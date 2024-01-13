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«Слово пацана». Разбор сериала/ Дмитрий Пучков и Егор Яковлев

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Егор Яковлев и Дмитрий Пучков обсуждают нашумевший сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана».
#цифроваяистория #егоряковлев #словопацана #дмитрийпучков

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Сериал "Слово Пацана" вызвал полярные реакции у зрителей – от восторга до резкого неприятия. Это говорит о том, что сериал затронул важную тему и заставил людей задуматься.

2. Сериал показывает, как в 90-е годы хорошие советские мальчики попадали в криминальные группировки. Это была распространенная ситуация для того времени.

3. Главные герои в сериале многогранны, в каждом есть и добро, и зло. Это отсылка к героям Достоевского.

4. Сериал не пропагандирует преступность, а наоборот показывает тупиковость этого пути для героев.

5. В сериале есть положительные персонажи, например милиционер Ирина, родители главных героев. 

6. Сериал имеет художественную ценность благодаря режиссуре, игре актеров и психологизму. Это важное культурное событие в российском кино.

Вывод: по мнению Егора Яковлева сериал "Слово Пацана" – это мощное художественное произведение, которое заставляет нас задуматься о сложных социальных процессах 1990-х годов в России. Это важный вклад в развитие отечественного кинематографа.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=c5hY0pN-1lI
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8 Комментариев » Оставить комментарий
  • 18218 17014
    KT сегодня в 14:58

      Мощное это перебор,но в целом неплохой фильм,а на безрыбье и рак рыба.
      Согласен с Егором,что последняя серия(та которая слита),на порядок лучше чем официальная-более логична и правдоподобна.
      Несогласен с Пучковым,что в продолжении(если оно будет),”Пальто”будет воевать в Чечне,потому как он уже на малолетке и в армию(в то время)ему путь был заказан,разве что стройбат,но туда он сам не пойдёт-не по понятиям.

    • 12756 11454
      Валерий сегодня в 15:32

        Собственно фильм “Слово Пацана” это хрень с подложными смыслами. Популяризация криминала. Хотите знать истинную суть этого явления – познайте АУЕ (запрещено в России). То же самое.

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        • 23887 18843
          SergeevВалерий сегодня в 16:32

            В чем по Вашему подложность смысла фильма “Слово пацана”.

            • 12756 11454
              ВалерийSergeev сегодня в 16:40

                Показ положительных человеческих качеств персонажей. Наличие таких качеств никто не отрицает, однако на общем фоне может возникнуть мысль, что “они ни в чем не виноваты”. А вот это уже популяризация криминального образа жизни. Так уже было в конце СССР – много и подробно рассуждали о нелегкой судьбе отбывающих наказание с общим контекстом “их нужно пожалеть”. Так готовится почва для криминализации общества – через эмоциональное соучастие. Повторюсь: Хотите знать истинную суть этого явления – познайте АУЕ (запрещено в России).

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                4
                • 23887 18843
                  SergeevВалерий сегодня в 17:07

                    Каждый видит мир в меру своей испорченности. В чем виновата изнасилованная девчушка отвергнутая окружением? На примере фильма мы видим как ломаются судьбы совсем молодых парней и девушек. А ведь в этом есть и вина государства, “самого справедливого”. И как раз криминал показан в негативном свете.

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                    • 12756 11454
                      ВалерийSergeev сегодня в 17:35

                        Вот эта фраза “Каждый видит мир в меру своей испорченности” придумана теми, о чьих планах начинают говорить, а они этим не довольны. Судьбы ломаются у тех, кто был обманут льстивыми и лукавыми. А вот об этом почему-то не принято говорить. И это не вина государства. Вина в этом целиком и полностью лежит на агентах влияния, чью суету оплачивали заинтересованные. Льстивые и лукавые у нас всегда вне внимания режиссеров и сценаристов. Может быть в силу причастности? Кто знает?

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                      • 31340 26610
                        маринаВалерий четыре часа назад

                          легко тебя надсмехаться ,а мне каково …Вот ходит за мной некто уже которую неделю и каждое слово мое искажает ,..в одном стиле,родном наверное для него
                          .жора шапов → Валерий час назад к посту Революционная ситуация, или почему одни революции гибнут, а другие побеждают
                          Мы, маринки, газжигаем пожаг миговой…
                          и так во всем ,а меня недавно за слово хо/л наказали баном ,а давече за слово”гусский” тоже..Он же
                          ежедневно бедный еврейский народ пародирует или издевается -ему ничего .
                          Обвиняет меня в воровстве чужого ,притаскивая сюда АФ и в обмане ,обманывая сам ,говорит ,что украла у Колонеля ,который всегда приносит сюда чьи -то материалы !!!,наверное считая их интересными для себя ..Но х/ла Колонеля я не жалую,а недавний материал взяла здесь..https://kukmor.livejournal.com/5625207.html?view..
                          п.с. видишь ,каждый судит по себе… и только

                        • 26681 24799
                          жора шаповмарина четыре часа назад

                            ))) Благодарю ! Как иносказательно вывернув Вы сказали про себя! Какая разница, – колонель или кассад. Если автора у Вас нет, а затащенное лично не Ваше, значит краденое. Что не так ? Это признак .)) Маркер.
                            Я ж сказал Вам ранее, что манипулятивно резвиться у Вас не получится.
                            Терпите. Б-г терпел, и Вам велел.
                            жорики и маринки – одна сатана.

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