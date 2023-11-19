Валентин Катасонов | Опасности Цифрового Рубля
Комментарий редакции
Основные тезисы лекции:
1. Биткоин был создан по инициативе глубинного государства для проведения секретных финансовых операций.
2. Цифровые валюты центральных банков (CBDC) создаются для установления тотального контроля над денежными средствами и финансовым поведением граждан.
3. Внедрение CBDC приведет к ликвидации коммерческих банков и переходу всей эмиссии денег под контроль центральных банков.
4. CBDC позволяет вводить различные ограничения на использование денег в зависимости от поведения граждан.
5. Центральные банки не эффективно используют выпущенные деньги для стимулирования экономики.
Вывод:
По мнению Валентина Катасонова, внедрение цифровых валют центральных банков приведет к установлению тотального контроля над финансами граждан со стороны глубинного государства и ликвидации традиционной банковской системы. Это создаст угрозу экономической свободе людей.