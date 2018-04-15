Сирия – полигон Глобального Предиктора. Виктор Ефимов
Концептуальное противостояние мировых игроков
Общественный деятель, идеолог Концепции Общественной Безопасности и доктор экономических наук Виктор Ефимов комментирует новости о ракетных обстрелах Сирии.
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