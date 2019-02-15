«Игра» в потребителя. Валентин Катасонов

Концептуал СМИ Население России приучили легко расставаться с деньгами

«Приложите ваш смартфон, пожалуйста», – скоро во всех магазинах страны. Всё большей популярностью у населения России пользуются бесконтактные платежи с помощью телефонов, которые вытесняют пластиковые карты и наличные деньги. В чём опасность таких платежей? К чему ведёт всеобщая телефонизация? Профессор кафедры международных финансов МГИМО, доктор экономических наук, член-корреспондент Академии экономических наук и предпринимательства Валентин Юрьевич Катасонов поговорил на эту и другие темы в эфире телеканала “Царьград”.



Каким будет ближайшее будущее электронной России и что ждет в нём простого гражданина нашей страны? Читайте в книге:



Цифровые финансы. Криптовалюты и электронная экономика. Свобода или концлагерь?, Катасонов Валентин Юрьевич



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