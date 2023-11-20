Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Демографическая ситуация в России является серьезной проблемой – идет утрата численности населения, которая частично восполняется мигрантами.

2. Современная модель урбанизации ведет к концентрации населения в крупных городах, что является ошибочным путем развития. Человек, живя в бетонных джунглях, теряет связь с природой и инстинкт продолжения рода.

3. Необходим переход к новой модели расселения – ландшафтно-усадебной урбанизации, при которой сохраняется связь человека с природой. Это позволит восстановить демографический потенциал страны.

4. Современная модель мегаполисов была заложена в 1990-е годы под влиянием Запада и ведет Россию к гибели как цивилизацию.

5. Необходима смена приоритетов государственного управления – от прибыли к сохранению традиционных ценностей и народа.

Вывод: в статье поднимается важная проблема урбанизации в России и ее негативного влияния на демографию. Предлагается альтернативная модель расселения, основанная на гармоничном взаимодействии человека и природы. Решение демографического кризиса рассматривается как ключевая задача государства для сохранения российской цивилизации.