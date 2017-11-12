Как разводят в Москве и что делать, чтобы с вами это не случилось

Этот способ мошенничества существует достаточно давно и успел обзавестись множеством сценариев. Один из них — вы находите на улице кошелек с приличной суммой, но не успеваете обрадоваться, как к вам подходит незнакомец и предлагает либо отнести находку в полицию, либо поделить деньги поровну. Согласившись на второй вариант вы рискуете оказаться один на один с внезапно появившимся владельцем кошелька и его друзьями внушительного вида, так как ваш «подельник» быстро растворится в толпе вместе со своей долей. В этом случае самым разумным решением будет возместить недостающую сумму. Мошенники работают и по еще одному сценарию: вместо незнакомца к вам сразу же подходит владелец находки и, не успев поблагодарить, требует вернуть пять тысяч рублей, которые лежали в кошельке. К сожалению, это именно тот случай, когда прав оказывается более сильный, поэтому чужие вещи лучше не брать в руки, даже из самых хороших побуждений.Кажется, о том, что покупка смартфона у метро — не лучшая идея, знают все. Тем не менее, есть те, кто готов пойти на риск ради гаджета по низкой цене. Чаще всего продавцы идут максимально простым путем и отказываются вскрывать упаковку до того, как вы им заплатили. Поэтому нередко вместо обещанного оригинального айфона человек обнаруживает кирпич или топорную подделку, воспламеняющуюся во время первой зарядки. Не стоит радоваться и работающему телефону. Не исключено, что во время случайного досмотра сотрудниками полиции окажется, что он краденый. В этом случае документы на технику не помогут — айфон изымут, а вас отправят в отделение для выяснения обстоятельств. Совет здесь может быть только один — не покупайте технику с рук, особенно, если не уверены в продавце.Программа «Моя улица» повлияла не только на облик московских улиц, но и пом огла заново придумать известный многим способ мошенничества — продажу якобы старинных и ценных монет. Чаще всего мошенники под видом строителей (очень вежливых и опрятно одетых) подходят к прохожим на улице и просят посмотреть в интернете стоимость найденных ими монет. А узнав цену (около 40 тысяч рублей), предлагают купить находку гораздо дешевле, потому что «скажут, что мы украли», «в конце смены монеты отнимут», «нам уже два месяца зарплату не платят». Самые отзывчивые прохожие поддаются на уговоры и покупают монеты — минимум за тысячу рублей — а потом узнают, что приобрели копию, цена которой не превышает ста рублей. Обращаться в полицию бессмысленно, продажа таких монет вполне легальна. Банальный, но действенный способ избежать обмана — внимательность.На заправке к вам подходит мужчина — одет прилично, в руках последний айфон и ключи от дорогой машины — и просит о помощи. У него закончился бензин, наличных денег нет, карточка заблокирована, а доехать надо до условной Твери. Чтобы вы не успели засомневаться и обдумать реалистичность этой легенды (а она очень быстро начинает вызывать сомнения), мужчина без перерыва что-то говорит и старается отвлечь вас, указывая то на стоящую неподалеку дорогую машину с тверскими (или другими региональными) номерами, то на айфон. В конце концов вы даете некую сумму, которую незнакомец обещает вернуть, как только доберется до дома. Больше вы никогда не встречаете ни его, ни одолженную сумму. Попасться на эту уловку может кто угодно и верного способа обезопасить себя, пожалуй, нет. Кроме, разве что, полного отказа от помощи незнакомцам. Единственное, что можно сделать, перед тем, как тянуться к кошельку — задать человеку как можно больше уточняющих вопросов и внимательно следить за логикой ответов и реакцией. Не исключено, что мошенник просто отстанет от вас, когда поймет, что вы не готовы давать деньги без выяснения подробностей.Еще один распространенный способ обмана на дороге — скручивание номеров с автомобиля. В Москве — до введения новых правил регистрации транспортных средств — от этого страдали в основном жители других регионов. Обнаружив машину без номерных знаков, но с запиской на лобовом стекле с требованием выкупа и номером телефона, они были согласны перевести практически любую сумму за помощь в возврате утерянных номеров. Ведь иначе им грозил штраф или даже лишение водительских прав на несколько месяцев. Не все об этом знают, но сейчас совсем не обязательно обращаться в ГИБДД для получения новых знаков — дубликат можно изготовить в любой специализирующейся на этом организации. Правда, водителю все равно не избежать похода в полицию для заявления о краже. Но деньги злоумышленникам в любом случае лучше не переводить.Мало кого способны оставить равнодушными обещания при помощи уникальных косметических технологий из Израиля уменьшить количество морщин, разгладить рубцы и вернуть коже былую упругость и эластичность. Тем более, что пробная процедура в красивом дорогом салоне проводится совершенно бесплатно. Заманивают на нее по телефону или прямо с улицы. Чтобы пройти процедуру при себе у вас обязательно должен быть паспорт. Потом поймете зачем. Пока на половину лица вам будут наносить «волшебные» кремы — так результат заметнее — у вас выведают номера знакомых, которых тоже может заинтересовать инновационная косметика. По этим номерам потом будут названивать и навязчиво приглашать на бесплатное тестирование. Во время процедуры вас так профессионально «обрабатывают», что вы с радостью покупаете в салоне чемодан косметики за 40 000 рублей. Если денег с собой нет, не беда — кредитные документы уже подготовили и оформили (вот и паспорт пригодился), осталось только подписать. Афера выглядит простой, но на нее попадаются даже самые здравомыслящие.Ранним утром у входной двери вас встречает человек, представляющийся сотрудником пенсионного фонда. Говорит, что срочно нужно переписать данные вашего страхового свидетельства и паспорта, иначе все пенсионные накопления сгорят. Другого шанса спасти деньги не будет, а потому вы соглашаетесь подписать какие-то заявления и договор. Позже при звонке в государственный фонд выясняется, что накопительную часть пенсии вы по ошибке перевели непонятной организации, и вернуть ее вряд ли уже получится.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com