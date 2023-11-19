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Валентин Катасонов | Опасности Цифрового Рубля

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Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Биткоин был создан по инициативе глубинного государства для проведения секретных финансовых операций.

2. Цифровые валюты центральных банков (CBDC) создаются для установления тотального контроля над денежными средствами и финансовым поведением граждан.

3. Внедрение CBDC приведет к ликвидации коммерческих банков и переходу всей эмиссии денег под контроль центральных банков.

4. CBDC позволяет вводить различные ограничения на использование денег в зависимости от поведения граждан.

5. Центральные банки не эффективно используют выпущенные деньги для стимулирования экономики.

Вывод:

По мнению Валентина Катасонова, внедрение цифровых валют центральных банков приведет к установлению тотального контроля над финансами граждан со стороны глубинного государства и ликвидации традиционной банковской системы. Это создаст угрозу экономической свободе людей.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=KcP7oTQmies
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