировок в феврале 2017 года, иногда щебень блокировал мой путь; камни, кирпичи, листовой металл и фрагменты бомб, разбросанные по дорогам и внутри, все еще стоящих, хотя и сильно поврежденных, зданий. Внутри одного из них, наполовину скрытого среди фрагментов железа и полевых формы, я нашел груды брошенных документов, содержащих инструкции об огнестрельном оружии – пулеметов и минометов, все на английском языке.Они также включали документы по отгрузке оружия и буклеты с инструкциями по вооружению из Боснии и Сербии, страницы, все еще влажные от зимних дождей и некоторые отпечатков. Я набивал столько, сколько мог, в сумку, которую я всегда носил на войнах, позже обнаружив – в другом здании – болгарскую бумагу по отгрузке артиллерийских снарядов. В глубоком подвале третьего здания в районе Ансари со словами Джаиш аль-Муджахеддин (Армия святых бойцов), грубо нарисованными, но все еще видимыми спереди, его верхние этажи явно бомбили сирийские или русские самолеты, лежали десятки пустых ящиков для противотанкового вооружения, все маркированные своим производителем – компанией Hughes Aircraft Company, Калифорния. Ящики были помечены как «Guided Missile Surface Attack» со складскими номерами, начиная с компьютерного кода «1410-01-300-0254».Эти бумаги, некоторые из которых лежат среди разгромленных пушек и осколков, представляют собой самый интригующий документальный след, который все же был обнаружен только у того, кто производит оружие, и которым были вооружены самые свирепые исламистские противники режима Асада – и как они, по-видимому, доходят до бойцов Сирии через дружественные страны «на западе». Заявляя, что ему придется «искать» документы конечного пользователя отгрузки минометов в 2016 году, управляющий директор завода «Новый травник» Адис Иканович признался мне в своем главном офисе, что большая часть его экспорта осуществляется «вероятно, в Саудовскую Аравию». Напоминание по электронной почте Икановичу спустя шесть дней после нашей встречи, о получении копий сертификатов конечного пользователя в 2016 году для отправки минометов, не вызвало никакого ответа.Адис Иканович, управляющий директор оружейного завода BNT-TMiH в Боснии. Большая часть экспорта оружия, по его словам, осуществлялась в Саудовскую Аравию (Нелофер Пазира)Милойко Бржакович, управляющий директор завода «Застава» в Сербии, просматривает руководства по оружию, которые я нашел в Алеппо, в том числе 20-страничный учебный документ для тяжелого пулемета Coyote MO2, который его компания производит, и говорит: «нет ни одной страны на Ближнем Востоке, которая не покупала бы оружие у «Заставы» за последние 15 лет».Он согласен с тем, что документы, которые я ему представил, в том числе 52-страничное руководство для пулемета 7,62-мм M84 производства его компании, которое я также нашел в руинах Алеппо под разбомбленным складом, на стене которого была нанесена нажпись «Nusrah», были отпечатаны «Заставой» в Сербии, и что Саудовская Аравия и Эмираты были среди его клиентов.Милойко Бржакович, управляющий директор завода «Застава» в Крагуйоваце в Сербии, признал, что Саудовская Аравия была клиентом его предприятия (Нелофер Пазира)Отчет Ifet Krnjic об отправке минометов из BNT-TMiH в Боснии является точным и подробным. «Когда саудовцы пришли на нашу фабрику, чтобы осмотреть в начале 2016 года, был министр Саудовской Аравии … и некоторые саудовские офицеры, которые также приходили на осмотр оружия до его получения. Офицеры носили гражданскую одежду. Министр был в халате. Вся наша продукция после боснийской войны находится под контролем американцев и НАТО, которые всегда приходят сюда … и они контролируют любое оружие, которое выходит за пределы нашей фабрики».Крнжич, который живет в крошечной деревне Поток-Крнжич, описывает, как он узнал, как офицеры НАТО посещают завод, один из них – канадский офицер, черный парень, чье имя Стивен. Иканович, босс BNT-TMiH, подтверждает, что все поставки оружия, в том числе в Саудовскую Аравию, были проверены Силами Европейского союза (EUFOR), преемником СПС НАТО, которые были созданы в соответствии с Дейтонскими соглашениями 1995 года, завершившими боснийскую войну. Иканович говорит, что австрийский генерал посещает завод для инспекций, которые были указаны другими сотрудниками австрийского двухзвездного генерал-майора Мартина Дорфера, командующего EUFOR. Кржич говорит, что оружие с завода экспортируется аэропортом Тузла или через Сараево.Саудовцы, говорит Крнжик, «никогда не жаловались, потому что долгое время у нас была очень хорошая репутация не только из-за нашего оружия, но и потому, что сы обеспечивали короткую дату доставки … Я знаю, что я не должен говорить все это, но НАТО и ЕС дали нам зеленый свет для этого. Наш миномет -единственный, который может стрелять из асфальта. Каждый миномет имеет опорную плиту, но у других [минометов других стран] плиты ломаются – их можно использовать только на мягкой почве. Наши минометы можно также перевозить в мешках – три минометных снаряда, одина ствол, вы стреляете по зданию, а затем исчезаете. Только китайские минометы лучше наших – я видел их в Ираке».Документы, найденные в разбомбленных складах Ан-Нусры в восточном АлеппоВыясняется, что, хотя Кржич никогда не посещал Сирию, он был занят на оружейной фабрике, построенной BNT-TMiH в Ираке в 1986 году, во время восьмилетней ирано-иракской войны. «Я работал на фабрике в Ираке – я не вел там войну», – говорит он. «Завод был более современным, чем наш [в Нови Травнике] – мы были в Фаллудже и Рамади. К тому времени мы уже делали ракетные пусковые установки для Саддама, 260-мм с дальностью 500 км. Я видел Саддама три раза».Но судьба Нови Травника ухудшилась, когда в 1992 году началась боснийская война, в результате которой ее некогда 10000-ый рабочий коллектив сегодня сократился до менее 900 человек. Большая часть фабрики теперь заросла ржавчиной, включая стальные стены вокруг некоторых цехов. Крнжич, член Социал-демократической партии Боснии и ветеран гражданской войны в стране, ушел из компании за несколько месяцев до того, как Иканович был назначен управляющим.«Я не могу ничего экспортировать без лицензии с одобрением пяти разных министров здесь, в Боснии, и это [контракт] игнорируется НАТО», – сказал Иканович. «Мы можем продавать только странам, которые находятся в «белом списке» НАТО». Как и Кржич и Бржакович в Сербии, он говорит, что его оружейная компания должна получить международно признанный сертификат конечного пользователя на любой экспорт оружия, но соглашается с тем, что экспортеры не могут выполнить обязательство или каким-либо способом предотвратить дальнейшую отправку своего оружия третьим сторонам, как только они достигли своего первоначального назначения.* Эта статья была обновлена, чтобы учесть ответ посольства Саудовской Аравии в Лондоне, полученный после истечения срока его получения, и после того, как часть была изначально опубликована. 17.15 19/7/18Запасы французского сорбита, нитрата калия и ливанского сахара на заводе ИГИЛ по производству взрывчатки в ИракеConflict Armament Research https://www.independent.co.uk/voices/syria-war-bosnia-saudi-arabia-aleppo-weapons-arms-deals-a8451841.html – оригинальная статья Роберта Фиска (того самого британского военкора, который побывав в Восточной Гуте заявил, что не нашел там признаков "химической атаки") https://diana-mihailova.livejournal.com/2442177.html – цинк

Коротко по Сирии. 04.08.2018

Коротко по Сирии.1. С завершением операций у границы с Израилем и Иорданией, началась масштабная перегруппировка сирийских войск. Часть сил отправилась в пустыню Сувейды, дабы провести финальную зачистку еще блуждающих по пустыне отрядов ИГИЛ. Одновременно с этим идет переброска войск на север провинции Хама, а также прощупывание обороны боевиков в северной Латакии.По сути, если не считать зачистки Сувейды, то полномасштабные боевые действия в Сирии уже стихают и война плавно перетекает в зачистку оставшихся банд боевиков и борьбу с террористическим подпольем. По сути, осталось 3 вопроса – Ат-Танф, Рожава и Идлиб. По всем ним идут переговоры и консультации, что и определит – станет ли операция в Сувейде последней более-менее крупной операцией войны, или же еще потребуется поработать в Идлибе. Рожава скорее всего и без войны вернется под власть Дамаска, как только будет найдено решения устраивающее Асада и курдов, а также Эрдогана.2. МИД России заявил, что вопрос о наступательнйо операции пока не стоит, но она раньше сентября и не ожидалось. Каким именно образом Идлиб будет возвращен под руку Асада, решится после предстоящих переговоров России, Турции и Ирана, где Эрдогану очевидно зададут вопрос, когда он выполнит свое обязательство и уберет "Ан-Нусру" из Идлиба. Турции конечно будут предлагать умиротворить Идлиб самостоятельно или же не мешать делать это Асаду. Возможно, речь пойдет не о всем Идлибе, а о тех районах, где заправляет "Ан-Нусра" и компания. Стоит помнить, что еще зимой турки предлагали "Ан-Нусре" встать на путь исправления, влиться в контролируемые Турцией структуры, а наемникам выехать из Сирии в свои родные страны. "Ан-Нусра" тогда отказалась и до сих пор продолжает полуавтономное существование в зоне турецкой ответственности определенной соглашениями в Астане. Россия и Иран конечно будет упирать на то, что на их территории "Ан-Нусру уже зачистили, а турки буксуют.3. Пока что Турция ограничивается поддержанием цепи обсервационных пунктов на линии фронта от Латакии до западного Алеппо, а также продолжает сваливать разнородные группировку в одну кучу, пытаясь повысить оперативный контроль над ситуацией. Примечательно, что в новый "союз зеленых Идлиба" вошли также бандиты из "Нуреддин-ан-Зинки", которые во время прошлой войны между "Ахрар-аш-Шам" и "Ан-Нусрой", поддерживали "Ан-Нусру". Но видимо ситуация изменилась и "неумеренные" стремятся перекрашиваться в "умеренных", чему немало способствовал длительный отстрел непослушных полевых командиров неизвестными киллерами, в чем помимо ИГИЛ подозревали сирийские и турецкие спецслужбы конкурующие группировки, а также ССО РФ. На деле, до сих пор неизвестно, носит ли это характер системной кампании или это просто часть процесса кровавой вакханалии в "стране зеленых автобусов", когда не имея возможности полноценно воевать с Асадом из-за турецких обязательств, боевики банально грызут друг друга, демонстрируя неспособность обустроить даже свой тыл, не говоря уже о мирной жизни, хотя период, когда надо менять АК и камуфляж на костюм и галстук, уже вот-вот.4. После введения американских санкций против Турции и ответных угроз Эрдогана, в турецкой прессе вновь оживилась тема "попросить США из Иджирлика". Судя по тому, что официальные лица на этот счет молчат, это скорее часть кампании для внутреннего потребления. Если уж США не выгнали с этой авиабазы после государственного переворота (когда у Эрдогана был железный повод), то сейчас это скорее часть информационного давления с целью показать раздражение Турции американским давлением и поведением США в Рожаве.5. В Дераа и Кунейтра продолжают собирать трофеи. Помимо различной бронетехники и стрелкового оружия, обнаружено немало образцов из "западного" военторга, в том числе и на складах оставленных "Белыми касками" при бегстве за границу. Само собой, если бы ко всеми этим уликами еще бы прибавились ключевые свидетели о связях западных разведок с боевиками в Сирии, для России, Ирана и Сирии это был бы большой профит, но и так вполне понятен характер процессов в юго-западной Сирии. Стоит также отметить, что с завершением операции "Базальт" на оккупированных Израилем Голанских высотах закрылся госпиталь, где оказывалась медицинская помощь раненым боевикам. Боевики уехали, целевую программу можно закрывать.6. Военный атташе Китая в Сирии заявил, что Китай при принятии политического решения, может помочь Сирии с операциями по добиванию боевиков на территории страны, а также рассчитывает на будущее военно-техническое сотрудничество между двумя странами. Китай может быть заинтересован в физической ликвидации уйгурских боевиков действующих в юго-западном Идлибе и северной Латакии. В 2016-2017 году уже были сообщения, что без особого шума в гости в Сирию приезжали китайские спецы. Но сейчас речь идет о сотрудничестве на межгосударственном уровне. У Китая тут конечно не альтруистичный интерес. Участвуя в программах помощи Сирии, Китая очевидно рассчитывает получить стабильную страну, по которой может пройти "Новый шелковый путь", а также получить выгоды от неизбежного процесса восстановления и перевооружения сирийской армии. Аналогичные заявления военные представители Китая делают и по поводу Турции. Китайцы рассчитывают на активизацию военно-технического сотрудничества с Эрдоганом в свете ухудшения отношений Турции и США. Природа не терпит пустоты – уступая турецкий рынок, США фактически открывают двери для России и Китая вопросах технологической модернизации турецких вооруженных сил.7. Курды официально закончили дочищать пустыню на границе с Ираком, хотя это пока более формальное заявление. Как и в пустыне Сувейды, и в пустыне к югу от Дейр-эз-Зора, небольшие группы "черных" еще продолжают свою активность. Но опять же, это будет все больше походить на классическую террористическую войну, а не на обычную войну индустриального типа, с линией фронта, тылом и обычными боевыми действиями. ИГИЛ ожидаемо загоняется в подполье, но оттуда он еще немало крови попьет и сирийцам и курдам. Сирии предстоит пройти долгий путь, прежде чем эта проблема будет действительно искоренена. Недооценка этой угрозы может привести к ситуациям вроде Синая или послевоенного Ирака, где ушедшие в подполье боевики местных вилаятов продолжают достаточно серьезные нападения как на военных, так и на гражданских.8. В отношении переговоров Дамаска с курдами, то помимо возвращения сирийских специалистов на евфратские дамбы, в арабских и курдских СМИ продолжают циркулировать слухи о предложении курдов передать Ракку и Табку Асаду в обмен на гарантии более широкой автономии для северо-восточной Сирии, а также с интеграцией курдских отрядов в сирийские вооруженные силы с сохранением этнической и территориальной привязке. Кроме того, с начала августа в район города и авиабазы Табка допущены сирийские поисковые команды, которые ведут поиск массовых захоронений расстрелянных солдат и гражданских, которых убили боевики ИГИЛ при захвате столицы провинции и сопредельных территориях. Я бы предположил, что стороны идут по пути небольших шагов на встречу друг другу не уступая в главном. Но в любом случае, к решающим переговорам о будущем Сирии, переговорные позиции должны быть подготовлены, что сейчас и происходит.

Конец котла ИГИЛ на юге Сирии: как «бармалеи» помогли войскам САР и ВКС уничтожить террористов (ФОТО, ВИДЕО)

Военкор «Русской Весны» Олег Блохин стал свидетелем завершения операции сирийской армии и российской авиации против ИГИЛ и других банд на юге Сирии. В новом репортаже он рассказывает о последних днях операции против террористов «Армии Халида ибн Валида», присягнувшей Абу Бакру Аль-Багдади. Завершена операция по уничтожению группировки ИГИЛ в Юго-западной части Дераа. Точка в этой кампании была поставлена в треугольнике — стыке границ трёх государств — Сирии, Иордании и Израиля. В операции принимала участие целая сборная сирийских подразделений — «Тигры» Сухейля Хасана, Четвёртая танковая дивизия, Республиканская Гвардия, «Лива аль Кудс»… Боевики Интересным фактом было участие наравне с сирийскими войсками вчерашних боевиков ССА из группировки «Шабаб ас Суна», возглавляемой Ахмад аль Аудом. В своё время этот полевой командир ССА преподавал английский язык в одном из сирийских военных вузов. Когда начались события, приведшие к войне, он перешёл на сторону противников правительства. В ходе последних событий в Дераа, он согласился пойти на переговоры с правительственными силами Сирии и Российским центром по примирению воюющих сторон, после которых без войны была отдана под контроль Сирийско-Иорданская граница в провинции Дераа и большие территории вокруг города Босра. Позже они вошли в состав Четвёртой танковой дивизии и приняли активное участие в ликвидации группировки ИГИЛ* в южном Дераа. Изначально мы планировали двигаться с «Тиграми» Сухейля Хасана. Но тут поступило предложение поработать с «четвёркой». Я, помня работу экипажей танков и шилок в Ярмуке, сразу согласился. Ну и, конечно, было интересно посмотреть на работу теперь уже наших «бармалейчиков». В день нашего прибытия авиация не работала. Духи бодались до последнего, все наступление с севера застопорилось. Четверка наступала с юга. Впереди был н. п. Уади Ярмук. Он и стал первой работой на стороне правительственных сил, перешедших на их сторону ССАшников. Глядя на их работу, могу сказать следующее: учителю английского удалось создать очень качественную пехотную группу. Наши бармалейчики сперва очень шустро маневрировали, провоцируя даешей на открытие огня. Позже по выявленным огневым позициям отработала арта. После неё начался штурм. Длился он три часа. После — доклад о взятии и поднятии над ним сирийского флага. Далее были освобождены Джислин, Адван, Тасиль, Хайт, Сахм аль Джаулян, расположенные в бассейне Ярмука. Четверка в прямом смысле буквально разматывала даешей*. Каждый день освобождался один и более населёнников и прилегающие к ним территории. «Тигры» Сухейля взяли Нафаа. Дальше была высота Али, за которой был центральный город даешей в Дераа — Ширджар и несколько небольших населёнников. Все знали, что после взятия Али сирийцы выходили на оперативный простор, где спокойно могли маневрировать, брать в кольцо оставшиеся населённики, в которых духам не особо имело смысл обороняться. Забегая вперёд, скажу, что духов, имевшим глупость остаться в них, раскатывали за пару часов. Перед штурмом высоты Али мне удалось пообщаться со штурмовой группой тех самых бывших ССАшников. Все местные — из Босры и окрестностей, в основном молодняк, немного парней среднего возраста и парочка стариков. Парни довольно смышлёные, шустрые и духовитые. День сирийцы кошмарили высоту артой, на следующий она была взята. Работали под конец как заведённая машина. Мысли о том, что духам что-то светит, даже не возникало. За высотой Али был Ширджар. Ему досталось неслабо. Духи попытались пободаться в нём… Зря. Там было без вариантов. Только бойцов потеряли и разрушений добавили. За Ширджаром оставался крайний пункт в этой кампании — Аль Кувейя. Предполагалось, что духи покинут его сразу, без боя. Учитывая его размер и расположение и ситуацию на тот момент, решение оборонять этот населённик, кроме как глупостью, не назовёшь. Но… Примерно к 10 часам заработала арта. Накрывали обнаруженные позиции, технику, скопления духов, не давая им возможности свободно перемещаться. Дальше пошли танки и шилки. Я ещё в Ярмуке, который в Дамаске, отметил, как удачно Четвёртая дивизия использует работу таких пар — танк-шилка. Вначале работает танк, подавляя точки и опорники противника, а после него шилка просто заливает всё, что ещё остаётся и шевелится. Ну и плюс у духов больше не осталось ПТУРов и граников, поэтому танки и шилки подходили к позициям духов и кошмарили их от души. Проблемы со штурмом Техника шла по центру и флангам. Пехоту сирийцы пустили только по флангам, так как там с обеих сторон была зелёнка, которая укрывала штурмовиков. Казалось, что особых проблем со штурмом не возникнет. Но они возникли. Сирийцы натолкнулись на хорошо укреплённые огневые точки духов. Несколько бойцов с обоих флангов получили ранения. Первая атака застопорилась. Пришлось отойти и снова дать поработать арте… До наступления темноты первая линия штурмующих смогла закрепиться на окраинах села. Дальше по ночи не пошли, решили дождаться утра.

А утром, когда пошли дальше, стало ясно — духи ушли. Мы пошли к самой крайней точке — стыку границ трёх государств, называемому треугольником смерти. Очень красивое место. Смотрите также: Сирия: «Треугольник смерти» на границе с Израилем стал концом ИГИЛ на юге (+ФОТО, ВИДЕО) Чуть позже со стороны Иордании и из нейтральной зоны потянулись местные жители, которые на время боевых действий ушли из посёлка. Они нам и рассказали, что ночью духи собрались в колонну и ушли в Иорданию. Иорданцы приняли их. Вот интересно, даешам дали транзит или разрешили осесть в Иордании? Если второе — иорданские власти заимели ещё одну проблему в виде даешей. Но это уже их дело и их головная боль. А в Дераа, наконец, пришёл мир. Пока всё. Сирия, Провинция Дераа, Аль Кувейя, Август 2018 год. Читайте также: Бойня на юге Сирии: пустыня завалена трупами и сожжённой техникой ИГИЛ (ВИДЕО, ФОТО 18+) *Запрещенная в РФ террористическая организация.

