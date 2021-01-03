Москва и москвичи в 1991 на снимках Дмитрия Борко
01. Митинг общества «Память»
04. Винная торговля
05. Инвалиды в очереди за хлебом
06. Очередь в булочную на Мясницкой
09. Очередь в магазин «Молоко», неподалеку от Белорусской площади
10. Цены кусаются
11. Женщина с сумкой
12. Женщина с сумками
13. На площади Маяковского
14. На Тишинском рынке
15. Стихийный рынок в центре города
16. Торговля лаптями на Арбате
17. Торговля на Арбате
18. Старость (пожилая женщина на Арбате)
19. Нищая
20. Нищие
21. Перед Рождеством
22. Рождество на Васильевском спуске
23. Пассажирки московского метрополитена в Рождество
24. На обломках империи
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