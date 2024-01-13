«Слово пацана». Разбор сериала/ Дмитрий Пучков и Егор Яковлев
Егор Яковлев и Дмитрий Пучков обсуждают нашумевший сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана».
#цифроваяистория #егоряковлев #словопацана #дмитрийпучков
Комментарий редакции
Основные тезисы беседы:
1. Сериал "Слово Пацана" вызвал полярные реакции у зрителей – от восторга до резкого неприятия. Это говорит о том, что сериал затронул важную тему и заставил людей задуматься.
2. Сериал показывает, как в 90-е годы хорошие советские мальчики попадали в криминальные группировки. Это была распространенная ситуация для того времени.
3. Главные герои в сериале многогранны, в каждом есть и добро, и зло. Это отсылка к героям Достоевского.
4. Сериал не пропагандирует преступность, а наоборот показывает тупиковость этого пути для героев.
5. В сериале есть положительные персонажи, например милиционер Ирина, родители главных героев.
6. Сериал имеет художественную ценность благодаря режиссуре, игре актеров и психологизму. Это важное культурное событие в российском кино.
Вывод: по мнению Егора Яковлева сериал "Слово Пацана" – это мощное художественное произведение, которое заставляет нас задуматься о сложных социальных процессах 1990-х годов в России. Это важный вклад в развитие отечественного кинематографа.
Мощное это перебор,но в целом неплохой фильм,а на безрыбье и рак рыба.
Согласен с Егором,что последняя серия(та которая слита),на порядок лучше чем официальная-более логична и правдоподобна.
Несогласен с Пучковым,что в продолжении(если оно будет),”Пальто”будет воевать в Чечне,потому как он уже на малолетке и в армию(в то время)ему путь был заказан,разве что стройбат,но туда он сам не пойдёт-не по понятиям.
Собственно фильм “Слово Пацана” это хрень с подложными смыслами. Популяризация криминала. Хотите знать истинную суть этого явления – познайте АУЕ (запрещено в России). То же самое.
В чем по Вашему подложность смысла фильма “Слово пацана”.
Показ положительных человеческих качеств персонажей. Наличие таких качеств никто не отрицает, однако на общем фоне может возникнуть мысль, что “они ни в чем не виноваты”. А вот это уже популяризация криминального образа жизни. Так уже было в конце СССР – много и подробно рассуждали о нелегкой судьбе отбывающих наказание с общим контекстом “их нужно пожалеть”. Так готовится почва для криминализации общества – через эмоциональное соучастие. Повторюсь: Хотите знать истинную суть этого явления – познайте АУЕ (запрещено в России).
Каждый видит мир в меру своей испорченности. В чем виновата изнасилованная девчушка отвергнутая окружением? На примере фильма мы видим как ломаются судьбы совсем молодых парней и девушек. А ведь в этом есть и вина государства, “самого справедливого”. И как раз криминал показан в негативном свете.
Вот эта фраза “Каждый видит мир в меру своей испорченности” придумана теми, о чьих планах начинают говорить, а они этим не довольны. Судьбы ломаются у тех, кто был обманут льстивыми и лукавыми. А вот об этом почему-то не принято говорить. И это не вина государства. Вина в этом целиком и полностью лежит на агентах влияния, чью суету оплачивали заинтересованные. Льстивые и лукавые у нас всегда вне внимания режиссеров и сценаристов. Может быть в силу причастности? Кто знает?
легко тебя надсмехаться ,а мне каково …Вот ходит за мной некто уже которую неделю и каждое слово мое искажает ,..в одном стиле,родном наверное для него
.жора шапов → Валерий час назад к посту Революционная ситуация, или почему одни революции гибнут, а другие побеждают
Мы, маринки, газжигаем пожаг миговой…
и так во всем ,а меня недавно за слово хо/л наказали баном ,а давече за слово”гусский” тоже..Он же
ежедневно бедный еврейский народ пародирует или издевается -ему ничего .
Обвиняет меня в воровстве чужого ,притаскивая сюда АФ и в обмане ,обманывая сам ,говорит ,что украла у Колонеля ,который всегда приносит сюда чьи -то материалы !!!,наверное считая их интересными для себя ..Но х/ла Колонеля я не жалую,а недавний материал взяла здесь..https://kukmor.livejournal.com/5625207.html?view..
п.с. видишь ,каждый судит по себе… и только
))) Благодарю ! Как иносказательно вывернув Вы сказали про себя! Какая разница, – колонель или кассад. Если автора у Вас нет, а затащенное лично не Ваше, значит краденое. Что не так ? Это признак .)) Маркер.
Я ж сказал Вам ранее, что манипулятивно резвиться у Вас не получится.
Терпите. Б-г терпел, и Вам велел.
жорики и маринки – одна сатана.