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Москва и москвичи в 1991 на снимках Дмитрия Борко

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01. Митинг общества «Память»
01. Митинг общества «Память»

02. Митинг общества «Память»

03. Митинг общества «Память»

04. Винная торговля
04. Винная торговля

05. Инвалиды в очереди за хлебом
05. Инвалиды в очереди за хлебом

06. Очередь в булочную на Мясницкой
06. Очередь в булочную на Мясницкой

07. Очередь в булочную на Мясницкой

08. Очередь в булочную на Мясницкой

09. Очередь в магазин «Молоко», неподалеку от Белорусской площади
09. Очередь в магазин «Молоко», неподалеку от Белорусской площади

10. Цены кусаются
10. Цены кусаются

11. Женщина с сумкой
11. Женщина с сумкой

12. Женщина с сумками
12. Женщина с сумками

13. На площади Маяковского
13. На площади Маяковского

14. На Тишинском рынке
14. На Тишинском рынке

15. Стихийный рынок в центре города
15. Стихийный рынок в центре города

16. Торговля лаптями на Арбате
16. Торговля лаптями на Арбате

17. Торговля на Арбате
17. Торговля на Арбате

18. Старость (пожилая женщина на Арбате)
18. Старость (пожилая женщина на Арбате)

19. Нищая
19. Нищая

20. Нищие
20. Нищие

21. Перед Рождеством
21. Перед Рождеством

22. Рождество на Васильевском спуске
22. Рождество на Васильевском спуске

23. Пассажирки московского метрополитена в Рождество
23. Пассажирки московского метрополитена в Рождество

24. На обломках империи
24. На обломках империи
Источник: https://humus.livejournal.com/7535875.html
Метки: история, Москва, Россия, фото
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 13190 11736
    Руса час назад

      Успешная операция либерастов и пятой колонны по развалу СССР,
      которые при Ельцине обрекут страну на хаос, нищету и вымирание.

    Оставить комментарий

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