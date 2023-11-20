Главная » Видео, Здоровье, Мировоззрение, Политика

Ефимов. Основы политики сбережения народа

34 0

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Демографическая ситуация в России является серьезной проблемой – идет утрата численности населения, которая частично восполняется мигрантами.

2. Современная модель урбанизации ведет к концентрации населения в крупных городах, что является ошибочным путем развития. Человек, живя в бетонных джунглях, теряет связь с природой и инстинкт продолжения рода.

3. Необходим переход к новой модели расселения – ландшафтно-усадебной урбанизации, при которой сохраняется связь человека с природой. Это позволит восстановить демографический потенциал страны.

4. Современная модель мегаполисов была заложена в 1990-е годы под влиянием Запада и ведет Россию к гибели как цивилизацию.

5. Необходима смена приоритетов государственного управления – от прибыли к сохранению традиционных ценностей и народа.

Вывод: в статье поднимается важная проблема урбанизации в России и ее негативного влияния на демографию. Предлагается альтернативная модель расселения, основанная на гармоничном взаимодействии человека и природы. Решение демографического кризиса рассматривается как ключевая задача государства для сохранения российской цивилизации.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5kbRWL_hQwI
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Фонд кино: ни Михалкова, ни совести. Виктор Ефимов
Концептуальные основы счастливого города. Виктор Ефимов
Политическая шизофрения США. Виктор Ефимов
Сирия - полигон Глобального Предиктора. Виктор Ефимов
„Десять заповедей” „Вашингтонского консенсуса”

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru