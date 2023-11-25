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1958. Рождество в Москве на снимках Мануэля Литрана. Часть 2

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1958. Рождество в Москве на снимках Мануэля Литрана. Часть 1

26. Предпразничная торговля
26. Предпраздничная торговля

27. Зима в Москве.jpg
27. Зима в Москве

28. Новогодняя ёлка в Кремле.jpg
28. Новогодняя ёлка в Кремле

29. Новогодняя ёлка в Кремле.jpg

30. Новогодняя ёлка в Кремле.jpg

31. Новогодняя ёлка в Кремле.jpg

32. Новогодняя ёлка в Кремле.jpg

33. Новогодняя ёлка в Кремле.jpg

34. Новогодняя ёлка в Кремле.jpg

35. Новогодняя ёлка в Кремле.jpg

36. Новогодняя ёлка в Кремле.jpg

37. Новогодняя ёлка в Кремле.jpg

38. Новогодняя ёлка в Кремле.jpg

39. Новогодняя ёлка в Кремле.jpg

40. Новогодняя ёлка в Кремле.jpg

41. Новогодняя ёлка в Кремле.jpg

42. Новогодняя ёлка в Кремле.jpg

43. Новогодняя ёлка в Кремле.jpg

44. Новогодняя ёлка в Кремле.jpg

45. Новогодняя ёлка в Кремле.jpg

46. Новогодняя ёлка в Кремле.jpg

47. Новогодняя ёлка в Кремле.jpg

48. Новогодняя ёлка в Кремле.jpg
Источник: https://humus.livejournal.com/9373478.html
Метки: история, Москва, Россия, фото
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