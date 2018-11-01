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Концептуальные основы счастливого города. Виктор Ефимов

19:07. 1 ноября 2018 Просмотров - 72 Нет комментариев Опубликовал:

Антитолпоэлитарный подход русской цивилизации

Концептуальный аналитик Виктор Ефимов рассуждает, почему мы не решаем проблему становления человека. Что такое «счастье»? В деньгах ли оно? Почему так важно быть причастным к какому-то делу? Что считает счастьем западная цивилизация? Почему они делают бизнес только на пороках людей? Какие подходы к организации жизни общества существуют? Чем опасна концептуальная неграмотность? Может ли Концепция Общественной Безопасности заменить Библию и Коран? Где можно ознакомиться с «царской» информацией по всем аспектам жизнедеятельности общества? Как гармонично развивать общество будущего? 

Понять законы, по которым живёт общество, решить проблемы, с которыми оно сталкивается, сформировать правильное мировоззрение, понять и осуществить своё предназначение помогут:

Основы социологии. Комплект из 6 томов

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Виктор Ефимов

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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