Сериал "Слово пацана" вызвал бурные споры: на обвинение авторов в распространении культа насилия среди подростков ответили те, кто считает, что надо показывать кровавые реалии 90-х. Мол, ну были же в наших городах эти подростковые банды, почему бы их не показать?

Показать-то можно, но главный вопрос – не то, что показать, а КАК это показать. Собственно, искусство в принципе построено на том, в каком образе преподнести предмет и с какой целью? А цель видна по результату, в случае с худ.произведениями – тем, к чему оно мотивирует.

Подростковые банды 90-х можно показать так, что зрителям захочется стать такими же беспредельщиками, потому что это якобы круто и весело. А можно показать как отвратительное явление, что зритель не захочет, чтобы оно повторилось. Отвратительное явление отнюдь не означает, что нельзя показать героев с теплотой и человечно. Собственно, эта человечность должна в конце концов победить беспредел и порок.

"Брат" и "Брат-2" – это прекрасный пример правильного показа беспредела 90-х, когда подлый и дикий капитализм уступает силам добра. А "Бумер", "Бригада" или многочисленные фильмы о бандитах – это обратные примеры, когда беспредел вгоняет в тоску и одновременно романтизируется, преподносится как нечто нормальное.

"Слово пацана" – из той же серии. Лично я эту плохо снятую чернуху с трудом посмотрел до минуты 15-й и выключил от отвращения. Но это я, мракобес и ретроград, а в современном российском обществе за 30 лет воспитали такого массового зрителя, для которого чернуха с кровью и беспредел являются неотъемлемой частью "хорошей киношки".

Вообще, у нас уже сформировался вкус к культу насилия и беспредела, будь то в виде ММА или компьютерных игр, или сериала, где большую часть времени бьют морды в кровь. И неудивительно, что воспитанные на всём этом подростки издеваются над слабыми и толпой избивают невинных.

Уже слышу, как мне возражают – да не будьте чистоплюем, драки были во все времена и кино тут ни при чём. На самом деле, отчасти соглашусь: да, насилие в обществе присутствует всегда, но насилие как культ, как норма, как нечто пропагандируемое – это явление в России относительно новое: ни в советской культуре, ни в русской никогда не смаковали бандитов и банды.

РМ

Комментарий редакции

В основе споров вокруг сериала «Слово пацана» лежит вопрос о том, как именно следует изображать жестокость и беспредел 1990-х годов. Показывать реалии того времени важно, но решающим является ракурс: романтизация насилия ведёт к его оправданию и популяризации среди молодёжи.

В отличие от фильмов типа «Брат», где беспредел в итоге уступает добру, в «Слове пацана» насилие преподносится как норма. Это отражает изменение массовых вкусов: за последние десятилетия в России сформировался культ насилия (ММА, компьютерные игры, кино), который и приводит к росту подростковой жестокости.

Хотя драки существовали всегда, превращение насилия в культурную норму — новое явление для России. Поэтому при изображении беспредела 1990-х ключевым моментом является моральная оценка: осуждение или оправдание насилия.

Например в советском кино культивировались совершенно иные ценности и герои, нежели сейчас. Тогда на первом месте было служение Родине, подвиг, самопожертвование.

Снимались фильмы о разведчиках, пограничниках, милиционерах. Эти люди боролись со злом, рисковали жизнью ради высоких идеалов. Их образы вдохновляли молодёжь пойти по стопам героев, послужить обществу.

Сегодня же в фильмах и сериалах преобладают совсем иные «герои» – бандиты, которые пропагандируют культ насилия и личного обогащения любой ценой. И, к сожалению, многие подростки, воспринимая эти образы, стремятся стать такими же, не понимая разрушительности этого пути ни для себя, ни для общества.

Таким образом, кино, телевидение, культура формируют образцы для подражания. Изменились эти образцы – изменились устремления молодёжи, часто в негативную сторону. Поэтому очень важно, на каких героях мы воспитываем новые поколения.