Комментарий редакции

Великий Мастер (автор мирового бестселлера "Автобиография Йога") рассказывает о том как правильно жить, чтобы выполнять предназначение и быть счастливыми.

Медитация позволяет успокоить ум и установить контакт с Богом. Рассеянный, внешне сфокусированный ум не может соединиться с Божественным.

Контроль чувств и внутренняя сосредоточенность ключевые условия для успешной медитации.

Истинные признаки прогресса в медитации:

возрастающий внутренний покой,

углубление самосознания и интуиции,

большая эффективность в повседневной жизни,

растущая любовь к медитации и отрешенность от мирских желаний,

расширение сознания и универсальной любви,

прямой опыт и единение с Божественным.

Медитация требует терпения – быстрых результатов не следует ожидать. Прогресс происходит медленно и приходит с регулярной практикой.

Сосредоточение с полуоткрытыми глазами помогает избежать галлюцинаций. Цель – ясно воспринимать Божественное, а не гнаться за мистическими видениями.

В целом, медитацию нужно воспринимать как постепенный процесс внутреннего преображения, в котором сознание соединяется с вечным Божественным источником, что приводит к расширению осознанности, интуиции, покоя, эффективности и универсальной любви. Успех требует терпения, внутренней сосредоточенности и избегания привязанности к чувственным феноменам или мистическим переживаниям. Божественное непосредственно и ясно постигается внутри, посредством сконцентрированной медитации с открытым, спокойным умом.