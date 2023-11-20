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1958. Рождество в Москве на снимках Мануэля Литрана

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01. Праздничная торговля
01. Праздничная торговля

02. Праздничная торговля.jpg

03. Праздничная торговля.jpg

04. Праздничная торговля.jpg

05. Праздничная торговля.jpg

06. Праздничная торговля.jpg

07. Рождественская служба.jpg
07. Рождественская служба

08. Рождественская служба.jpg

09. Рождественская служба.jpg

10. Рождественская служба.jpg

11. Рождественская служба.jpg

12. Московский Кремль в снегу.jpg
12. Московский Кремль в снегу

13. Московский Кремль в снегу.jpg

14. Московский Кремль в снегу.jpg

15. Московский Кремль в снегу.jpg

16. Московский Кремль в снегу.jpg

17. Московский Кремль в снегу.jpg

18. Московский Кремль в снегу.jpg

19. Московский Кремль в снегу.jpg

20. Московский Кремль в снегу.jpg

21. Московский Кремль в снегу.jpg

22. Московский Кремль в снегу.jpg

23. Московский Кремль в снегу.jpg

24. Московский Кремль в снегу.jpg

25. Московский Кремль в снегу.jpg
Источник: https://humus.livejournal.com/9361322.html
Метки: история, Москва, Россия, фото
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