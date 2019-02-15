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«Игра» в потребителя. Валентин Катасонов

17:07. 15 февраля 2019 Просмотров - 135 Один комментарий Опубликовал:

Население России приучили легко расставаться с деньгами

«Приложите ваш смартфон, пожалуйста», – скоро во всех магазинах страны. Всё большей популярностью у населения России пользуются бесконтактные платежи с помощью телефонов, которые вытесняют пластиковые карты и наличные деньги. В чём опасность таких платежей? К чему ведёт всеобщая телефонизация? Профессор кафедры международных финансов МГИМО, доктор экономических наук, член-корреспондент Академии экономических наук и предпринимательства Валентин Юрьевич Катасонов поговорил на эту и другие темы в эфире телеканала “Царьград”.

Каким будет ближайшее будущее электронной России и что ждет в нём простого гражданина нашей страны? Читайте в книге:

Цифровые финансы. Криптовалюты и электронная экономика. Свобода или концлагерь?, Катасонов Валентин Юрьевич

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Царьград ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/igra-v-potrebitelya-valentin-katasonov

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Один комментарий»

  • 204 152
    чужой 15 февраля 2019 в 17:39 Ссылка Пометить
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    Россия вышла на уровень, когда нужно решать куда потратить деньги.
    Это приятный уровень и нужно признать, что Россия на него вышла.
    Воровство было и будет. Одной составляющей – будет ликвидация управления “воров в законе”.
    Дальнейшие мелочи могут быть например такими :
    За нарушение трудового кодекса НАНИМАТЕЛЬ (и ни кто другой) несет уголовную ответственность
    в виде условного наказания “пол годп исправительных работ”
    При поторном нарушении НАНИМАТЕЛЬ !!! получает реальный срок исправительных работ
    и в дальнейшем не имеет права занимать руководящие должности НИ КОГДА !!!
    Наниматель должен получать зарплату последним, и его зарплата не должна превышать троекратно
    зарплату самого низкооплачиваемого работника его организации.
    Эти мелочи, которые ввел Сталин, нужно вспомнить.
    Только после этого можно сладострастно делить деньги на дороги и на дураков.

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