20 атмосферных исторических снимков, в которые сложно поверить

Забавно, что, казалось бы, самые обыкновенные снимки, которые отличаются лишь тем, что были сделаны десятки лет назад, обладают такой притягательно силой. Даже банальное фото какого-нибудь забора пропитано каким-то глубинным смыслом. Особенно, если его в этом месте больше нет.

Исторические снимки обладают особой притягательностью в том случае, если на них запечатлены важные события или знаменитые личности. Они как будто лишний раз подтверждают, что всё, о чём мы слышали, не вымысел.

Кремлевская набережная. 1908 год

Кораблекрушение Arden Craig. 1911 год

Французские солдаты на берегу Рейна

Велосипедисты перед стартом 56–й супервеломногодневки «Джиро д’Италия». 1973 год

Один из первых в России кинотеатров — «Волшебный мир». Нижний Новгород, 1896 год

Цыган лечит спину женщине с помощью медведя. Румыния, 1946 год

Снятый коммунистами памятник Петру Первому. Архангельск, 1920 год

Грузовик Pepsi–Cola у магазина на Кутузовском проспекте. Москва, 1980–е

Британский пехотинец. 1941 год

Пеле на перерыве во время съемок фильма «Бегство к победе». 1981 год

Похороны Маяковского. Москва, 17 апреля 1930 года

Поворачивающийся солярий. Экс-ле-Бен, Франция, 1930 год

Деннис Хоппер во время съемок «Апокалипсис сегодня». 1979 год

Фридрих Ницше в психиатрической клинике. 1899 год

Корабли морского космического флота СССР «Космонавт Юрий Гагарин» и «Академик Сергей Королев» в процессе утилизации. Аланг, Индия, 1996 год

Супруги-студенты в общежитии МВТУ имени Н. Э. Баумана. Москва, 1988 год

Советский солдат сбивает свастику с ворот металлургического завода. Керчь, 11 апреля 1942 года

Снимок внутри фюзеляжа тяжелого бомбардировщика Handley Page Halifax после боевого вылета. Англия, 1942 год

Краш-тест спорткара Lamborghini Countach. Италия, 1974 год

Взрыв колокольни церкви Рождества Христова. Муром, СССР, 1930 год

Крушение трансатлантического лайнера «Нормандия» у пирса в Нью—Йорке. 9 февраля 1942 года

Казалось бы, какой смысл обращать свое внимание на события прошлого, да еще когда прямо сейчас происходит столько всего сразу. Но, как известно, уроки истории позволяют нам не совершать ошибок наших предков, умело обходя грабли, которые лежат на нашем пути уже тысячелетия. Ну и конечно, удовлетворить любопытство.

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Источник: nashaplaneta.su