Новости Украины и Новороссии 13 мая 2019
- 08:09 Как из Киева в Ужгород слетать.
- 06:00 У Зеленского заявили о войне с Россией.
- 04:30 «Они пьют кровь простых украинцев»: МВФ превратил экономику страны в «абсолютный вакуум».
- 04:00 Жёсткое издевательство: на Западе подвели итоги президентства Порошенко.
- 02:30 Выгодоприобретатели Зеленского начинают себя проявлять.
- 01:41 20 ocкoлкoв.
Как из Киева в Ужгород слетать
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У Зеленского заявили о войне с Россией
Многие до сих пор не берутся утверждать, какой внешней политике последует новый президент Украины Владимир Зеленский. Одни говорят, что он продолжит придерживаться прозападного курса, другие убеждают: «Он наладит отношения с РФ!».
Понять, как действительно будет действовать шоумен, пока не представляется возможным. Он, конечно, сделал ряд резких заявлений, тем не менее, не исключено, что все это делается для «показухи». Надо же квнщику отвлечь внимание общественности от вменяемых Зеленскому связях с олигархом Игорем Коломойским.
А чтобы не наломать дров раньше времени, актер доверяет говорить от своего имени советникам. Например, один из них, Иван Апаршин, на днях пояснил, какого курса будет следовать страна в военной сфере.
«Мы не меняем курс касательно вступления Украины в НАТО. Но мы не обсуждали сроки. Мы не меняем курс касательно отношения к войне с Российской Федерацией, это же война», — сказал Апаршин.
С одной стороны, очевидно, что новый украинский президент на данном этапе полностью придерживается агрессивной риторики своего предшественника. Советник Зеленского фактически скопировал ранее сделанные заявления Порошенко и его сторонников.
С другой стороны, комик выбрал такую тактику из соображений безопасности. Ну, сказал одно, ну и ладно. Потом же всегда можно отшутиться. Опыт благо позволяет. А после того как пройдет инаугурация, уже действительно взяться за политику.
Второй вариант, конечно, менее вероятен, тем не менее, хотелось бы надеяться, чтобы к власти в соседнем нам государстве пришли адекватные люди. Все-таки олигархи и юмористы — это, может быть, и по-европейки, но далеко не дальновидно.
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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»
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«Они пьют кровь простых украинцев»: МВФ превратил экономику страны в «абсолютный вакуум»
Помощь Международного валютного фонда превратила экономику Украины в «абсолютный вакуум», но даже в пустоте кредиторы найдут, чем поживиться, уверены эксперты.
Новое правительство непременно продолжит сотрудничество с организацией, которая вот уже пять лет заставляет Киев взвинчивать цены и тарифы при системном падении уровня жизни.
Об этом, в частности, свидетельствует скорый визит делегации МВФ в Киев. Украинские СМИ по привычке придали новости позитивный оттенок, но радоваться тут нечему. Киев давно исчерпал все резервы, а единственным способом рассчитываться с кредиторами остаются кредиты под более высокие проценты, оплачивать которые будет народ.
Колумнист украинского ежедневника «2000» Алексей Гайдамака отметил, что слова главы МВФ Кристин Лагард о готовности помочь Украине означают, что организация «по-прежнему намерена пить кровь рядовых украинцев».
Скорее всего, делегация едет в Киев с целью обсуждения нового транша.
И транш, уверят колумнист, нужен не для старта инфраструктурных проектов, которые могли бы дать толчок тому или иному сектору экономики, а на выплату предыдущих займов. Киев по-прежнему панически боится дефолта, однако это едва ли не единственный шанс вылезти из долговой ямы, считает Гайдамака.
Чтобы хоть чего-то добиться в будущем, властям Украины необходимо перестать перекредитовываться и объявить дефолт. Долги, добавил автор, возможно, удастся погасить за счет отъема наворованных миллиардов у Порошенко и его свиты.
Международные кредиторы и так выпили из нашего народа крови с избытком, и если не прикрутить этот краник, все закончится тем, чем заканчивается многомесячные перекредитования алкоголика.
«В какой-то момент украинцам просто скажут что-то вроде „давай-ка пойдем твою квартиру смотреть“. А итог этих смотрин, сами понимаете, предсказуем», — подытожил Гайдамака.
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Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»
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Жёсткое издевательство: на Западе подвели итоги президентства Порошенко
Ополоумевший после разгромного поражения на выборах Петр Порошенко не упускает ни одной возможности засветиться в публичной плоскости, очевидно, пытаясь остаться в большой политике после инаугурации.
Вместе с тем, абсолютно очевидно, что команде Зеленского не нужен оскандалившийся политик, увеличивший свое состояние в разы за годы президентства.
За счет чего росла бизнес-империя Порошенко, к слову, теперь любят упоминать на Украине. Директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон, подводя итоги украинской «евроинтеграции» и борьбы с Москвой в частности, заявил, что из-за разрыва отношений Украина потеряла в 13 раз больше, чем Россия.
В то же время объем торговли Украины сократился в три раза, экспорт упал более чем в четыре раза, импорт — в три раза.
Общая сумма убытков, спровоцированных экономическими преобразованиями антироссийского толка, проводимыми под внешним контролем, составила порядка 200 миллиардов долларов. И львиная их доля потерь пришлась именно на Украину, которая в экономике объективно слабее России, и ей просто нечем заткнуть образовавшиеся бреши.
Инвестировать в Украину Запад не торопится, вместо того предлагая «партнерам» кредитование на жестких условиях. Порошенко буквально уничтожил экономику страны, попутно «заработав» миллиарды, однако на Западе не перестают издеваться над народом, адресуя пока еще действующему президенту хвалебные оды. Как это расценивать, непонятно. Возможно, западные «коллеги» целенаправленно вколачивают гвозди в крышку гроба политических амбиций Порошенко.
Накануне премьер-министр Канады Джастин Трюдо поблагодарил Порошенко за «достижения» Украины за время ее «североатлантического пути», и даже восхитился «мужеством» президента за то, что он «мирно» отошел от власти. Оказывается, для «цивилизованного» Запада это повод для восторга.
СМИ, разумеется, поспешили поднять шум вокруг мифических достижений главы государства.
Однако для адекватной части населения Украины слова Трюдо — не что иное, как очередное издевательство над страной, в которой наблюдается тотальный провал программы социально-экономического развития, резкое ухудшение благосостояния населения, демографический кризис и имеет место вооруженный конфликт. Порошенко же как воздух нужна депутатская неприкосновенность, потому шоу будет продолжаться, по крайней мере, до тех пор, пока экс-президент не сбежит за границу или не угодит на нары.
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Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»
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Выгодоприобретатели Зеленского начинают себя проявлять
Украинский журналист Михаил Подоляк в своем личном блоге оценивает действия бенефициаров Зеленского.
Бенефициары Зеленского (по крайней мере, те, которые таковыми себя считают)… Кто-то из них ведёт себя пока скромно, а кто-то (как Игорь Валерьевич Коломойский) просто из штанов выпрыгивают, пытаясь доказать, что он самый-самый). Но так ли это на самом деле?)…
… Коломойский, как всегда, предсказуем.
Он хочет догнать. Жестко и больно.
Прежде всего, финбригаду уходящего Петра Алексеевича… Если говорить шире, то ИВ просто хочет оказаться Теневым Папой с главной штаб-квартирой, где рисуют шахматам и согласовывают кадровые назначения…
… Аваков. Показательно и цинично съел все того же Петра Алексеевича и верит, что сумел самосохраниться. Ага). Точно.
А еще Арсен Борисович искренне верит, что ему обязательно удастся расширить свои… силовые владения.
Вплоть до неформального Регентства над неопытным юношей в президентской Мантии)…
… Пинчук. Ключевой инвестор, который явно устал от хаоса и непредсказуемости и который никак не может продать активы и покинуть эту страну. Ну, кому нужны активы в хаосе? Виктор Михайлович опять всерьёз полагает, что сможет юзать нового Чемпиона. Не сам.
Через своих традиционных пацанов, ориентированных на… американских демократов…
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Михаил Подоляк, Украина
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20 ocкoлкoв
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Обилечивание никак не начнётся.
Мы начинаем КВН!
Для чего?
- Для чего?
Чтоб не осталось в стороне
никого!
- Никого!
Пусть не решить нам всех проблем
не решить всех проблем,
Но станет радостнее всем,
веселей, станет всем!