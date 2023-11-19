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Как избежать телефонного мошенничества

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КАК ИЗБЕЖАТЬ ТЕЛЕФОННОГО МОШЕННИЧЕСТВА? ОЧЕНЬ ПРОСТО!

Запомни :

1. Только мошенники звонят в мессенджерах

2. Центробанк не звонит гражданам вообще

3. Звонят и говорят, что из твоего банка? – скажи спасибо, положи трубку и перезвони туда сам по номеру, указанному на пластиковой карте

4. Позвонили из полиции (Следственного комитета и т.д) ? – скажи спасибо, положи трубку и перезвони сам туда по номеру 112 (там все подскажут)

5. Малейшие сомнения ? – ПОВЕСЬ ТРУБКУ!!!

Не забывай об этом и передай другим!

https://t.me/mig41/30437 – цинк

Будьте осторожны, сейчас идет новая волна мошенничество по телефону + появились первые эпизоды мошенничеств с подделкой голоса по телефону с помощью нейросетей.

Комментарий редакции

1. Никогда не сообщайте личную информацию или данные банковских карт незнакомцам по телефону. Мошенники могут знать ваши личные данные, но это не значит, что они действительно представляют банк или госорганы.

2. Мошенники часто действуют на эмоции – сообщают о подозрениях в мошенничестве, несанкционированных переводах и т.д. Это техника манипуляции, не поддавайтесь.

3. Не отвечайте на вопросы незнакомцев по телефону – это может быть сбором биометрии для подделки голоса.

4. Если звонят из полиции или следственных органов – договоритесь о личной встрече в отделении.

5. При звонках из банка сразу вешайте трубку и перезванивайте в банк сами.

6. Рассказывайте близким о правилах безопасности. Будьте бдительны – мошенники придумывают всё новые схемы.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8775092.html
Метки: криминал, мошенники, связь
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