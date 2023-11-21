Главная » Видео, Мировоззрение, Путь к пробуждению, Творчество

Признаки прогресса в медитации. Парамханса Йогананда

37 0


Великий Мастер (автор мирового бестселлера "Автобиография Йога") рассказывает о том как правильно жить, чтобы выполнять предназначение и быть счастливыми.

Комментарий редакции

Медитация позволяет успокоить ум и установить контакт с Богом. Рассеянный, внешне сфокусированный ум не может соединиться с Божественным.

Контроль чувств и внутренняя сосредоточенность ключевые условия для успешной медитации.

Истинные признаки прогресса в медитации:

  • возрастающий внутренний покой,
  • углубление самосознания и интуиции,
  • большая эффективность в повседневной жизни,
  • растущая любовь к медитации и отрешенность от мирских желаний,
  • расширение сознания и универсальной любви,
  • прямой опыт и единение с Божественным.

Медитация требует терпения – быстрых результатов не следует ожидать. Прогресс происходит медленно и приходит с регулярной практикой.

Сосредоточение с полуоткрытыми глазами помогает избежать галлюцинаций. Цель – ясно воспринимать Божественное, а не гнаться за мистическими видениями.

В целом, медитацию нужно воспринимать как постепенный процесс внутреннего преображения, в котором сознание соединяется с вечным Божественным источником, что приводит к расширению осознанности, интуиции, покоя, эффективности и универсальной любви. Успех требует терпения, внутренней сосредоточенности и избегания привязанности к чувственным феноменам или мистическим переживаниям. Божественное непосредственно и ясно постигается внутри, посредством сконцентрированной медитации с открытым, спокойным умом.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hHqLSEosFwY
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
«Запугали тем, что убьют всю семью»
РЕДКАЯ СКОТИНА
Объём золотовалютных резервов России вырос до рекордного уровня
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (06.02.2023 г.)
ЛЕТАЮЩАЯ ДЕВОЧКА В ЛЕСУ

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru