Почему-то считается, что китайские вооруженные силы оснащены по последнему слову техники, только вот все, кто рекламирует военную мощь Китая, забывают добавить, что вся эта мощь базируется исключительно на советских технологиях 70-80-х годов. Сами китайцы никакой новой техники придумать не могут, Запад им ничего в этом плане не дает, вот и приходится китайцам закупать в России не только ракетные и турбореактивные двигатели, но даже моторы для танков.

Я уже как-то писал о том, что Китай военном отношении выглядит как-то странно. С одной стороны у него миллионная армия, флот насчитывает массу боевых кораблей и даже имеется в его составе целых 2,5 авианосца. Вроде бы армия, полностью готовая к любым сражениям.

Ну, эту картинку всемирная публика «хавает» на 99%, потому что со всех сторон это подается очень угрожающе. Американские военные, например, вовсю трубят о «китайской военной угрозе», чтобы выбить от своего правительства дополнительные миллиарды в свой карман. А китайцам только дай вволю похвастаться тем, какие они могучие и угрожающие – «не тронь меня, иначе будет плохо».

Вот так и создается мировое общественное мнение насчет военной мощи Китая. А на самом деле как всё обстоит?

Ну, почему-то мало кто заметил, что Китай отстал в самом главном – в военно-морской стратегии. В то время как американцы прекратили выпуск гигантских авианосцев, китайцы только начинают эту массу наращивать. Зачем? Китай сам заявляет, что не планирует совершать экспансию на просторы Мирового океана, и в таком случае зачем нужны авианосцы? Авианосец – это мобильная авиабаза, действующая в открытом море вдали от своих берегов. Эта авиабаза очень крупная и маломаневренная, потому ее легко уничтожить очень дешевыми средствами, запущенными в массированном порядке.

И какой же смысл тогда в этих мобильных авиабазах, если их так легко уничтожить?

Смысл был тогда, когда флоту приходилось действовать против слабого противника, не вооруженного средствами поражения авианосцев. Но события 1982 года на Фолклендах показали, что маневрирующими крылатыми ракетами можно легко поразить любой военный корабль, и особенно большой и громоздкий. Нынешние события в Черном море этот тезис только подтвердили – большие военные корабли должны исчезнуть как класс, потому что сегодня даже у мизерных держав могут оказаться средства для поражения авианосцев, а что уж говорить о таких мощных противниках, как США и Россия?

Вот поэтому американцы и не собираются вводить в строй свой последний атомный авианосец «Джон Кеннеди», и ходят слухи, что он под разными предлогами готовится на слом. Слишком дорогая это игрушка, чтобы вот так просто потерять ее от попадания нескольких практически неуловимых противокорабельных ракет. Все американские авианосцы по мере своего вывода из состава флота по сроку эксплуатации другими такими же махинами заменяться не будут.

Но китайцы закусили удила и вовсю клепают свои авианосцы, прекрасно понимая, что в бою им никогда участвовать не придется. Против американского флота они не выстоят, их можно использовать только против повстанцев какого-нибудь Мозамбика или Папуа Новой Гвинеи, но против интересов США на Тайване, в Японии или на Филиппинах этих монстров использовать не удастся. В этом случае гораздо более эффективными будут действия с берега – как авиационные, так и нанесение ударов ракетами.

Да, китайцы строят свои авианосцы не для боев, а для рекламы. И чтобы эта реклама была как можно дешевое, они используют старые советские проекты, очень дешевые и не требующие значительных переработок. Вы можете показать хоть один боевой корабль ВМС Китая крупнее моторного катера, который не основывался бы на чужих проектах?

Всем известно, что первый китайский авианосец «Ляонин» - это бывший советский тяжёлый авианесущий крейсер (ТАВКР) «Варяг».

Второй авианосец «Шаньдун» - это полная копия «Ляонина», и хотя говорят, что второй корабль стал размерами больше, но почему-то водоизмещение у него стало меньше на целых 500 тонн, а состав авиагруппы не увеличился ни на одну боевую единицу.

Сейчас китайцы достраивают свой третий авианосец «Фуцзянь», но опять-таки, это не оригинальный корабль, в старый советский проект тяжелого авианесущего крейсера «Ульяновск» с атомной силовой установкой. Правда, китайцы до атомной установки так и не доросли, поэтому на третий авианосец будут поставлены обычные нефтяные двигатели, кстати, изготовленные тоже по советскому проекту. Понятно, что авианосец на обычных двигателях в современных условиях ведения войны – это совершенно не океанский корабль, и годится скорее опять-таки для рекламы, а не для реального боя.

Но что самое примечательное – советский проект по кораблям типа «Ульяновск» начал разрабатываться еще в 1973 году, а недостроенный корабль из-за бесперспективности пошел на слом в 1991-м, поэтому прекрасно можно понять, какой именно «свежести» будет китайский «Фуцзянь», если его, конечно же, доведут до ума.

Интересно, что в доработке всех трех китайских авианесущих кораблей принимали активное участие специалисты из Северного проектно-конструкторского бюро из Санкт-Петербурга. Кстати, российские инженеры работают не только над китайскими авианосцами, а вообще над всеми кораблями ВМС Китая, потому что практически все они строились по российским (советским) проектам, а техническая документация Китаю никогда не передавалась. Свои собственные корабли китайцы разработать не в состоянии, потому без помощи «братского народа» им никак не обойтись.

Отсюда вытекает и следствие – если Россия откажется строить китайцам военные корабли, то у кого те смогут попросить помощи?

Да ни у кого. Ни Америка, ни Европа ни за что не станут помогать Китаю улучшать свои вооруженные силы. Они что, дураки? А вот у России интерес прямой – стравить Китай с Западом, но только под собственным и очень плотным научно-техническим контролем.

И если кто-то думает, что на китайский кораблях, начиная с авианосцев и заканчивая субмаринами, размещается какое-то сугубо китайское вооружение, тот здорово обмишурился. Исключительно все вооружение или советское, или современное российское. Правда, все эти образцы оружия имеют индекс «Э» (экспортный) потому и не являются какими-то секретными, но даже такие образцы китайцы не могут изобрести самостоятельно.

А вы понимаете, что экспортные варианты вооружения – это только своеобразный эрзац настоящего оружия? Представляете, насколько «эрзацные» сегодня в Китае ВМС? И с таким ВМС они хотят победить Америку?

С такими эрзац-ВМС только впору воевать против Вьетнама, да и то не факт, что у вьетнамцев не имеются противокорабельные ракеты нового поколения. Тоже под индексом «Э», конечно же, тем не менее вьетнамский эрзац против эрзаца китайского может повоевать весьма эффективно.

Кто считает, что я что-то выдумываю, пусть посмотрит, сколько десятков, а то и сотен миллиардов долларов сегодня составляет оборот военно-технической торговли между Китаем и Россией. Например, только за два небольших эсминца УРО проекта 956 «Современный», вооруженных сверхзвуковыми крылатыми ПКР 3М-80 Е «Москит», китайцы выложили более 1 миллиарда долларов. А ведь это технологии еще 80-х годов!

Но ведь не только над китайским флотом работают российские специалисты. Благодаря России Китай увеличивает количество своих ВВС, используя старые советские «Э»-технологии. Китайское руководство активно закупает для своих самолетов довольно старые (опять-таки 80-х годов разработки) российские турбореактивные двигатели, потому что своих собственных у Китая нет.

Дело в том, что турбореактивные двигатели могут разрабатывать только две державы в мире – это США и Россия. У всех остальных стран просто нет финансовых возможностей для этого, поэтому кто-то «прислонился» в этом плане к Америке, а кто-то – к России. Америка Китаю помогать в деле турбореактивной авиации не станет под страхом смерти, а кто еще тут может помочь, как не «братская» Россия?

Нет, у Китая финансовые возможности для развития собственного турбореактивного двигателестроения имеются, и даже чрезмерные – не забываем, что Китай является одной из богатейших стран в мире. Также имеется и огромная политическая потребность, только вот политическая потребность и финансовая возможность тут ничего не решают. Напомню, что СССР сразу же после разрушительнейшей Великой Отечественной войны создал целый ряд самых современных турбореактивных двигателей, а вот Китай даже после 30 лет своего финансового могущества вынужден выпрашивать такие моторы у России.

Тут одно из двух – или китайцы просто неспособны создавать технологические шедевры, или тема эта настолько сложная, что не каждому по силам. США и Россия в силах создать турбореактивные двигатели, но больше никому этого сделать было не суждено. Великобритания и Франция слишком бедны, чтобы потянуть такую программу, им выгоднее выпрашивать нужные компоненты для своих двигателей у американцев, а немцы и японцы просто не развили свою турбореактивную двигателестроительную школу.

А что уж говорить о Китае? Нет у китайцев своей школы создания турбореактивных двигателей. Конечно, кто-то может сказать, что Китай еще наверстает, но 30 лет прошло, а воз и ныне там. Что, 30 лет – малый срок? Вот тут и вспоминается фраза одного нашего известного инженера, проработавшего в Китае долгое время – «народу у них много, а вот талантов мало».

Тут мы приближаемся к космическому ракетостроению. Как вы думаете, может ли держава, которая выпрашивает у своих соседей обычные турбореактивные двигатели, создать что-то достойное для полетов в Космос без чьей-то посторонней помощи?

Естественно, не может, потому и ракетные двигатели нужной мощности в космической программе Китая используются исключительно российские. Просто этого никто не афиширует, потому все и думают, что Китай разработал какие-то там суперсовременные технологии для Космоса. На самом деле китайцы не смогли даже полноценно использовать старые советские ракетные двигатели РД-120, доставшиеся им от Украины в начале 90-х. На таких маломощных двигателях можно запускать в Космос только спутники общей массой не более нескольких тонн, то есть китайцы даже скопировать советский РД-120 не смогли, который был чуть ли не вполовину более мощным, чем его поздняя китайская копия. Ну, это и неудивительно, потому что скопировать можно только часть, а не весь двигатель целиком - ведь технология изготовления жаропрочных сплавов для лопаток турбин и кожухов недоступна китайцам и сегодня.

В отличие от «успехов» Китая, у России за последние 30 лет, невзирая на тотальную экономическую разруху после развала СССР, появились двигатели РД-170 и РД-180 с модификациями РД-171 и РД-190, которые могут оперировать закидываемыми на орбиту массами до 500 тонн.

Разница есть?

Естественно, китайцы могли бы тоже закидывать на орбиту по 500 тонн за один старт, но для этого им потребовалось бы объединить в одной конструкции несколько десятков РД-120 (китайская копия - YF-100). А могут ли они такую ракету построить?

Могли бы – построили бы, но сегодня они предпочитают арендовать двигатели РД-170 у России со всеми вытекающими из этого последствиями. Свой собственный РД-170 они создать не в состоянии. Некоторое время назад китайцы заявили, что создали двигатель YF-460, который может выводить на орбиту ракеты грузоподъемностью 100 тонн, но без экспертной оценки со стороны российских специалистов такой двигатель они использовать опасаются. А советские специалисты оценивать китайские копии не собираются, поэтому проект YF-460 так и остался проектом, годным только для рекламы, а не для полетов в Космос.

Ну ладно, Космос – это высшие материи, так же как и атомные станции, половина которых в Китае были построены Россией, а половина – Францией, но ни одной, разработанной китайцами нет. Даже танки в китайской армии – и те советские, но вот двигатели на них – в большинстве своем немецкие, причем не танковые, а железнодорожные. Танковые двигатели даже старые Китаю Германия не продает, как и вообще все, что можно использовать в военных целях. А вот двигатели для старых ж/д дрезин MTV936 – это пожалуйста, в любом количестве и очень дешево. В Китае даже наладили производство этих моторов по лицензии, и весьма рады такой халяве.

Нет, в самых разных материалах имеются сообщения, что все танки китайской армии и бронетехника – это чисто китайские разработки. Странно только, что все они похожи на свои старые советские аналоги. Вот интересно, а почему на советские танки не похожи американские и европейские аналоги? Да потому, что они разрабатывались с нуля по американским и европейским спецификациям, а у китайцев своих спецификаций не оказалось, потому они и начали копирование того, что смогли получить в свое время от СССР и от других стран, в которых эксплуатировалась советская военная техника.

Вот таким образом и создается в Китае «сложная» военная техника, в том числе и боевые самолеты «5-го поколения», которые летают на советских двигателях 4-го, а то и 3-го поколений. Не готовы китайцы создавать собственные образцы чего-то совершенно нового, даже компьютеры они производят американские, хоть и рисуют на них свои иероглифы.

Итак, что же сегодня имеет Китай в военно-технической сфере? Обобщим это всё, разделив на основные категории.

1). Военно-морской флот. Как известно, все современные китайские боевые корабли созданы по старым советским технологиям, и даже двигатели для них – и те советские, не говоря уже о вооружении. Если и есть на тех кораблях какое-то новое вооружение, то только с индексом «Э», то есть ограниченное в своих возможностях. Россия, как и СССР с Америкой, никогда не передавали третьим странам что-то на самом деле полезное и эффективное.

2). Военно-воздушные силы. Тоже нельзя обнаружить в китайских ВВС ни одного, или почти ни одного боевого самолета, не скопированного с советского аналога. Часть этих самолетов оснащается копиями старых советских турбореактивных двигателей, имеющих малый ресурс и низкую надежность. Но вот что интересно, то для основных ударных самолетов – как авианосных, так и сухопутных, двигатели закупаются исключительно в России, потому что даже российские новейшие разработки со статусом «экспортный эрзац» гораздо эффективнее, чем все то, что могло бы быть разработано китайскими инженерами даже в перспективе.

3). Сухопутные войска. Китайские танки и прочая бронетехника – это тоже копии советских аналогов, китайцы только модернизировали некоторые узлы, но чаще всего в пользу ухудшения некоторых начальных характеристик. Об этом красноречиво говорит недовольство тех стран, в которые китайские танки экспортируются, и особенно недовольны своими приобретениями Пакистан и Бангладеш. Спрашивается – зачем же эти страны продолжают закупать эту некачественную технику? Отвечается – из-за дешевизны и коррупции в их вооруженных силах. Например, в Индии тоже царит коррупция, но индийцы не покупают дешевые танки в Китае, а предпочитают копировать или производить по лицензиям совсем не дешевые, но изначально качественные немецкие «леопарды» и британские «виккерсы».

4). Военно-космические силы. И тут тоже мы видим исключительно старые советские разработки, оснащаемые надежными российскими двигателями. Своих ракетных двигателей китайцы не построили до сих пор.

5). Атомная энергетика и вооружение. Как писалось выше, в Китае до сих пор не разработаны собственные ядерные реакторы, поэтому для строительства новых АЭС в стране приходится привлекать российских и французских специалистов. А если говорить об атомных бомбах, то эти штуки принципиально очень простые, поэтому китайские инженеры просто копируют то, что было передано Китаю еще во времена СССР. Правда, без российских ракет такие бомбы к цели не доставить, потому мы и тут упираемся в необходимость Китая идти на поклон к «русским братьям».

Впрочем, может быть, у кого-то имеются какие-то секретные сведения о новейших китайских технических разработках? В таком случае прошу написать о них в комментариях, и мы подробно рассмотрим, что это за разработки такие, и что находится в их основе.

Автор: Военно-технический сундук

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Считается, что Китай обладает мощными вооруженными силами, оснащенными по последнему слову техники, но на самом деле вся эта мощь базируется на советских технологиях 70-80-х годов.

2. Китай не способен самостоятельно создавать новую военную технику и полагается на технологии и помощь России.

3. Китайский военно-морской флот, авиация, бронетехника - это копии советских образцов и устаревших технологий.

4. Китай не может самостоятельно производить современные турбореактивные и ракетные двигатели, закупая их в России.

5. В атомной энергетике и космонавтике Китай также зависит от технологий России и других стран.

Вывод: Несмотря на видимость военного могущества, Китай сильно зависит от импорта технологий из России и не способен самостоятельно создавать современные образцы военной техники. Его вооруженные силы в значительной степени базируются на устаревших советских разработках и не могут считаться передовыми по мировым меркам.