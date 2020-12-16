В вопросе контроля за ТВ-контентом необходимо действовать аккуратно, однако из ряда вон выходящие вещи важно ограничивать, заявил президент Владимир Путин.

Накануне во время видеовстречи главы государства с членами Совета по правам человека (СПЧ) журналистка Марина Ахмедова подняла тему морально-этических норм в СМИ и соцсетях. Она привела темы нескольких ток-шоу на федеральных каналах — «От кого родила 12-летняя школьница?», «Беременна в 15», «Кто отец – Саша, Леша или Слава? Отчим или одноклассник». Более того, по ее словам, появились люди, готовые торговать смертью в прямом эфире.

«Все, что вы сказали, я полностью разделяю. Эти сцены насилия <…>. Я редко смотрю, честно говоря, телевизор, например, просто у меня времени не хватает. Но иногда, если попадается, оторопь берет, я с вами полностью согласен», — сказал президент. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

При этом, по словам Путина, контент на телевидении зависит от культурного уровня людей, «которые выпускают в эфир такие вещи».

«Я очень рассчитываю на то, что мы постепенно все-таки будем поднимать этот уровень и не будем шокировать наших людей и корежить их сознание, а наоборот, будем укреплять», — добавил он.

По словам российского лидера, в этой сфере нужно набраться терпения, так как «не все средства хороши для достижения благородных целей».

«Жесткие ограничения со стороны государства могут привести к обратной реакции. Это так странно, наверное, звучит из моих уст, но я думаю, что это так. Я именно так к этому и отношусь», — пояснил президент.

Путин заверил членов СПЧ, что в этом вопросе государство будет действовать аккуратно и обязательно будет работать в этом направлении.

Источник: РИА-Новости

Напомним, что на фоне происшествий с блогерами, один из которых избил девушку на стриме, а стрим другого и вовсе закончился смертью одной из его участниц, вопрос о содержании эфира снова встал ребром. Многие специалисты указывают, что безнравственные ток-шоу подают ужасный пример молодёжи и приводят к подобным вещам.

Подробно о том, как телевидение «корёжит сознание людей»

фильм проекта Научи хорошему предлагает заглянуть за кулисы современной индустрии по производству телевизионных шоу и увидеть внутреннюю алгоритмику этого процесса, скрытую от глаз большинства. Как воспринимает происходящее на экране обычный зритель, участник передачи и главный редактор телеканала? Что скрывается за красивыми формулировками об отражении жизни и решении общественных проблем? Заботит ли продюсеров и сценаристов судьба гостей многочисленных студий? Как выстроен механизм рейтингов? Что объединяет все современные телешоу?

Ответы на эти вопросы раскрываются в представленном фильме на примере разборов самых популярных передач российского телевидения, на многих из которых уже выросло целое поколение.

Фильм «Чему учит Первый канал» предлагает взглянуть на российское телевидение, как на инструмент управления обществом. Какие нравственные ценности и идеологические ориентиры предлагает главный государственный канал России своим зрителям? Является ли обозначенная риторика случайной или носит системный и обязательный характер? Соответствуют ли оглашаемые цели руководства Первого канала его реальному влиянию на общество?

Фильм создан из отдельных сюжетов проекта Научи хорошему, посвящённых обзору популярных телевизионных шоу, передач и сериалов, транслируемых на главном канале страны.

В фильме дана объективная оценка деятельности ТНТ и совершенно открыто названы цели, на которые работает этот телеканал. Основой озвучиваемых выводов служит подробный анализ влияния на массовую аудиторию таких популярных сериалов, как «Универ», «Интерны», «СашаТаня», «Реальные пацаны», «Физрук», «Ольга», «Деффчонки», «Сладкая жизнь», «Измены». В картине также проводится разбор таких телешоу как «Дом 2», «Comedy Club», «Comedy Woman», «Холостяк», на примере которых демонстрируется, каким образом под маской развлечения и юмора происходит постепенное формирование определённых ценностей и взглядов у зрителей.