Главная » Мировоззрение, Политика

Сирия – полигон Глобального Предиктора. Виктор Ефимов

14:43. 15 апреля 2018 Просмотров - 20 Нет комментариев Опубликовал:

Концептуальное противостояние мировых игроков

Общественный деятель, идеолог Концепции Общественной Безопасности и доктор экономических наук Виктор Ефимов комментирует новости о ракетных обстрелах Сирии.

============================================================================

Рекомендуем:

Экономика инновационного развития. Управленческие основы экономической теории, Величко М.В., Ефимов В.А., Зазнобин В.М.

Достаточно общая теория управления, Внутренний Предиктор СССР

Россия и Запад в глобальной истории. «Сад» растёт сам?.., Внутренний Предиктор СССР

============================================================================


Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, последние новости 15 марта 2016
... РФ смогла использовать Сирию помимо прочего как полигон для обкатки различных ... общей безопасности». «В системе глобальной безопасности Россия выступила не только...дом. «Госсекретарь должен основать Центр глобальных действий, который возглавит координацию, ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 30 сентября 2016
... силовым решением кризиса в Сирии— В Сирию переброшены еще несколько бомбардировщиков...годы, что мы тренировались на полигонах, изучали новую технику, поднимались ...последний год динамику нарастания до глобальных масштабов террористической деятельности. Мы ...
Сирия, последние новости 20 сентября 2015
... терроризм для реализации их глобальных планов. Однако терроризм сейчас...группировки «Исламское государство» в Сирии. Как отмечает издание, значительное... по ситуации в Сирии. В Сирии с марта 2011 ... сирийских офицеров спецназа на полигоне в Крыму. В последний...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 25 декабря 2015
...инфраструктуры террористов в Сирии. Напомним, в Сирии с марта ... пытаются свергнуть светское правительство в Сирии!», — заключил журналист. *, ...боевые задачи на незнакомых полигонах, а командованию ВДВ ...геополитику и не ставит глобальных задач в данном регионе...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 12 февраля 2016
...не согласится Директор центра глобальных проблем ИМИ МГИМО Виктор... заседания Международной группы поддержки Сирии. _ *Данная организация ...операцию против террористов в Сирии, способствовала началу процесса ...и выведены на 18 полигонов. Ранее для контроля за...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 12 марта 2016
...Дмитрий Саблин, сопредседатель Союза ветеранов Сирии, полковник Сергей Тимохин, президент благотворительного...Штаба отличным полигоном для реальной проверки вооружения и техники. В Сирию были... «холодной войны»; ясно, что глобальные проблемы, в том числе такие...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>