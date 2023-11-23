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Чем Россия восхитила мир на выставке Dubai Airshow 23? | Подписан важный контракт

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Россия достойно представила свои возможности на крупнейшей международной аэрокосмической выставке Dubai Airshow 23: новейший Ил-96МД-90А(Э), вертолёты Ми-171А3, «Ансат», Ка-32А11М, беспилотники и другая техника. Самым зрелищным событием стали полёты боевого вертолёта Ка-52 «Аллигатор» и пилотажной группы «Русские витязи» на Су-35С. Показываем вам самое интересное с выставки, а также исторический момент – подписание контракта между российским разработчиком беспилотных систем «Транспорт будущего» и индийской компанией Sasaa Electronics Private Limited. О чём этот контракт смотрите в нашем сегодняшнем выпуске!

Сайт компании «Транспорт будущего»: www.tb-drone.ru

Реклама. ООО «Транспорт Будущего» ИНН 3111006980 erid: 2RanykJ4zvL

00:00 Вступление
00:19 Ил-76МД-90А
01:22 Американцы на шоу
02:03 Наши в небе
03:49 Вертолёты и аэротакси
04:57 Россия и Индия
05:22 Транспорт будущего
06:12 Подписание контракта
09:08 Изоляция не удалась

Комментарий редакции

Основные тезисы выпуска:

1. На выставке Dubai Airshow 2023 представлены российские и американские транспортные самолеты, которые конкурируют за рынки развивающихся стран.

2. Россия демонстрирует превосходство в летной программе – выступления российских боевых вертолетов и истребителей вызывают большой интерес.

3. Российская компания "Транспорт будущего" подписала контракт о строительстве завода беспилотников в Индии. Это позволит выйти на огромный индийский рынок и потенциально получать более 1 млрд $ выручки в год.

4. Сотрудничество России и Индии активно развивается, страны ведут работу по совместному применению беспилотных технологий в сельском хозяйстве, логистике, мониторинге.

5. Выставка продемонстрировала несостоятельность попыток изоляции России – российские компании конкурентоспособны, а развивающиеся страны заинтересованы в сотрудничестве.

Вывод: несмотря на санкции Запада, Россия продолжает активно развивать высокотехнологичные отрасли и наращивать экономическое сотрудничество со странами Азии и Африки. Российская продукция остается конкурентоспособной, а попытки изоляции России терпят неудачу.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=eQXb_B_pjrA
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