Признаки прогресса в медитации. Парамханса Йогананда
Великий Мастер (автор мирового бестселлера "Автобиография Йога") рассказывает о том как правильно жить, чтобы выполнять предназначение и быть счастливыми.
Комментарий редакции
Медитация позволяет успокоить ум и установить контакт с Богом. Рассеянный, внешне сфокусированный ум не может соединиться с Божественным.
Контроль чувств и внутренняя сосредоточенность ключевые условия для успешной медитации.
Истинные признаки прогресса в медитации:
- возрастающий внутренний покой,
- углубление самосознания и интуиции,
- большая эффективность в повседневной жизни,
- растущая любовь к медитации и отрешенность от мирских желаний,
- расширение сознания и универсальной любви,
- прямой опыт и единение с Божественным.
Медитация требует терпения – быстрых результатов не следует ожидать. Прогресс происходит медленно и приходит с регулярной практикой.
Сосредоточение с полуоткрытыми глазами помогает избежать галлюцинаций. Цель – ясно воспринимать Божественное, а не гнаться за мистическими видениями.
В целом, медитацию нужно воспринимать как постепенный процесс внутреннего преображения, в котором сознание соединяется с вечным Божественным источником, что приводит к расширению осознанности, интуиции, покоя, эффективности и универсальной любви. Успех требует терпения, внутренней сосредоточенности и избегания привязанности к чувственным феноменам или мистическим переживаниям. Божественное непосредственно и ясно постигается внутри, посредством сконцентрированной медитации с открытым, спокойным умом.