«Игра» в потребителя. Валентин Катасонов
Население России приучили легко расставаться с деньгами
«Приложите ваш смартфон, пожалуйста», – скоро во всех магазинах страны. Всё большей популярностью у населения России пользуются бесконтактные платежи с помощью телефонов, которые вытесняют пластиковые карты и наличные деньги. В чём опасность таких платежей? К чему ведёт всеобщая телефонизация? Профессор кафедры международных финансов МГИМО, доктор экономических наук, член-корреспондент Академии экономических наук и предпринимательства Валентин Юрьевич Катасонов поговорил на эту и другие темы в эфире телеканала “Царьград”.
Каким будет ближайшее будущее электронной России и что ждет в нём простого гражданина нашей страны? Читайте в книге:
Цифровые финансы. Криптовалюты и электронная экономика. Свобода или концлагерь?, Катасонов Валентин Юрьевич
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/igra-v-potrebitelya-valentin-katasonov
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Россия вышла на уровень, когда нужно решать куда потратить деньги.
Это приятный уровень и нужно признать, что Россия на него вышла.
Воровство было и будет. Одной составляющей – будет ликвидация управления “воров в законе”.
Дальнейшие мелочи могут быть например такими :
За нарушение трудового кодекса НАНИМАТЕЛЬ (и ни кто другой) несет уголовную ответственность
в виде условного наказания “пол годп исправительных работ”
При поторном нарушении НАНИМАТЕЛЬ !!! получает реальный срок исправительных работ
и в дальнейшем не имеет права занимать руководящие должности НИ КОГДА !!!
Наниматель должен получать зарплату последним, и его зарплата не должна превышать троекратно
зарплату самого низкооплачиваемого работника его организации.
Эти мелочи, которые ввел Сталин, нужно вспомнить.
Только после этого можно сладострастно делить деньги на дороги и на дураков.