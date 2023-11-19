9 ноября стартовал показ нового российского сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», снятого при поддержке Института развития интернета, онлайн-кинотеатров Wink и Start, Национальной Медиа Группы. Сериал пропагандирует криминальную романтику в подростковой и школьной среде, содержит множество сцен насилия, употребления алкоголя, пошлости и нарушения закона, при этом по сюжету в центре внимания – школьники. И именно подростки, по всей видимости, и являются главной целевой аудиторией фильма.

Предлагаем ознакомиться со статьёй уполномоченного по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирины Владимировны Волынец, посвящённой выходу сериала:

«Сегодня старт сериала «Слово пацана». В целях увеличения сборов с показа с очередным рекламным постом выступила Ксения Собчак. Оно, понятно, у неё бизнес, как говорится, ничего личного. На этот раз Ксения вовсю нахваливает фильм о страшном времени казанских группировок, желает ему успеха, называет «экскурсом в историю, который заставляют тебя думать, рефлексировать и помнить», а меня она смело критикует за опасения по влиянию данного коммерческого продукта об организованной преступности на детей и молодёжь.

И даже упомянутая вынужденная маркировка «18+» вряд ли имеет значение: тем больше усилий приложат дети для доступа к запретному. Сильно сомневаюсь в том, что все наши родители способны держать под контролем детское внимание.

И если хвалебные оды в основном за деньги ссылаются на то, что «фильм наполнен высокой моралью в связи с плохим концом нехороших бандитов в финале, как в “Бригаде” или “Бумере”», то настоящие профессионалы в исследуемом вопросе единогласно выступают против аналогичной кинопродукции.

Михаил Федоренко к.э.н., член Наблюдательного совета Общероссийской общественной организации «Общее дело»:

«Многие работники полиции помнят рост преступности среди молодежи после выхода фильмов «Бумер» и «Бригада». Многие ребята под воздействием этого кино хотели походить на своих героев, и каков результат – тысячи убитых ими людей, изнасилования, десятки тысяч исковерканных судеб».

Вот что сказал в интервью один из актёров сериала «Бригада» Павел Майков:

«Сериал «Бригада» – это преступление против России, в котором я участвовал. Для меня как для актера сериал «Бригада» принес пользу – известность, а для общества, людей – вред. Вред в том, что мальчики хотели стать бандитами. А так нельзя. Нельзя спасти мир с помощью зла и насилия».

Заместитель начальника Главного управления МВД России по Москве, генерал-майора Аркадий Гостев:

«В полиции проводили специальное исследование, которое показало, что на поведение подростков сильно влияют фильмы, которые крутят по телевидению. Если подросток постоянно видит на экране распрекрасную жизнь криминальных авторитетов, которые курят, пьют и при этом купаются в богатстве, понятно, что они будут им вторить. Полицейские отмечали всплеск подростковой преступности после того, как на экраны вышел сериал «Бригада». Причем малолетки шли на преступление не поодиночке, а сплачивались в реальные банды».

Леонид Бойко. Ветеран спецслужб, член Центрального совета Общероссийского объединения «Российская организация содействия спецслужбам и правоохранительным органам»:

«После выхода телесериала «Бригада» мы расследовали дело о создании молодежной группировки в Калужской области. Там группа молодых подростков, старшему из которых было четырнадцать лет, сформировались в молодежную группировку и стали совершать правонарушения. Руководитель группы, назовем его «лидер», даже называл себя кличкой «Белый», в соответствии с названием лидера банды в телесериале. Для них этот фильм был как призыв к действию. Начало их деятельности было грабежи киосков, потом телесные повреждения. Хорошо их вовремя остановили, и дело не дошло до убийств. Фактически этот единственный фильм для вот этой группы подростков поломал им всю жизнь».

Александр Носовский. Российский кинооператор, оператор-постановщик, член Союза кинематографистов России:

«Я тогда очень дружил с компанией, которая занималась производством как раз фильма «Бригада». У нас были очень дружеские отношения, мне предложили этот проект. Но я отказался. Почему? Причина главная в том, что я всегда остерегаюсь вот этой романтизации криминального мира, криминальной философии. Это навязывание стереотипа, навязывание правил поведения. Это утверждение того, что агрессия – это круто. Во всей этой истории про «Бригаду», про парней, которые очень крутые, для меня самое страшное – это матери, которые рыдали, на полу валялись, рвали на себе волосы. А потом я этих матерей видел возле тюрем. Я сам в этих очередях стоял. Вот стоял вот с такими сумками клетчатыми: сигареты, колбаса, хлеб, трусы, носки. Понимаете, когда ты постоишь в этих очередях, ты начинаешь на мир смотреть по-другому. Потому, что вот это — с пистолетами — это круто. Да, круто. Но потом, начинается другое. Никакой романтики там нет. Никакой романтики в этом нет. Никакой красоты, никакого героизма. В этом есть кровь, пот, страдания и проклятия».

Ксения Анатольевна ссылается на то, что она эксклюзивно уже посмотрела две серии и сообщает по секрету всему свету, что там всё отлично. А вот мне как Уполномоченному по правам ребёнка авторы фильма на официальные запросы ещё до начала съёмок предоставить сценарий так и не удосужились. Как вы думаете, почему? Может, певцы криминала всё-таки побоялись получить непреодолимые помехи?

Меня упрекают в том, что мы не позволили провести в Татарстане кастинг юных актёров и заблокировали съёмки. Снимали в итоге в Ярославле. Ждём новый всплеск преступности после этого «поучительного» сериала?

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Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" пропагандирует криминальную романтику и насилие среди подростков.

2. Подобные фильмы и сериалы оказывают негативное влияние на молодежь, провоцируя подражание героям и рост подростковой преступности.

3. Это подтверждается многими экспертами, в том числе сотрудниками правоохранительных органов, которые отмечали всплески преступности после выхода похожих фильмов.

4. Авторы фильма проигнорировали запрос уполномоченного по правам ребенка о предоставлении сценария перед съемками.

5. Выход подобных фильмов несет угрозу нового всплеска преступности среди молодежи.

Вывод:

Данная статья убедительно показывает, что сериал "Слово пацана" и другие подобные фильмы, романтизирующие криминал, оказывают крайне негативное влияние на подростков, провоцируя рост преступности. Автор приводит мнения экспертов и факты, подтверждающие эту связь. Статья призывает прекратить выпуск подобной кинопродукции в интересах общества и предотвращения вовлечения молодежи в преступность.