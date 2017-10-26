Как отмечали Новый год в СССР

Для советского человека это был особенный, самый долгожданный праздник. К нему начинали готовиться еще летом. Хотя основные элементы домашнего праздника сохранились с советских времен, в те времена подготовка Нового года в традиционном виде была практически геройством, и многие сейчас вспоминают с ностальгией тот кропотливый труд.

К Новому году в СССР готовились задолго до его наступления: из-за того, что было трудно достать продукты, все необходимое покупали за несколько месяцев и бережно хранили до нужного момента. Сейчас трудно себе это представить, но чтобы достать основные ингредиенты, например, салата оливье, нужно было сильно постараться: в свободной продаже не было майонеза, зеленого горошка, колбасы — запасаться начинали с октября. С большим трудом доставали и основной напиток праздника — Советское шампанское.

Вот и мы тоже решили подготовиться заранее и вспомнить в ностальгической подборке, как это было.

Поначалу Новый год не был официальным государственным праздником, однако большинство семей традиционно отмечало его наряду с Рождеством, и праздник считался семейным.

Новогодние елки и елочные игрушки в СССР

Впервые Новый год официально отпраздновали лишь в конце 1936 года, после статьи видного советского деятеля Павла Постышева в газете «Правда».

«Почему у нас школы, детские дома, ясли, детские клубы, дворцы пионеров лишают этого прекрасного удовольствия ребятишек трудящихся Советской страны? Какие-то, не иначе как „левые“ загибщики ославили это детское развлечение как буржуазную затею. Следует этому неправильному осуждению ёлки, которая является прекрасным развлечением для детей, положить конец. Комсомольцы, пионер-работники должны под Новый год устроить коллективные ёлки для детей. В школах, детских домах, в дворцах пионеров, в детских клубах, в детских кино и театрах — везде должна быть детская ёлка! Горсоветы, председатели районных исполкомов, сельсоветы, органы народного образования должны помочь устройству советской ёлки для детей нашей великой социалистической родины.»

Новый год государство разрешило отмечать, однако 1 января оставался рабочим днем. Кремлевская елка — главная елка всего Союза, 1938 год.

Колонный зал Дома союзов, 1941 год.

Группа разведчиков Западного фронта встречает Новый 1942 год.

Дед Мороз выезжает на каток парка Горького

Новогоднее представление в начале 1950-х.

Фотограф Эммануил Евзерихин запечатлел свою семью у елки, 1954 год

1955. Учащиеся ПТУ пришли на кремлевский новогодний праздник в национальных костюмах. Даже лестница плотно забита, 1955 год.

1960 год. Костюмы и елочные украшения отражали мощь страны: водолазы и космонавты на Кремлевской елке. Первый спутник уже побывал на орбите, а фильм «Человек-амфибия» пока еще не снят.

Экипаж Ту-144 перед рейсом Москва-Алма-Ата, 1978 год.

Дед Мороз в киевском «Динамо». Он пытается защитить корзину от броска чемпиона мира А. Белостенного, 1983 год.

Омская область. Дед Мороз спешит на праздник в 1988 году.

Билеты на Новогоднюю елку для детей тоже доставали с трудом. А также нужен костюм снежинки из марли или наряд зайчика. Подарок, в составе которого были и карамельки, и яблоки, и грецкие орехи, предоставлял родителям профком. Мечтой каждого ребенка было попасть на главную елку страны — сначала в Колонный зал Дома Союзов, а после 1954 года — на Кремлевскую елку.

Только после войны начали по-настоящему складываться традиции празднования Нового года в СССР. Стали появляться елочные игрушки: сначала очень скромные— из бумаги, ваты и прочих материалов, позднее — красивые, яркие, из стекла, похожие на украшения дореволюционных елок. К концу 1960-х годов был налажен массовый выпуск игрушек для новогодней елки, и можно было купить довольно простые варианты из пластика, обычно с советской символикой.

Праздничный стол

К празднику готовились заранее. Во-первых, нужно закупить продукты — то есть, «достать», выстоять в часовых очередях, получить в продуктовых заказах шпроты, икру, копченую колбасу.

Обязательные блюда на праздничном столе: оливье, холодец, заливная рыба, морковный и свекольный салаты, селедка под шубой, маринованные огурцы и помидоры.

Те, у кого имелся знакомый продавец в продуктовом магазине, могли позволить себе на Новый год коньяк за 8 рублей 12 копеек, шампанское «Советское» полусладкое, мандарины.

Готовые торты тоже были дефицитом, поэтому в основном приходилось печь самим.

Или долго стоять в очереди, как на этой фотографии.

Наряды и подарки

Каждой советской женщине всенепременно требовалось новое модное платье —его можно было сшить своими руками или в ателье, в редких случаях — купить у фарцовщиков; магазин был последним местом, где можно было что-то найти.

Киноактриса Клара Лучко у елки, 1968 год.

Новогодние подарки — очередное препятствие для советских граждан в процессе подготовки к Новому году. С любыми товарами в стране была напряженка, а с красивыми товарами дело было еще хуже, поэтому наши родители отправлялись в гости, прихватив шампанское, колбасу, желательно — «Сервелат», консервированные экзотические фрукты (ананасы), коробки шоколадных конфет. Женщинам на праздник дарили советские духи, которых в магазинах было в избытке, мужчинам — одеколоны.

«Ничто так не красит женщину, как перекись водорода.» — эта шутка становится актуальной накануне каждого новогоднего торжества в Советском Союзе. Словосочетания «салон красоты» тогда не знали даже самые модницы. В парикмахерские записывались за несколько недель, подготовка прически, макияжа и всего «новогоднего облика» требовала от советских женщин максимум времени, изобретательности и самостоятельности — иногда прически делали подруги.

Последний этап подготовки — протереть (починить) телевизор, который, как утверждал почтальон Печкин, является «лучшим украшением новогоднего стола». «Карнавальная ночь», «Ирония судьбы», «Новогодние приключения Маши и Вити», «Голубой огонек», «Морозко» — советские фильмы, передачи и мультики под утро, без которых ни один советский гражданин не мыслил себе праздничной ночи.

Старые ёлочные игрушки

Новогодние елки из нашего детства были украшены этими игрушками.

Их бережно собирали наши бабушки и хранили наши мамы. Потому что для одних советских граждан новые игрушки были роскошью, а для других старые ёлочные шары связаны с добрыми воспоминаниями и дороги как память. Многие игрушки стали предметом частных коллекций. Люди с удовольствием собирают и обмениваются старинными новогодними игрушками и демонстрируют свои коллекции в сети.

AdMe.ru представляет подборку советских ёлочных украшений. Они не такие яркие и нарядные, как современные. Но вызывают теплую волну ностальгии по тем временам, когда мы верили в Деда Мороза и ждали Нового года, как чуда.

Елочные игрушки таят в себе особую магию. Их хрупкость, тонкость, золотистый блеск будят ощущение зыбкости и cкоротечности. Мир не может быть блестящим всегда. Праздник не длится вечно. Так и эти изящные безделицы отражают яркий свет на короткий срок и… вновь оказываются в недрах коробок и шкафов на весь грядущий год. До Нового года…

Впрочем, эти незыблемые для нас стеклянно-картонные игрушки, с исторической точки зрения, совсем молоды. Еще недавно украшения были иными. Чудесная елка, вблизи которой происходили поразительные события в любимом всеми гофмановском “Щелкунчике”, несла на своих ветвях другие наряды. “Большая рождественская ёлка была увешана множеством золотых и серебряных яблок. Засахаренный миндаль, красочные конфеты и другие чудные сласти свисали с каждой ветки, будто бутоны или цветы”.

Первые елочные игрушки были съедобны. Конфеты в серебристо-золотистых обертках, фигурные пряники, вафли, печенье, орехи, яблоки, мандарины, груши,виноград и даже яйца в изобилии красовались на елочных ветвях. Хотя, если заглянуть в самую глубь веков, можно увидеть и совершенно необычную елку. Первыми хвойные деревья стали украшать древние германцы. Они использовали ели для обрядов, прикрепляли к их веткам горящие свечи и раскладывали на пушистых лапах цветные тряпочки.

По одной версии обычай использовать елку как рождественское дерево родился в первой половине XVI веке на территории современной Франции, в Эльзасе. По другой – первую “рождественскую” елку срезал в своем саду немецкий реформатор Мартин Лютер, находясь под впечатлением дивного свечения небесных звезд, пробивающегося сквозь раскидистые еловые ветки. Он зажег на своей ели свечи, которые символизировали с той поры звезды рождественской ночи.

Кроме свечей ель стали украшать фруктами, они олицетворяли дары младенцу Иисусу. Первыми же среди фруктов стали яблоки, так как ель считалась райским деревом, которое приносит плоды. Новые обычаи пришли в XVII веке. Собственно говоря, именно тогда появись “пращуры” современных игрушек. И пусть, по сегодняшнему разумению, были они “доморощенными”, изящества некоторым из них было не занимать. Материалы поначалу использовали те, что всегда под рукой – пустые яичные скорлупки покрывали тонким слоем чеканной латуни, обыкновенные еловые шишки – золотили. Оловянную проволоку сворачивали, закручивали спиралью, затем расплющивали: получалась серебряная мишура. Из бумаги делали искусственные розы, из серебряной фольги вырезали звездочки и снежинки. Даже из листов латуни некоторые умельцы умудрялись вырезать фигурки фей и эльфов.

Постепенно появились искусственные фрукты и сласти из стекла и ваты. Считается, что непременные на теперешней ели стеклянные шары появились из-за неурожая яблок. Будто бы не сохранилось как-то до Рождества ни одного яблока в местных погребах, и стоять бы лесной красавице без традиционного фрукта. Ан нет! Стеклодувы маленького немецкого городишки рискнули и сделали замену – круглые шары. Так в середине XIX века, в 1848 году в местечке Лауша (Тюрингия) и родились популярные в последующие годы елочные шары. Их делали из прозрачного или цветного стекла, покрытого изнутри слоем свинца, и украшали снаружи блестками. Спустя почти два десятка лет (1867 г.) в Лауше открылся газовый завод и при помощи газовых горелок с пламенем очень высокой температуры стали выдувать большие тонкостенные шары. Свинцовое отражающее покрытие заменили нитратом серебра. Примерно в то же время стеклодувы вышли за рамки собственно шаров.

Появились птички и зверушки, дудочки и виноградные гроздья. Готовые изделия покрывали золотой и серебряной пылью. Занимались раскрашиванием женщины и дети. Лауш так и остался в истории первым главным мировым производителем елочных украшений.

В начале XX века “стеклянный игрушечный промысел” подхватила Богемия, бывшая тогда частью Германии. И на “елочной” карте появился новый адрес – город Яблонец. Японцы, поляки и американцы освоили данный бизнес значительно позже. Был период, когда мода на украшение елки неожиданно поменялась. На рубеже столетий блестящую мишуру отправили на полки. Приветствовалась елка, выдержанная в серебристо-белых тонах. Позже в моду вошли фигурки из бумаги, картона и соломы. Изготовлением этих игрушек прославились фабрики Дрездена и Лейпцига.

Лейпциг гордился игрушками, изготовленными из тисненого золоченого и серебряного картона, казалось, что они сделаны из тончайшего металлического листа. Дрезден – небывалым разнообразием “сюжетов” – многочисленные зверушки, музыкальные инструменты, прялки, пароходики и даже запряженные лошадьми экипажи!

Видимо подобные игрушки украшали елку, описанную в стихотворении А. Н. Плещеева.

Детский взор игрушки манят…

Здесь лошадка, там волчок,

Вот железная дорога,

Вот охотничий рожок.

А фонарики, а звезды,

Что алмазами горят

А орехи золотые,

А прозрачный виноград!

Елочные игрушки в России

В России первые игрушки были немецкими. Позже открыли и собственное производство – в Петербурге и Клину. Помимо стекла использовалось папье-маше – бумажная масса, смешанная с клеем, гипсом или мелом. Потом изделия покрывали бертолетовой солью, из-за чего поверхность их приобретала блеск и становилась более плотной. В середине XIX века расплодились многочисленные артели, которые занялись производством сделанных из тонкой фольги в виде хвои гирлянд и цепей, длинных тонких нитей из той же фольги, впоследствии прозванных “дождиком”.

Для изготовления елочных украшений в ход шли картон и дерево, металлические листы, солома и бумага. Подобные игрушки производили специальные картонажные мастерские. Большой популярностью пользовались ватные игрушки. Ватой обкладывался проволочный каркас, личики же куколок делали из папье-маше или фарфора и расписывали. Украшали елки и восковые фигурки ангелочков, они, увы, были недолговечны, так как плавились от тепла.

В двадцатом столетии появились и резные деревянные фигурки – им тоже нашлось место на гостеприимных елках. В некоторых семьях елку не просто украшали, еще “облагораживали” и ее ствол – обертывали его белой бумагой, материей или аптекарской ватой, посыпанной бертолетовой солью. “Прятали” и крестовину, к которой деревце крепили.

Практический совет опубликовал для своих читателей в 1909 году журнал “Нива”: “Подножие елки можно устроить так: закладывают крест, в который вделана елка, зеленым мхом, сухой травой и елочными ветками, среди коих кое-где можно положить камешки; затем устанавливают картонные или ватные грибы небольшой семейкой, а если среди этой зеленой груды поставить плюшевого зайца, которого очень часто можно найти среди детских игрушек, то под елкой будет очень красиво”.

В конце XIX века елку ждал новый сюрприз. Английский телеграфист Ральф Моррисон украсил ее гирляндой из электрических лампочек. Здесь уже первенство “забрали” американцы – первая электрическая гирлянда украсила в 1895 году новогоднюю ель перед Белым домом.

Богатый на различные события XX принес новые сюжеты для елочных игрушек. В СССР венчающую елку “вифлеемскую звезду” заменила красная пятиконечная с серпом и молотом. Появились парашютисты и хоккеисты, белый медведь, разносящий почту покорителям Арктики, ребятишки разных национальностей. Позже к ним прибавились собаки-санитары, самолеты, космонавты. 1937 год “отметился” шарами с портретами Ленина и Сталина.

Появление картонных почтовых ящиков для новогодних писем относится к началу 40-х гг. XX века, в то время стекло и вата стали непозволительной роскошью. Почтовый ящичек, не превышающий размер спичечного коробка, скрывал в себе конфету или мелкую монетку. Из кристаллизованных хрусталиков соли получались изумительные снежинки! Проволочный каркас опускали в насыщенный солевой раствор, а через несколько часов игрушку вынимали и высушивали. Во время Великой Отечественной войны дома самостоятельно делали и стеклянные шарики. Перегоревшие обычные или снятые с новогодней гирлянды лампочки разрисовывали или обклеивали разноцветной бумагой…

Сегодня игрушки ручной работы вновь на пике популярности. Одни из них демонстрируют мастерство профессиональных художников, другие, пусть не столь пышные и эксклюзивные, несут на себе тепло домашнего очага. Родного, уютного дома, где, как и в прежних российских домах, взрослые и дети делали праздник, в буквальном смысле, своими руками…

Как выглядел раньше Новый год в Москве

Ни для кого не секрет, что у многих жителей нашей страны Новый год ассоциируется с Москвой, а точнее с боем курантов на Спасской башне Кремля. С боем курантов мы загадываем желания, провожаем старый год и надеемся, что следующий год будет более удачным. Давайте посмотрим как раньше отмечали Новый год в Москве.

Елка в Георгиевском зале Кремля, 1950-60 гг. Самая главная ёлка Москвы и страны и сейчас в Кремле, а вторая по значимости ёлка всегда была в колонном зале Дома Союзов, рядом с нынешней Госдумой.

Колонный зал Дома Союзов, 1946 г.

Празднованием именно Нового года в том виде, в котором празднуем и сейчас, мы обязаны все же Сталину. До революции, как в других странах, в России с елкой и подарками отмечалось Рождество, которое сразу же запретила советская власть, но только в 1935 г., перед новым 1936 г. решено было вновь ставить елки, делать праздники для детей, звать Деда Морозу и Снегурочку, но делать это все предписывалось исключительно на светский Новый год, что мы до сих пор и делаем.

Традиционно в городе устраивались новогодние ярмарки. Попробуйте сходу опознать эту площадь:

Сейчас сложно и представить, но это Арбатская площадь в 1959 г. На заднем плане виднеется вестибюль м. Арбатская синей ветки, которым мы продолжаем пользоваться и сейчас, но входим в него с левой стороны, сквозь новое здание, а не через изначальный большой парадный вход. Дело в том, что при Брежневе вокруг этого вестибюля выстроили огромный комплекс Министерства обороны, а сталинский вестибюль так и стоит у него во внутреннем дворе, что очень хорошо видно на спутниковой карте.

Та же Арбатская площадь накануне нового 1960 г.

Выездная торговля “Детского мира” – еще одного, наверное, самого новогоднего места советской Москвы.

Арбатская площадь, 1959 г.

А так в конце 1950-х выглядел сам “Детский мир” на Лубянке.

1959 г.

1959 г.

В те годы москвичи, даже малообеспеченные, старались поставить у себя в доме елку для детей, украшая ее картонными и стеклянными игрушками, грибочками, шарами, мишурой, “бусами”, даже разноцветными лампочками, под елку ставили Деда Мороза, Снегурочку, дети – свои любимые игрушки и т.п., а “макушку” венчали звездой или шпилем. Вешали также конфеты, шоколадные медальки, мандарины.

И снова Колонный зал только в 1960 г.

Самое популярное место для покупок, конечно, все та же Тверская:

Газета Вечерняя Москва: “Считанные часы остаются до Нового Года. Надо многое успеть сделать: и побывать в парикмахерской, и зайти в магазин, и отправить поздравительную телеграмму. Словом, надо торопиться. На снимке Вы видите москвичей в центре столицы-на улице Горького накануне Нового 1961 года”.

Ворота на ёлку в Кремль, 1961 г.

Сокольники, 1968 г.

Новогоднее украшение “Детского мира”, 1970-71 гг.

“Детский мир” в 1970е

Ёлка в Кремлевском дворце съездов, 1971 г.

Жестяные сундучки с кремлевских елок и по сей день пылятся во многих квартирах на антресолях. Бабушки любили хранить в них нитки, пуговицы и прочие хозяйственные мелочи.

Ёлка в Кремлевском дворце съездов, 1971 г. Жестяные сундучки с кремлевских елок и по сей день пылятся во многих квартирах на антресолях. Бабушки любили хранить в них нитки, пуговицы и прочие хозяйственные мелочи.

Елка на Манежной площади, 1977 г.

Дед Мороз в Ясенево, 1980 г.

Универмаг Москва на Ленинском проспекте, 1980 г.