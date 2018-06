Новости Украины и Новороссии 07 июня 2018

МОЛНИЯ: Путин предостерёг Украину от военного обострения на Донбассе

Владимир Путин в ходе прямой линии предостерёг украинские власти от попытки обострить ситуацию на Донбассе в дни Чемпионата мира по футболу, который стартует в России ровно через неделю. «Я советник главы ДНР и офицер армии ДНР. У нас здесь есть ощущение, что украинская армия воспользуется чемпионатом мира по футболу и начнет активные боевые действия, наступательные. Как вы прокомментируете эту ситуацию?» — задал Прилепин вопрос, волнующий всех жителей Донбасса. «Я надеюсь, до таких провокаций дело не дойдёт. Но, если это случится — мне думается, это будет иметь очень тяжёлые последствия для украинской государственности в целом», — недвусмысленно заявил президент России, отвечая на вопрос известного писателя и замкомбата Армии ДНР. «Мы оказываем помощь и ДНР, и ЛНР, и будем делать это и в дальнейшем», — подчеркнул Путин, отметив, что решение проблемы Донбасса должно происходить в рамках Минских соглашений.

Агент СБУ Роман Доброхотов

The Insider и Bellingcat повсюду видят шпионов. А есть ли они на самом деле?

Интересное расследование "Киберберкута" о методам "разоблачений по Боингу", с практическим применением представленных методов "разоблачения" к самим разоблачителям. Особенно хорошо прошлись по "Инсайдеру" и Доброхотову.Не так давно российское оппозиционное издание The Insider совместно с «экспертной группой» Bellingcat опубликовали очередное расследование. В данном материале журналисты попытались показать, что российское правительство несет прямую ответственность за крушение малазийского «Боинга-777», который был сбит над территорией Украины в 2014 году.В частности, в статье фигурирует имя Олега Иванникова, которого журналисты называют «генералом ГРУ», работающим под псевдонимом «Ореон». По утверждению редакции, именно он является основным подозреваемым, причастным к катастрофе в небе над Донецком.Первое, что бросается в глаза – это приведенные «доказательства». При внимательном рассмотрении аргументы, доказывающие участие Иванникова в уничтожении малазийского самолета, больше похожи на так называемый слив информации, организованный службой безопасности Украины (СБУ). Но, прежде чем делать какие-либо выводы, стоит разобраться, что это за издание The Insider, кто такие активисты Bellingcat и на чем строятся доводы их «расследования».Интернет-издание The Insider было основано в ноябре 2013 года членом движения «Солидарность» Романом Доброхотовым, который в настоящее время является его главным редактором. Ресурс специализируется на проведении журналистских расследований, носящих ярко выраженный антироссийский характер. Информации об источниках финансирования The Insider в открытом доступе нет, на сайте издания они также не указаны. По предположению телеканала «Царьград», одним из инвесторов «следопытов» является М.Ходорковский, известный своим предвзятым отношением к действующему российскому руководству. Напомним, опальный олигарх отсидел в российской тюрьме, а после помилования бежал из страны.С 2017 года издание сотрудничает с международной экспертно-журналистской группой Bellingcat, публикующей материалы о военных конфликтах на Украине, в Сирии и ряде других стран. Примечательно, что проект был запущен британским журналистом Элиотом Хиггинсом 14 июля 2014 года, как раз за три дня до событий с MH-17. А первой его работой стало расследование причин крушения того самого малазийского самолета. При этом много вопросов вызывает компетенция самого Хиггинса, который, по его же словам, почерпнул свои знания об оружии из фильмов с Шварценеггером и Сталлоне.Тут стоит напомнить, Bellingcat изначально утверждали, что в трагическом инциденте с малазийским авиалайнером виновата Россия, не предоставляя при этом никаких объективных доказательств.Среди инвесторов Bellingcat можно выделить международный благотворительный фонд Open Society Foundation и американский аналитический центр Atlantic Counsil. Первая организация спонсируется миллиардером Джорджем Соросом, который открыто заявлял о необходимости смены правящих режимов в странах бывшего Советского Союза. Вторая же структура создана представителями западных элит и работает под эгидой НАТО. Несмотря на заявленные цели о формировании конструктивного международного диалога, Atlantic Counsil по факту занимается распространением антироссийской пропаганды и получает на это средства от министерства обороны США в виде официальных грантов. В самой Atlantic Counsil не скрывают, что Хиггинс работает на них. На сайте организации он указан как старший научный сотрудник.Теперь становится понятно, почему материалы The Insider и Bellingcat предвзяты в отношении Российской Федерации. Получая финансирование от организаций, которые не скрывают своей враждебности по отношению к Москве, «журналисты-расследователи» просто не могут быть объективными.Теперь давайте обратимся к самому так называемому расследованию и той информации, которую добыли The Insider и Bellingcat из «открытого доступа».Примечательно, что в качестве источников информации в материале неоднократно выступают различные анонимные лица, среди которых «один журналист» и некий «другой сотрудник». Приемы подобного рода свидетельствуют о невозможности раскрытия источника информации. Так о каких открытых источниках тогда может идти речь?Например, возникает вопрос, откуда журналисты могли узнать сведения о пересечении Иванниковым границы с Южной Осетией в 2013 году. При этом с такими подробностями как «генерал ГРУ» был «на автомобиле, зарегистрированном на ФСБ». Все это очень напоминает американские фильмы про «русскую разведку», где воедино сплетаются все силовые структуры, их названия и аббревиатуры. Но если серьезно коснуться этого вопроса, то, скорее всего, это результат серьезной работы спецслужб, возможно СБУ и их западных кураторов, которые взломали или купили закрытые электронные базы персональных данных. Несомненно, информацию подобного рода из открытых источников найти абсолютно невозможно, несмотря на весьма «богатый» опыт вышеназванных журналистов.Версия о том, что одним из организаторов «расследования» является именно украинская спецслужба, также подтверждается недавней публикацией этим ведомством очередных переговоров между «Андреем Ивановичем» и представителем группы «Вагнера». Об этом поспешило сообщить издание The Insider, тем самым раскрыв настоящий источник информации, на которую оно опиралось в своих материалах. В свою очередь, достоверность данных, предоставленных СБУ, вызывает множество сомнений у серьезных экспертов и аналитиков. О беспринципных методах работы украинского ведомства можно судить по громкому скандалу вокруг инцидента с убийством и «воскрешением» журналиста Бабченко. Судя по действиям украинских силовиков, основным инструментарием для них являются провокация, инсценировка, подтасовка и искажение фактов. Мы предполагаем, что и в деле с «разоблачением Иванникова» были использованы некоторые из этих методов.По мнению The Insider, под позывным «Ореон» Иванников командовал подразделениями на Донбассе и был связан c крушением малазийского Боинга в 2014 году.Вроде бы журналисты-расследователи приводят веские аргументы, раскрывая некоторые факты о личности «генерала ГРУ». Однако при внимательном рассмотрении достоверность описанных методов получения информации вызывает ряд вопросов, а все их доказательства основываются на данных, которые можно легко сфабриковать.Если кратко, то суть расследования сводится к следующему. СБУ опубликовала запись телефонного разговора некоего Андрея Ивановича с позывным «Ореон» и с указанием номера телефона. Bellingcat через приложение TrueCaller убедились, что это действительно он, проверили через неназванного украинского журналиста трафик этого номера и нашли четыре входящих российских номера. Затем они идентифицировали эти номера по базам мобильных приложений TrueCaller, GetContact. Сервисы по одному из номеров выдали имена «Ivannikov» и «Андрей Иванович ГРУ от Хаски». Расследователи сделали вывод, что это одно и то же лицо. Insider с помощью поиска в «Яндексе» и Google обнаружили, что с этого номера делали заказ на адрес, где расположена штаб-квартира ГРУ. Через phonenumber.to нашли его адрес и домашний телефон. Журналисты позвонили Иванникову, сравнили оба голоса и заявили окончательно, что человек с позывным «Ореон» является тем самым Иванниковым. Не правда ли много подчеркиваний, ими мы отметили спорные моменты вокруг этого расследованияНа первый взгляд все очень логично. Но, как известно, дьявол кроется в деталях. Во-первых, рассмотрим как «Ореон» мог оказаться в TrueCaller. СБУ публикует на видеохостинге YouTube ролик, где указан украинский номер, подписанный как «Ореон». Журналистам-расследователям, сотрудникам СБУ, либо другим заинтересованным в «правильном» ходе следствия лицам не составило большого труда создать нужный контакт под именем «Ореон» и занести его в открытую базу данных.Пользователь «Ореон» на странице приложения TrueCallerВторым объяснением может быть тот факт, что некие пользователи, посмотрев данный ролик, и решив самостоятельно провести расследование, сохранили этот номер у себя в контактах, а позже при помощи приложения TrueCaller открыли к ним доступ. Таким образом, любители конспирологии сами создали искомый персонаж и тем самым помогли СБУ в его поисках.В своем расследовании Bellingcat писали: «в начале 2018 года, работая с несколькими журналистами-расследователями над совместным проектом, не имеющим отношения к этому расследованию, Bellingcat через журналиста, работающего в Украине, получила доступ к данным мобильного трафика для украинского номера, фигурирующего под именем «Ореон». Всего удалось найти четыре российских мобильных номера, с которых отправлялись или принимались звонки с украинского номера, принадлежавшего «Ореону»».Здесь также имеется ряд несоответствий. Как журналист смог получить доступ к данным трафика мобильного номера, если это закрытая информация? По закону «О телекоммуникациях» украинские операторы сотовой связи обязаны хранить записи о предоставленных телекоммуникационных услугах только в течение срока исковой давности, то есть не более трех лет. Согласно этому, срок хранения данных телефона «Ореона» заканчивался в июле 2017-го. Из этого следует, что в начале 2018 года «анонимный украинский журналист» никак не мог получить доступ к любым данным с этого номера (входящие, исходящие звонки и текстовые сообщения). Кроме того, в расследовании Bellingcat было упомянуто, что мобильный номер «Ореона» был заблокирован почти сразу после публикации СБУ «перехвата телефонного разговора» в июле 2014 года. В данной ситуации единственным возможным вариантом может быть передача сотрудниками СБУ сведений о трафике абонента журналистам.Если внимательно вчитаться в материалы расследования Bellingcat, то абсолютно непонятно как «Ореон» идентифицируется «Андреем Ивановичем». Из статьи становится ясно, что «Андрей Иванович» звонил «Ореону». Вопрос – зачем «Андрей Иванович» звонил со своего украинского на российский номер, если он и «Ореон» одно лицо. Но при этом все расследование строится на идентификации голоса «Ореона» с прослушки СБУ и «голоса Иванникова» из разговора с журналистами. Кстати, The Insider скромно опустили этот нюанс, возможно, поняв несуразность доводов коллег из Bellingcat.Собственно после этого расследование уже попахивает профанацией и серьезно к нему относится не стоит, но мы продолжим дальше.В своем расследовании The Insider и Bellingcat скрыли от читателей номер, который они выдавали за контакты «генерала ГРУ», тем самым заставляя поверить им на слово.Скриншоты приложений GetContact и TrueСaller с фейковыми записямиНа самом деле любой человек, обладающий двумя смартфонами, на которых один и тот же номер будет записан по-разному, сможет проделать похожую манипуляцию и создать такие же картинки, как это было указано в расследовании.Разрешив доступ к своим контактам приложениям типа TrueСaller или GetContact, пользователь автоматически добавляет свои контакты в единую базу. Следовательно, обнаружить фейковые записи «Андрей Иванович ГРУ от Хаски» и «Ivannikov» в этих приложениях не составит особого труда. При этом кажется сомнительным тот факт, что в реальности для связи с человеком из разведки, его номер записывали бы с аббревиатурой силовой структуры, к которой он принадлежит. Поэтому запись «Андрей Иванович ГРУ от Хаски» выглядит просто нелогично. За правду журналисты пытаются выдать и липовый адрес, который они якобы нашли с помощью сайта phonenumber.to. Зарегистрировавшись на сайте-поисковике, можно за несколько минут создать любой аккаунт, содержащий такую информацию, как ФИО, телефон, город и адрес проживания.Профиль абонента на сайте phonenumber.toКак утверждают расследователи, с помощью поисковых систем Google и «Яндекс» они обнаружили открытую базу данных неработающего российского интернет-магазина, в котором фигурировал установленный ими российский номер телефона. По их словам, с этого номера пользователь по имени «Олег» заказывал у них товар в 2017 году, да не просто куда-то, а прямиком в штаб-квартиру ГРУ. Напомним, что, по мнению журналистов, он является не просто сотрудником элитного подразделения министерства обороны, а целым генералом. Но тут возникает самый простой и нелепый по сути вопрос: неужели человек такого высокого ранга, работающий в сверхсекретной организации, станет выдавать свое местоположение ради каких-то чехлов для телефона или несчастной маски для тренировок?Все же нам удалось обнаружить сайт этого интернет-магазина, про который говорят расследователи из Bellingcat и The Insider. Им оказалась взломанная база данных клиентов магазина pokupki.top. Примечательно, что в эту базу любой человек может вносить правки, например, изменить имя клиента и его номер телефона, или даже создать новый заказ. Это уже наталкивает на мысли о том, что номер телефона «Олега» мог оказаться там совсем не потому, что он совершал покупки в этом магазине.Редактирование профиля заказчика на сайте pokupki.topИтак, что мы смогли узнать о самом магазине? Для начала, данный интернет-магазин не является популярным – он не индексируется в поисковых системах и отсутствует в списках популярного агрегатора магазинов «Яндекс.Маркет». Кроме того, отзывы о нем отсутствуют, а сторонние ресурсы не ссылаются и не рекламируют, даже обратной связи нет. Стали бы вы совершать покупки в таком месте? В довершение всего, pokupki.top располагается на IP-адресе, зарегистрированном на территории Украины, причем никакой другой информации о владельце сайта нет. В итоге, не кажется ли вам абсурдной ситуация, что Иванников сделал заказ в абсолютно не внушающем доверия интернет-магазине, который даже методом обычного интернет-поиска найти весьма проблематично?В расследовании также фигурируют аудиозаписи, которые были залиты на медиаресурс SoundCloud. В то же время проверить их подлинность, аутентичность и отсутствие монтажа вообще не представляется возможным. Поэтому делать, столь веские выводы и столь громкие обвинения о принадлежности и сходстве голосов, по меньшей мере, некомпетентно.Опять же, если вернуться к тому, что женский голос принадлежит «генералу ГРУ», то опять возникает нелепый вопрос: каким образом человек с ярко выраженными отличительными признаками попал на службу в одну из самых закрытых спецслужб мира. Отсюда можно сделать вывод, что женский голос и подавно не является даже косвенным доказательством идентификации Иванникова как сотрудника разведки.Мы также решили не ограничиваться простым описанием упомянутых выше методов, а продемонстрировать как это делается. В качестве примера мы выбрали главного редактора The Insider Романа Доброхотова, одного из авторов «расследования» об Иванникове. И вот что получилось:«Один журналист сообщил нам о неком сотруднике украинских спецслужб, работающим в России под прикрытием главного редактора одного московского издания. «Наш источник в СБУ» подтвердил, что в Москве действительно работает их человек, который пользуется позывным «Добрый», и предоставил номер. И вот мы также решили проверить этот номер в приложении GetContact.Профиль «Доброго» в приложении GetContactС помощью приложений мы выяснили, что указанный номер принадлежит Роману Доброхотову, главному редактору издания The Insider. Об этом, кстати, свидетельствует и база данных сайта Phonenumber.to:Профиль Романа Доброхотова в базе данных Phonenumber.toБлагодаря поисковым сервисам Google и «Яндекс» мы обнаружили, что владелец указанного телефонного номера любит делать заказы в интернет-магазинах. В частности, он заказывал крем для эпиляции на сайте pokupki.top.Заказ Доброхотова в интернет-магазине pokupki.topПри этом в информации об адресе доставки Роман указал адрес издания The Insider: Москва, Берсеневская набережная, д.6, стр. 3, оф. 1.Кроме интернет-покупок Доброхотова в поисковых системах Гугл и Яндекс также можно найти и записи Романа на различных форумах. Одну такую запись мы нашли на сайте schiza.net, где свои проблемы обсуждают люди, страдающие шизофренией и другими психическими заболеваниями.Адрес The Insider, указанный в адресе доставки на сайте магазина pokupki.topПользователь «Роман Добрий» пишет, что ему везде мерещатся сотрудники ФСБ. Примечательно, что имя «Добрий» совпадает с именем абонента в телефонной базе приложения GetContact. Неудивительно, что в своих расследованиях Доброхотов пишет о сотрудниках российских силовых структур. Скорее всего, у Романа действительно психологическое расстройство, о чем он и поведал на форуме schiza.net.Объявление «Романа Доброго» на сайте schiza.netТеперь мы с большой уверенностью, можем утверждать, что сотрудником украинских спецслужб, работающим в Москве под прикрытием журналиста, является Роман Доброхотов, главный редактор издания The Insider». Помимо этого, «Роман испытывает серьезные проблемы с психикой».Мы наглядно попытались продемонстрировать какими методами и средствами журналисты The Insider и Bellingcat сфабриковали открытую часть расследования про Иванникова. Получается, что на месте «генерала ГРУ» может оказаться совершенно любой человек, который по тем, или иным причинам является неугодным для западных спецслужб. Мы не утверждаем, что Р. Доброхотов является сотрудником или агентом СБУ, а также шизофреником, но демонстрируем, что его легко им сделать, использовав его же способы сбора доказательств. https://cyber-berkut.org/ – цинкPS. Часть про Доброхотова просто прекрасна. Впрочем, с ним и без этой прелести от Киберберкута было все давно ясно.В общем, персонаж прекрасен со всех сторон.

ВАЖНО: Остановлена работа Донецкой фильтровальной станции. До гуманитарной катастрофы — 5 дней

Руководство компании «Вода Донбасса» приняло решение об остановке и консервации Донецкой фильтровальной станции, эвакуация рабочих пройдет при содействии Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом журналистам сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня. «Сотрудники станции отказались осуществлять ротацию по трассе „Н20" (дорога, ведущая к Донецкой фильтровальной станции) без непосредственного присутствия патруля СММ ОБСЕ. Руководством компании „Вода Донбасса" принято решение об остановке и консервации станции до момента нахождения альтернативного безопасного варианта пересменки сотрудников», — заявил представитель ведомства. Как пояснили в представительстве ДНР в СЦКК, эвакуация персонала объекта запланирована на четверг, 7 июня, и будет проходить в присутствии патруля ОБСЕ. «Вчера вечером при личном содействии первого заместителя главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александра Хуга получено согласие главы миссии на выделение специального патруля для усиленного мониторинга эвакуации персонала Донецкой фильтровальной станции и проведения консервации станции. (Начало) мероприятий по эвакуации персонала станции запланировано на сегодня на 10:00», — заявили в ведомстве. В представительстве ДНР в СЦКК отметили, что стороны конфликта должны найти компромиссное решение для безопасности персонала Донецкой фильтровальной станции в течение пяти дней. В противном случае возникает угроза гуманитарной катастрофы из-за остановки работы Донецкой фильтровальной станции. «Руководство компании „Вода Донбасса" акцентировало внимание на том, что максимальный период недопущения гуманитарной катастрофы от остановки станции составляет пять дней. За это время стороны должны найти компромиссное и безопасное для жизни персонала решение по процедуре ротации без непосредственного участия СММ ОБСЕ», — отметили в ведомстве. На данный момент стороны уже обмениваются возможными вариантами альтернативных процедур ротации рабочих смен на объекте. Процесс происходит при личном содействии первого заместителя главы СММ ОБСЕ Александра Хуга. Справка Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории у линии соприкосновения. Она обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения. За время конфликта станция неоднократно подвергалась обстрелам.

Аваков: Минский процесс мёртв

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Минский переговорный процесс, который был призван урегулировать ситуацию на Донбассе, не решает проблем Украины, создаёт ситуацию замороженного конфликта и его следует считать мёртвым. «Минский процесс сыграл свою роль, и на сегодняшний момент он мёртв. Минский процесс в том виде, в котором он есть сейчас, никак не решает проблем Украины. Это ситуация затянутого, замороженного конфликта», — заявил Аваков на ІХ Национальном экспертном форуме в Киеве 7 июня. Он добавил, что переговорная позиция должна базироваться «на общественной дискуссии, которую поддерживает все общество».

Цепочки ведущей в РФ не найдено

Если помните, осенью под Киевом грохнули Амину Окуеву https://colonelcassad.livejournal.com/3775586.html , которая тусовалась на евромайдане и с чеченскими боевиками участвовавшими в карательной операции на Донбассе. На Донбассе ее пронесло, а вот под Киевом от пули не ушла.Тогда, сразу же после убийства, в украинских СМИ разразилась истерика https://www.segodnya.ua/ukraine/turchinov-rasskazal-kto-ubil-okuevu-1100254.html в стиле "Кремль убивает лучших", "новое кровавое преступление ФСБ", "нет предела чекистской мерзости".Ну так вот, спустя полгода выяснилось, что Кремль оказался не при чем, а убийство совершено "из ненависти" (надо было дополнить "из ненависти к чеченским боевикам").Покушение готовили спецслужбы РФ. https://www.unian.net/society/10142762-pokushenie-na-osmaeva-i-okuevu-prokuratura-ne-nashla-cepochki-vedushchey-k-nekotorym-lideram-rf.html – цинкДостаточно характерный пример того, чего стоят все эти "расследования" в Фейсбуке спустя час после любого убийства. Когда речь заходит о конкретной фактуре, все эти заговоры ФСБ почему-то превращаются в криминальные разборки, убийства "из ненависти" и провокации СБУ.Точно также, еще до убийства Окуевой, "расследовали в Фейсбуке" покушение на Мосийчука, когда спустя час после взрыва все это назвали "операцией ФСБ", но никаких доказательств так и не предоставили.Аналогичную клоуанду мы видим в "спецоперации" с Бабченко или расследовании убийств Шеремета, Бузины и Вороненкова.Разумеется, когда реальная подоплека таких убийств и "спецопераций" вскрывается, никто за свою брехню извиняться не собирается – в МВД и СБУ делают вид, что так и надо. Но при следующих убийствах, они действуют по одной и той же топорной схеме – чтобы не случилось, виновата Россия и "сепары". По сути, это развернутая внутрь Украины схема "взорвался кондиционер/обстреляли сами себя", где семантическим якорем является мем "российский след". Достаточно удобная схема для краткосрочной пропагандистской работы, но на длинной дистанции издержки начинают перевешивать выгоды, так как кол-во публичного вранья принимает совсем уже неудобные формыи размеры, и даже мозгомойке украинских СМИ все труднее сохранять благообразность при виде подобных "расследований". Еще не успели новую провокацию соорудить, а старая уже разваливается на глазах.PS. И да, в свете "спецоперации" с Бабченко, стоит напомнить, что вскоре после убийства Окуевой ходили слухи о том, что гибель Окуевой это инсценировка связанная с проблемами с дележом имущества бойцами "Киев-2" и чеченского батальона.

Запретить трансляцию ЧМ по футболу

На Украине уверяют, что учения на Азове не повлияют на отдых на побережье

Оккупационные власти бывшей Донецкой области заявили, что закрытие акватории Азовского моря до 1 сентября для проведения военных учений не повлияет на отдых на побережье. «Я не могу конкретно назвать фамилии, с кем я говорил с чиновников, но был один ответ: обучение могут быть день-два, но это никак не связано с тем, что на все лето побережье Азовского моря якобы будет закрыто», — сказал глава райсовета в Мангуше Владимир Топузов в эфире регионального украинского телеканала. Глава районной госадминистрации в Мангуше Дмитрий Монахиня уточнил что военные учения будут проходить только в море, а не на суше. Военный комиссар района Андрей Скляров подтвердил, что отдыха граждан учения не коснутся. Сообщается также, что во время военных учений Мариупольский морской порт будет работать в штатном режиме. Чем обернётся сезон-2018 для тех, кто сдаёт жильё на Азовском море, можно пока только гадать. На фото: пляж Белосарайской косы Как сообщала «Русская Весна», 1 июня стало известно что для проведения учений «и других мероприятий по боевой подготовке» ВМС Украины перекроют украинскую часть Азовского моря. Сразу после обнародования этой новости в Сети появились кадры крайне опасного пролёта на сверхмалой высоте военного истребителя над головами отдыхающих на пляже в Кирилловке (Запорожская область). Кусок побережья Азовского моря от Седово (под контролем ДНР) до Бердянской косы традиционно был излюбленным местом отдыха жителей Донбасса — ехать в Урзуф или на Белосарайскую косу было гораздо ближе чем в Крым и, выехав в пятницу после работы, около девяти вечера уже можно было наслаждаться теплым морем и песком. 4 года войны ничего не изменили: дончане и луганчане по-прежнему охотно ездят на курорты Азовского моря — поездка в Крым для многих стала недоступной поскольку длится сутки: пожилые люди или семьи с маленькими детьми не всегда решаются на столь утомительную дорогу. А если учесть традиционно «сепаратистские» настроения юга Украины, то ответ на вопрос, почему учения ВМСУ пришлись аккурат на период летнего отдыха, всплывает сам собой. Отметим, что морское побережье к западу от крымского перешейка традиционно облюбовали для себя жители западной Украины: уже 4 года они настойчиво ездят отдыхать на курорты Одесской области.

Чернобыльский пожар: что скрывают власти

Подзабытая с началом войны на Донбассе Зона отчуждения вокруг Чернобыля снова напомнила о себе. Киевлян пугают новостями о масштабном пожаре на территории Чернобыльской зоны. В интернете публикуют фото обширной территории возгораний, утверждая, что горит Рыжий лес — печально известные сосняки возле аварийного четвертого блока ЧАЭС. В ночь на 26 июля 1986 года хвоя этих деревьев побурела и осыпалась от высоких доз радиации. И этот страшный лес, заснятый на видео кинохроники и разрекламированный в популярных компьютерных играх, стал одним из самых запоминающихся символов давней катастрофы. Не удивительно, что киевские соцсети пестрят сейчас призывами не выводить на улицу маленьких детей и не открывать окна в квартирах, а в патриотических сообществах появились слухи о возможных поджогах. Власти отчитываются о том, что пожарные успешно борются с огнем, а радиационный фон в Киеве остается в пределах нормы — и это тот редкий случай, когда они действительно говорят правду. Но уровень недоверия к официальной информации слишком высок, что и дает повод для развития панических слухов. На самом деле, Рыжий лес был зарыт бульдозерами вскоре после аварии, еще 32 года назад — и на его месте давно выросли новые посадки, где уже давно нет прежнего критического уровня радиации. И хотя каждый пожар возле ЧАЭС объективно увеличивает радиационный фон, это не грозит украинской столице какими-либо апокалиптическими последствиями. Тем более, что подобные пожары в Зоне случаются почти каждый год — и не от поджогов, а, зачастую, от незатушеных сигаретных бычков. Читайте также: На месте пожара в Чернобыльской зоне найдены факелы (ФОТО, ВИДЕО) Тем не менее, эта паника привлекла внимание к чернобыльской теме, позволяя напомнить о том, что годами без особого шума проделывают на территории Зоны. В первую очередь речь идет о заготовке радиоактивного лома — огромного количества дезактивированной спецтехники, брошенного на ее территории после ликвидации катастрофы. Еще в нулевых годах, когда я писал серию репортажей о нелегальном бизнесе в зоне ЧАЭС для немецкого издания «Junge Welt», мы пообщались в Чернобыле с работником Генеральной прокуратуры, который констатировал, что масштабы криминального бизнеса на металлоломе постоянно растут, а ежегодные доходы от него составляют десятки миллионов долларов. СССР не жалел техники на проведение ликвидационных работ, по итогам которых возле ЧАЭС скопилось более 77 тысяч тонн металла. В результате Зона отчуждения оказалась неисчерпаемым Клондайком радиоактивного лома, который вывозили оттуда при всех режимах и президентах, не обращая внимания на радиационный фон, который не устранялся после переработки на меткомбинатах. «В течение 2011–2016 годов был осуществлен вывоз металла железнодорожных путей 10 километровой зоны отчуждения, машинных залов 1-го и 2-го энергоблоков ЧАЭС, недостроенных 5-го и 6-го энергоблоков ЧАЭС и других объектов. Кроме того, вывезли практически весь металлолом, который хранился на объекте „Рассоха“, — захоронения радиоактивной техники, которую задействовали для проведения работ по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС», — рассказали об этом журналисты телеканала 24. Особенный скандал вызвала ситуация на полигоне «Рассоха», где когда-то стояли сотни единиц разнообразной спецтехники. Как показали опубликованные в том же 2016 году снимки с беспилотных летательных аппаратов, она просто исчезла с его территории. И хотя в сети тут же стали писать, что ржавые радиоактивные БТРы якобы послали в «АТО», на самом деле они были отправлены на переплавку. Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело по поводу исчезновения металла, в котором обвинили местных чиновников, а уже вскоре полицейские задержали неподалеку от Зоны Отчуждения 137,9 тонн радиоактивных труб. Расследование показало, что в сделках с чернобыльским металлом участвовал целый пул коммерческих фирм: «Стандарт плюс», «Интеркабель», «Днепромет», «Смесьмет», «Киевметалл», «Капитал будинвест», «Флешкорп», «Мирокон», «Мега-Мет», «Прогресгруп», «Катех-электро». Однако, среди их учредителей оказался отец президента Украины Алексей Порошенко, и уже вскоре дело было передано из полиции в Генеральную прокуратуру Украины, под надежный контроль президентского кума. Не удивительно, что все вернулось на круги своя — так, в октябре прошлого года возле Зоны был задержан очередной грузовик, который вывозил три тонны радиоактивного металлолома. И это лишь капля в море — потому что тотальное засилье коррупции позволяет вывозить основную часть лома без особых проблем. Стоит отметить, что металл не является единственной прибыльной статьей теневой экономики Зоны. Отсюда активно вывозят радиоактивный лес, а не так давно украинские правоохранители впервые официально признали, что на территории Зоны наблюдаются случаи нелегальной добычи янтаря, сообщив о задержании группы старателей. Да что там — в начале зимы полиция предотвратила вывоз партии обогащенного урана, который прямо в спортивной сумке везли из Чернобыльской зоны отчуждения двое харьковчан. Естественно, радиоактивное сырье не оседает в границах Украины. Его вывозят за рубеж — в ЕС, Белоруссию и Россию, торговля с которой идет, несмотря на все политические коллизии. «Таможенный комитет РФ пресек более 1600 попыток ввоза источников радиации. Однако минимум тысяча тонн была все же ввезена», — пишет об экспорте чернобыльского металла журналист Владимир Тулин. «Теоретически в Россию ввозить заражённый металлолом и прочие радиоактивные отходы нельзя — запрещено законом. Но контроль за его исполнением осуществляется не то чтобы слишком ревностно. Десять лет назад был грандиозный скандал в строительной сфере, и, думаю, до сих пор в некоторых постройках, уже обжитых, счётчики Гейгера будут тревожно постукивать. Обращаю особое внимание, что одним металлоломом проблема не исчерпывается — из Чернобыльской зоны продолжает поступать и заражённая древесина. Вырубку в зоне отчуждения запретили, но деревья рубят и везут в Белоруссию на мебельные фабрики, а мебель затем поступает в Россию. Проблема очень серьёзная», — рассказал в комментарии изданию «Версии» эколог Владимир Сливяк. Проблема торговли радиоактивным металлом и деревом очень серьезна — хотя она не вызывает большого общественного шума, в отличие от сравнительно безобидных на этом фоне лесных пожаров. Но ее вряд ли можно решить в условиях нынешнего украинского общества, с тотальной коррупцией власти и повальной нищетой населения, которое вынуждено продавать все, что плохо лежит. А значит, скрытая радиоактивная угроза будет оставаться актуальной до тех пор, пока в Чернобыльской зоне отчуждения не сойдут на нет безграничные запасы металла. И даже дольше. Андрей Манчук Украина.ру

МВФ и Украина: история любви и измены

Международный валютный фонд, по всей видимости, не выдаст нэньке вожделенный транш в размере 1,9 млрд долларов. Не выдал в прошлом году, упрямится и в этом. «МВФ послал нас. Они сказали: или мы принимаем их вариант, или никак. Больше они ничего не хотят обсуждать», — рассказал о разногласиях осведомленный, но таинственный источник. В чем, собственно, суть проблемы? Кто-то говорит, что не выполнено главное требование МВФ ― радикальное повышение цен на газ для бытовых нужд. То есть для обогрева жилищ победителей Майдана. И поэтому, дескать, Фонд уперся и не дает денег. И отчасти это правда. Петр Порошенко не хотел бы повышать тарифы, пока не возглавит воюющую нацию во второй раз. Потом, конечно, повысит, поскольку свободолюбивые шумеры помешать ему уже не смогут. Объяснит, как обычно, борьбой за независимость от России, делов-то. Известно, что шумеры любят независимость больше, чем теплые батареи. Я сейчас не о том, есть ли у него шансы победить на выборах президента, а о логике мышления укроистеблишмента. На самом деле главная проблема в другом: МВФ требует, чтобы судей в недавно созданный антикоррупционный суд назначали международные эксперты. То есть хочет, чтобы на Украине не имитировалась борьба с казнокрадами, а началась реально. На мой взгляд, это явная атака на суверенитет незалэжной державы, стержнем которой является коррупция. И я хорошо понимаю, почему казнокрады сопротивляются. Согласитесь, никакой транш не в радость, если за его распил можно сесть в тюрьму. Не за тюрьму стоял Майдан, в конце концов. Все наоборот: Майдан стоял за возможность пилить бабло. Во всяком случае за это стояли вожди Майдана. Налицо непреодолимое противоречие между дружественным Западом и демократической Украиной. Матерые шумерские переговорщики по привычке, имеющей древнюю традицию, предложили Международному валютному фонду компромиссный вариант. Даже два. По первому антикоррупционных судей должна назначать Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) Украины. По второму — семь международных экспертов и, опять же, 16 членов ВККС. Причем вето накладывается двумя третями голосов. Понятно, что про вето и ВККС было написано мелким шрифтом. В МВФ не должны были заметить. Но заметили, собаки. И почему-то обиделись. И даже поставили ультиматум: или будет по-нашему, или не видать вам транша. Нервные какие-то. А если называть вещи своими именами, то просто враги Украины. Которые, согласитесь, выглядят просто смешно. Зачем нужен транш, если его нельзя рассовать по карманам? Да подавитесь! Некоторые особо креативные шумеры уже высказывают здравую мысль:

В ЛНР задержан депутат, укравший бюджетные средства

Сотрудниками Следственного управления совместно с сотрудниками Управления экономической безопасности МВД ЛНР в ходе расследования и сопровождения уголовного дела, возбужденного 15.02.2018 Следственным управлением МВД ЛНР по факту хищения бюджетных денежных средств должностными лицами Министерства культуры ЛНР, 01.06.2018 выявлен и задокументирован факт мошеннических действий. Об этом «Русской Весне» сообщили в Центре взаимодействия с общественностью МВД ЛНР. «Один из депутатов Народного Совета ЛНР 2 созыва, гражданин 1986 г. р., 02.09.2016 путем обмана и злоупотребления доверием завладел денежными средствами в сумме 191 тыс. 250 российских рублей, выделенных из государственного бюджета Министерству культуры ЛНР для изготовления сборников музыки „Достояние Республики“ в количестве одной тысячи комплектов, чем причинил материальный ущерб Республике на вышеуказанную сумму», — отметили в ведомстве. По указанному факту, по материалам Управления экономической безопасности, Следственным управлением МВД ЛНР в отношении вышеуказанного гражданина 01.06.2018 возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 172 УК ЛНР («Мошенничество»). Подозреваемый задержан, проводятся следственные действия. Читайте также: В посёлок под Одессой введена Нацгвардия, слышны выстрелы (ФОТО)

«Дайте грошей». Как украинский флот умирает без денег (ФОТО)

Ржавые остовы недостроенных кораблей, сиротливо замершие у причальной стенки николаевского завода, флагман флота, сломавшийся сразу после планового ремонта, острая нехватка финансирования, полная изношенность производственных мощностей и материальной части. Власти Украины почти угробили некогда могучую судостроительную отрасль. Такой вывод сделал на днях командующий ВМС вице-адмирал Игорь Воронченко. Он заявил, что если правительство не наскребет 1,3 миллиарда гривен (51 миллион долларов) на достройку корвета «Владимир Великий», военное судостроение государства пройдет «точку невозврата». О печальной судьбе украинских кораблей, так и не увидевших далекие моря, — в материале РИА Новости. «Вечный» корвет Первый украинский корвет проекта 58250 водоизмещением 2650 тонн заложили в 2011-м и рассчитывали спустить на воду уже в следующем году. «Владимиру Великому» прочили судьбу спасителя судостроительной отрасли Незалежной, десятилетиями сидевшей на голодном пайке без крупных заказов. Корвет должен был стать головным в серии из четырех кораблей, но планы украинского руководства быстро столкнулись с жестокой реальностью — в бюджете не хватало денег. И если работники Черноморского судостроительного завода еще могли худо-бедно вести сборочные работы за счет скромных внутренних резервов предприятия, то зарубежные поставщики заниматься благотворительностью без предоплаты отказались наотрез. Без их участия достроить корабль не представлялось возможным, так как почти 40 процентов комплектующих «Владимира Великого», в том числе и все вооружение, намеревались закупить в Европе и США. В июле 2014-го проект заморозили для экономии бюджетных средств, в ноябре работы формально возобновились. А по факту судостроители лишь поддерживали в исправном состоянии уже готовые элементы корвета. Сроки его сдачи неоднократно сдвигались вправо. Тем не менее первые лица государства излучали показной оптимизм и с завидной регулярностью кормили электорат обещаниями.

Готовая секция корвета проекта 58250 В ноябре 2016-го премьер-министр Владимир Гройсман пообещал возродить Украину как морскую державу. А несколькими месяцами ранее президент Петр Порошенко сообщил, что в состав ВМС вошли два новых артиллерийских катера — «Бердянск» и «Акерман». «Они символизируют наше национальное единство», — с гордостью заявил глава государства. Эти два катера общим водоизмещением в 76 тонн стали первыми боевыми кораблями больше моторной лодки, построенными украинскими судостроителями после распада СССР. Скромный результат для профессионалов, каких-то 30–40 лет назад спускавших на воду авианосцы. К разговорам о возобновлении финансирования строительства корветов проекта 58250 власти вернулись в ноябре 2017-го, с большой помпой объявив, что деньги обязательно будут уже в 2018-м. Крайним сроком передачи «Владимира Великого» флоту кабмин Украины назвал 2022 год. Остальные три корвета пообещали построить до 2028-го. Но, судя по недавним откровениям вице-адмирала Воронченко, эти планы — банальное прожектерство: денег, обещанных на достройку даже первого корвета, Черноморский судостроительный завод так и не получил. «Констатирую факт: вроде бы все мужи государственные подписывают постановления, но средства считают после того, как подписали, — сообщил командующий ВМС украинским СМИ. — Буквально две недели назад пришло письмо, что нет в государстве соответствующих средств. А это рабочие места, это приблизительно девять тысяч рабочих рук, это 200 предприятий и наши зарубежные партнеры, которые ждут от нас зеленый свет для того, чтобы мы продолжили финансирование». Судьба «Украины» По данным СМИ, «Владимир Великий» готов на 50–60 процентов. Будет ли он в конечном счете достроен — неясно. И дело не только в деньгах, но и в утрате технологий, необходимых для эксплуатации боевых кораблей. В мае 2017-го сразу после планового ремонта сломался флагман ВМС — фрегат «Гетман Сагайдачный». По информации Военной прокуратуры Украины, компания-подрядчик, взявшаяся починить дизельный двигатель корабля, со своей задачей не справилась. По оценкам многих специалистов, в том числе экс-командующего ВМС вице-адмирала Сергея Гайдука, флагману осталось служить считаные годы, если не месяцы. Жизненный цикл корабля серьезно сократили постоянные поломки и отсутствие средств на их устранение. Нехватка финансирования уже неоднократно ставила крест и на более перспективных кораблях. В этом плане особо показательна судьба «Украины» — четвертого ракетного крейсера проекта 1164 «Атлант» (первые три — «Москва», «Варяг» и «Маршал Устинов» — несут службу в составе ВМФ России). Его заложили на заводе имени 61 коммунара в Николаеве по заказу ВМФ СССР и летом 1990-го спустили на воду. Первого октября 1993-го крейсер, готовый на 75 процентов, перешел в собственность Украины. Для корабля к тому времени сформировали экипаж, но годом позже финансирование достройки прекратили.

Недостроенный ракетный крейсер «Украина», РИА Новости / Сергей Мамонтов Вторую попытку довести «Украину» до ума предприняли в 1998-м по инициативе президента Леонида Кучмы. Пахнущий свежей краской корабль почти достроили — оставалось лишь установить на него штатное вооружение. Однако на этот последний рывок денег не хватило. Некогда готовый к выходу в море ракетный крейсер ржавел у пирса. В 2010-м Россия рассматривала возможность выкупить корабль и достроить его своими силами, однако Верховная рада повела себя как собака на сене и отказалась от такого варианта. Итог закономерен: в 2017-м Петр Порошенко принял решение о демонтаже оборудования и продаже «Украины» на лом.

Ракетный крейсер «Украина» на Николаевском судостроительном заводе, РИА Новости / Сергей Мамонтов Больше всего пострадали украинские кораблестроители, десятилетиями поддерживавшие крейсер на плаву за собственный счет, — государство не выделило им ни копейки. По словам работников завода имени 61 коммунара, власти за эти годы задолжали им 60 миллионов гривен. «Мы на нашем заводе могли бы выпускать любую боевую технику, в том числе и сухопутную, могли бы делать бытовые приборы, — еще год назад рассказывал РИА Новости председатель профкома предприятия Николай Головченко. — Но это никому не надо, государство, которому мы принадлежим, от нас отвернулось. Нынешняя власть, ориентируясь на ЕС и НАТО, не хочет развивать, вернее, восстанавливать собственную промышленность, поскольку получает списанную боевую технику из Европы. И поэтому „Украина“ оказалась им не нужна». Читайте также: «В АТО не убили? Так добьём мы!»: на Виннитчине карателя жестоко избили и заставили рыть себе могилу (ФОТО, ВИДЕО) Андрей Коц

"Тайна следствия"

Сначала СБУ отрицала подлинность списка опубликованного в украинских СМИ https://colonelcassad.livejournal.com/4235263.html, позднее выяснилось, что список аутентичен, после чего СБУ открыло дело по факту публикации "секретного списка" состовлящего "тайну следствия" в СМИ.





При этом, как мы знаем, в "изъятом" списке сначала было 30 фамилий, а на следующей день стало 47, что математически доказывают выгоды сохранения "тайны следствия".

При этом, пресс-служба СБУ сначала отрицала, что агент СБУ получивший этот список является их агентом, а потом призналась, что это их агент.

При этом агент СБУ передавший этот список другому агенту СБУ настаивает, что он агент СБУ, а СБУ заявляет, что он не агент СБУ, как и в случае с другим агентом СБУ, которого сначала называли фейковым агентом СБУ, а потом признали, что он настоящий агент СБУ.

В общем, спецоперация по дискредитации СБУ продолжается. Пока трудно понять, кто проводит эту операцию, ФСБ, СБУ или это совместная спецоперация, но определенные результаты работы уже вполне можно заметить.

Если серьезно, то вполне понятно, для чего администрация Порошенко и СБУ соорудили эту забавную историю, но исполнено было все настолько через задницу, то авторам придется приложить нешуточные усилия, чтобы замять последствия своей легендарной спецоперации "которая войдет во все учебники по разведке" (в главе "Как не надо работать"), которая наверняка поборется за почетный приз "Клоунада года".



«В АТО не убили? Так добьём мы!»: на Виннитчине карателя жестоко избили и заставили рыть себе могилу (ФОТО, ВИДЕО)

В селе Сигнал Винницкой области двое строителей жестоко избили «ветерана АТО». Кроме того, душили его и заставляли рыть себе могилу. Об этом украинским СМИ рассказал сам потерпевший, Александр Дяк. «Я недавно вернулся с полигона. Нужно как-то кормить семью, поэтому брался за любую работу. Знакомые предложили пойти на стройку за 200 гривен в день. Денег не так и много, но куда деваться? Я согласился. Работали на объекте втроём. Я этих ребят, с кем пришлось строить, знаю только наглядно. Одного из них зовут Сергей, кличка — Дикий. Про второго ничего не знаю. Во время строительных работ у нас произошёл конфликт. Они узнали, что я служил в АТО, и начали меня избивать. При этом один из моих напарников постоянно кричал: „Тебя в АТО не убили? Так добьём мы!“ Меня положили на землю и били ногами по лицу. Потом дали лопату и заставили рыть себе могилу. Когда я выкопал яму, один из них набросил мне на шею петлю и душил, пока я не потерял сознание. Придя в себя, увидел, что мои мучители не следят за мной, и убежал». В полиции подтвердили, что Дяк обращался с заявлением о том, что его избили. «Открыто уголовное производство по статье „Лёгкие телесные повреждения“, — сообщила вр.и.о. начальника пресс-службы полиции Винниччины Ирина Добровольская. — Назначена экспертиза, после прохождения которой мы сможем говорить о квалификации преступления и о том, в результате чего были получены эти повреждения». Читайте также: «Не можете два города освободить», — водитель маршрутки набросился на «ВСУшника» (ВИДЕО)

В Киеве пригрозили отключить коммуникации "Нафтогазу"

Фото: © AFP 2018 / Sergey Bobok

Киевский горсовет требует от "Нафтогаза Украины" немедленно возобновить подачу газа коммунальным предприятиям для восстановления горячего водоснабжения, сообщила пресс-служба городской администрации. Об этом сообщает РИА Новости.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, мы требуем от "Нафтогаза Украины" безотлагательно заключить договора с коммунальным предприятием "Киевтеплоэнерго" по поставкам природного газа. Мы подготовили соответствующий запрос главе ("Нафтогаза". — Прим. ред.) Андрею Коболеву. <…> Под документом подписались председатели всех депутатских фракций", — говорится в заявлении.

По подсчетам горсовета, из-за действий энергокомпании без горячей воды остаются три тысячи домов.

Заместитель мэра Владимир Прокопов, в свою очередь, заявил, что в случае отказа в отношении "Нафтогаза" могут принять санкции.

"Будем прибегать к радикальным действиям. Если надо, будем ночевать под "Нафтогазом". Если придется, отключим им коммуникации", — заявил он.

На прошлой неделе в "Нафтогазе" заявили, что не будут заключать договор о поставках топлива предприятию "Киевтеплоэнерго", ответственному за теплоснабжение города, пока администрация не погасит просроченные долги.

Сейчас долг коммунальщиков перед "Нафтогазом" составляет 4,8 миллиарда гривен, из них 2,3 миллиарда — штрафы и задолженность властей за льготные и субсидированные поставки.

Я вернусь, не тихонько постучав в двери

