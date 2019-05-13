Новости Украины и Новороссии 13 мая 2019

Многие до сих пор не берутся утверждать, какой внешней политике последует новый президент Украины Владимир Зеленский. Одни говорят, что он продолжит придерживаться прозападного курса, другие убеждают: «Он наладит отношения с РФ!».

Понять, как действительно будет действовать шоумен, пока не представляется возможным. Он, конечно, сделал ряд резких заявлений, тем не менее, не исключено, что все это делается для «показухи». Надо же квнщику отвлечь внимание общественности от вменяемых Зеленскому связях с олигархом Игорем Коломойским.

А чтобы не наломать дров раньше времени, актер доверяет говорить от своего имени советникам. Например, один из них, Иван Апаршин, на днях пояснил, какого курса будет следовать страна в военной сфере.

«Мы не меняем курс касательно вступления Украины в НАТО. Но мы не обсуждали сроки. Мы не меняем курс касательно отношения к войне с Российской Федерацией, это же война», — сказал Апаршин.

С одной стороны, очевидно, что новый украинский президент на данном этапе полностью придерживается агрессивной риторики своего предшественника. Советник Зеленского фактически скопировал ранее сделанные заявления Порошенко и его сторонников.

С другой стороны, комик выбрал такую тактику из соображений безопасности. Ну, сказал одно, ну и ладно. Потом же всегда можно отшутиться. Опыт благо позволяет. А после того как пройдет инаугурация, уже действительно взяться за политику.

Второй вариант, конечно, менее вероятен, тем не менее, хотелось бы надеяться, чтобы к власти в соседнем нам государстве пришли адекватные люди. Все-таки олигархи и юмористы — это, может быть, и по-европейки, но далеко не дальновидно.

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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»