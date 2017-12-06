Венесуэла готовит прорыв финансовой блокады с помощью криптовалюты

Концептуал СМИ Криптовалюты распространяются по миру, подобно лесному пожару

По показателям использования биткойна и других частных цифровых валют некоторые развивающиеся страны даже опережают экономически развитые страны Запада: во-первых, гражданами криптовалюты рассматриваются как средство спасения от бедности; во-вторых, в криптовалютах видят средство защиты от обесценения национальных валют.

Отставание развивающихся стран в сфере традиционного денежно-банковского обслуживания даёт им дополнительные очки в деле развития цифрового банкинга. Там, где мало отделений банков и банкоматов, жители уже привыкли использовать мобильные телефоны для совершения финансовых операций: оплаты счетов, покупок, управления сбережениями, доступа к наличности. Данные Всемирного банка за 2014 г. указывают на то, что менее 29% африканцев в возрасте 15 лет и старше имеют традиционный банковский счет, зато в Габоне, Кении и Судане распространённость мобильных аккаунтов достигает, например, 50%. Только в 2014 г. африканские эмигранты перевели из Европы в Африку около 67 млрд. долларов. Учитывая, что комиссии провайдеров мобильных переводов гораздо ниже традиционных сервисов типа Western Union, эмигранты очень активно использую мобильный банкинг. Мир уже стоит на пороге появления мобильного банкинга, основанного на использовании криптовалют. И многие развивающиеся страны к этому готовы лучше, чем иные страны Запада.

Классическим примером использования криптовалют для защиты от инфляции стала такая африканская страна, как Зимбабве. Она является рекордсменом по темпам инфляции в мире. В стране было несколько деноминаций местной валюты (доллара Зимбабве). Дело дошло до того, что в обращение была выпущена банкнота номиналом 100 трлн. зимбабвийских долларов, но и это не помогло. Были периоды, когда доллар Зимбабве обесценивался в несколько раз за сутки. Практически полностью страна перешла на использование доллара США (и в небольших объёмах – южноафриканского рэнда).

В последнее время правительство и Центробанк Зимбабве попытались восстановить денежное обращение, основанное на национальной валюте, установив ограничения на снятие сумм в долларах, евро и рэндах наличными, а также на вывоз из страны долларов США, евро и рэндов. В ответ население нашло лазейку в виде криптовалют. Центром торговли биткойнами и другими цифровыми валютами стала местная криптовалютная биржа Golix.io. На этой площадке котировки биткойна существенно выше, чем в большинстве других стран. Так, 21 ноября, когда была объявлена официально отставка президента Мугабе, монета биткойн в Зимбабве подскочила до уровня 14.450 долл., а в странах Запада её курс составил 8.300 долларов. Арбитражная разница между курсом биткойна в Зимбабве и в Европе всегда была, но тут она достигла рекордного значения, превысившего 6 тысяч долларов. Любители азартных игр с криптовалютами рванули в Зимбабве, чтобы заработать на арбитраже (различиях в курсах биткойна). Это заставило Резервный банк Зимбабве в день отставки президента Мугабе выступить с заявлением, в котором говорится, что «…биткойн на самом деле нелегален, и мы еще не закончили анализировать, какую опасность криптовалюты несут нашей экономике».

Биржа Golix.io. работает только с безналичной валютой, но в Хараре (столица Зимбабве) имеются конторы, которые легко её обналичат. А если житель Зимбабве отправляется в Европу, он может ехать в путешествие со своими биткойнами, спрятанными в электронном кошельке, обходя ограничения на вывоз валюты. В Европе можно обменять «цифру» на твёрдую валюту, либо расплатиться биткойном в тех точках, где его принимают без ограничений. Движение криптовалют происходит и в обратную сторону. Те африканцы, которые приезжают на заработки в Европу, свою заработную плату в евро конвертируют в биткойны, а уже в своей стране конвертируют «цифру» в доллары США или иную твёрдую валюту.

Страны Латинской Америки также сталкиваются с проблемами инфляции, что дало импульс росту популярности биткойна и здесь. Считается, что наибольшего развития криптовалюты достигли в таких странах, как Мексика, Венесуэла, Аргентина, Бразилия. Биткойн оказался решением многих проблем, вызванных инфляцией и контролем за движением капитала. Первоначально жители Латинской Америки обратились к криптовалютам как инструменту защиты от обесценивания национальных валют, но сегодня использование частных цифровых валют стало входить в привычку, особенно при трансграничных оплатах.

Гигантские американские компании (такие, как Apple или Walmart) не принимают местные валюты латиноамериканских стран, но не возражают против платежей из стран этого региона в криптовалютах. В странах Латинской Америки мало кредитных карт, которые можно использовать при выездах за границу. И в этом случае на помощь приходит криптовалюта. Кроме того, в ряде стран Латинской Америки действуют американские транснациональные корпорации (ТНК), в которых работают граждане США. Выясняется, что многие из них получают заработную плану в биткойнах, которые переводятся в США и там уже конвертируются в доллары. В связи с ужесточением в ряде стран Латинской Америки контроля над трансграничным движением капитала и валюты, некоторые действующие в регионе американские корпорации (например, Макдональдс и KFC) начинают всерьёз обдумывать варианты вывода прибылей или осуществления международных платежей и расчётов с помощью криптовалют. Не исключено, что такие операции уже осуществляются, но не афишируются.

А в Аргентине президент Маурисио Макри не скрывает благосклонного отношения к криптовалютам. Макри в Аргентине называют «президентом Facebook» из-за его постоянного присутствия в Интернете и социальных сетях. Так, через свой профиль Facebook он говорил о своей встрече с одним из инвесторов компании BitPay (осуществляет расчёты в биткойнах и других криптовалютах в масштабах всего мира) сэром Ричардом Брэнсоном, называя биткойн одним из наиболее интересных проектов миллиардера.

Кстати, компания BitPay (зарегистрирована в США) заключила соглашение о сотрудничестве со всемирно известной компанией карточных платежей Visa. Плодом сотрудничества стала пополняемая с помощью криптовалюты (биткойна) карта, использующая инфраструктуру глобальной платежной системы Visa. Криптовалюты, поступающие на карту, конвертируются в доллары США, евро и британские фунты стерлингов. С помощью указанных карт можно совершать покупки в любой стране мире и в любой торговой точке, принимающей названные валюты. Новая карта должна стать переходником из мира криптовалют в мир привычных валют. Компания BitPay заявила об эмиссии таких карт-переходников в 131 стране мира.

Особо много сообщений на тему криптовалют в последнее время поступает из Венесуэлы. Ситуация в экономике этой страны сегодня, наверное, самая тяжёлая в Латинской Америке: ВВП в прошлом году сократился на 12%, инфляция переросла в гиперинфляцию: только в первой половине текущего года рост цен был семикратным. Чтобы выжить в таких условиях, многие граждане страны погрузились в мир криптовалют. Одни стали зарабатывать на росте курса биткойна и других цифровых валют, другие занялись их эмиссией, или майнингом. Майнинг сегодня – дело не простое. Каждая последующая цифровая монета требует всё больше времени и компьютерных операций. А это, в свою очередь, требует всё больше электроэнергии.

В Венесуэле условия для майнинга очень благоприятны. Страна получила от Чавеса в наследство субсидируемую государством электроэнергетику и, следовательно, более низкие цены на электричество. Мини-ферма (так называются комплексы компьютеров, добывающих валюту) из 20 машин потребляет электричества на 15 тысяч боливаров в месяц. Это эквивалентно примерно 50 американским центам по курсу чёрного рынка. Издержки добычи почти нулевые. В итоге Венесуэла стала одним из ведущих центров майнинга в мире. СМИ сообщают, что в стране около 100 тысяч майнеров. На самом деле их больше, потому что они стараются не светиться.

Что касается тех, кто зарабатывает на купле-продаже криптовалют, то они в Венесуэле пользуются местной платформой Cryptobuyer. Количество сделок, прошедших через неё в октябре, достигло уже 8 тысяч. Биткойны используются для сбережения и расчётов не только гражданами, но и компаниями. Что касается граждан, то они конвертируют криптовалюту внутри страны с последующей оплатой товаров и услуг на внутреннем рынке. Всё более популярным способом получения многих товаров становится их заказ в интернет-магазине, принимающем криптовалюту.

Настоящей сенсацией стало сделанное 3 декабря заявление президента Венесуэлы Николаса Мадуро о том, что Венесуэла создаст систему криптовалюты, чтобы преодолеть финансовую блокаду. Дело в том, что в августе президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий совершать торговые операции с акциями и долговыми ценными бумагами правительства Венесуэлы и государственной нефтегазовой компании PDVSA. «Он также запрещает операции с некоторыми облигациями, принадлежащими венесуэльскому государственному сектору, и выплаты дивидендов по акциям правительства Венесуэлы», – пояснили в Белом доме.

В заявлении Мадуро подчёркивается, что санкции, введённые в августе 2017 года администрацией США, негативно отразились на способности Венесуэлы переводить деньги через международные банки. Мадуро сообщил о создании «Обсерватории блокчейна», которая станет «институциональной, политической и правовой основой» для запуска венесуэльской криптовалюты. «Президент Николас Мадуро объявил, что Венесуэла создаст систему криптовалюты, которая будет называться El Petro для того, чтобы прогрессировать в валютной системе и победить финансовую блокаду», – приводит слова президента министерство финансов.

Венесуэла демонстрирует первую за время существования криптовалют попытку государства использовать цифровую валюту как средство защиты от финансовых санкций Запада. Наверняка её опыт заинтересует и другие страны, ставшие объектами подобных санкций.

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