Новости Украины и Новороссии 07 июня 2018

Подзабытая с началом войны на Донбассе Зона отчуждения вокруг Чернобыля снова напомнила о себе.

Киевлян пугают новостями о масштабном пожаре на территории Чернобыльской зоны. В интернете публикуют фото обширной территории возгораний, утверждая, что горит Рыжий лес — печально известные сосняки возле аварийного четвертого блока ЧАЭС.

В ночь на 26 июля 1986 года хвоя этих деревьев побурела и осыпалась от высоких доз радиации. И этот страшный лес, заснятый на видео кинохроники и разрекламированный в популярных компьютерных играх, стал одним из самых запоминающихся символов давней катастрофы.

Не удивительно, что киевские соцсети пестрят сейчас призывами не выводить на улицу маленьких детей и не открывать окна в квартирах, а в патриотических сообществах появились слухи о возможных поджогах.

Власти отчитываются о том, что пожарные успешно борются с огнем, а радиационный фон в Киеве остается в пределах нормы — и это тот редкий случай, когда они действительно говорят правду.

Но уровень недоверия к официальной информации слишком высок, что и дает повод для развития панических слухов.

На самом деле, Рыжий лес был зарыт бульдозерами вскоре после аварии, еще 32 года назад — и на его месте давно выросли новые посадки, где уже давно нет прежнего критического уровня радиации. И хотя каждый пожар возле ЧАЭС объективно увеличивает радиационный фон, это не грозит украинской столице какими-либо апокалиптическими последствиями. Тем более, что подобные пожары в Зоне случаются почти каждый год — и не от поджогов, а, зачастую, от незатушеных сигаретных бычков.

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Тем не менее, эта паника привлекла внимание к чернобыльской теме, позволяя напомнить о том, что годами без особого шума проделывают на территории Зоны. В первую очередь речь идет о заготовке радиоактивного лома — огромного количества дезактивированной спецтехники, брошенного на ее территории после ликвидации катастрофы.

Еще в нулевых годах, когда я писал серию репортажей о нелегальном бизнесе в зоне ЧАЭС для немецкого издания «Junge Welt», мы пообщались в Чернобыле с работником Генеральной прокуратуры, который констатировал, что масштабы криминального бизнеса на металлоломе постоянно растут, а ежегодные доходы от него составляют десятки миллионов долларов.

СССР не жалел техники на проведение ликвидационных работ, по итогам которых возле ЧАЭС скопилось более 77 тысяч тонн металла. В результате Зона отчуждения оказалась неисчерпаемым Клондайком радиоактивного лома, который вывозили оттуда при всех режимах и президентах, не обращая внимания на радиационный фон, который не устранялся после переработки на меткомбинатах.

«В течение 2011–2016 годов был осуществлен вывоз металла железнодорожных путей 10 километровой зоны отчуждения, машинных залов 1-го и 2-го энергоблоков ЧАЭС, недостроенных 5-го и 6-го энергоблоков ЧАЭС и других объектов. Кроме того, вывезли практически весь металлолом, который хранился на объекте „Рассоха“, — захоронения радиоактивной техники, которую задействовали для проведения работ по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС», — рассказали об этом журналисты телеканала 24.

Особенный скандал вызвала ситуация на полигоне «Рассоха», где когда-то стояли сотни единиц разнообразной спецтехники. Как показали опубликованные в том же 2016 году снимки с беспилотных летательных аппаратов, она просто исчезла с его территории. И хотя в сети тут же стали писать, что ржавые радиоактивные БТРы якобы послали в «АТО», на самом деле они были отправлены на переплавку.

Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело по поводу исчезновения металла, в котором обвинили местных чиновников, а уже вскоре полицейские задержали неподалеку от Зоны Отчуждения 137,9 тонн радиоактивных труб. Расследование показало, что в сделках с чернобыльским металлом участвовал целый пул коммерческих фирм: «Стандарт плюс», «Интеркабель», «Днепромет», «Смесьмет», «Киевметалл», «Капитал будинвест», «Флешкорп», «Мирокон», «Мега-Мет», «Прогресгруп», «Катех-электро».

Однако, среди их учредителей оказался отец президента Украины Алексей Порошенко, и уже вскоре дело было передано из полиции в Генеральную прокуратуру Украины, под надежный контроль президентского кума.

Не удивительно, что все вернулось на круги своя — так, в октябре прошлого года возле Зоны был задержан очередной грузовик, который вывозил три тонны радиоактивного металлолома. И это лишь капля в море — потому что тотальное засилье коррупции позволяет вывозить основную часть лома без особых проблем.

Стоит отметить, что металл не является единственной прибыльной статьей теневой экономики Зоны. Отсюда активно вывозят радиоактивный лес, а не так давно украинские правоохранители впервые официально признали, что на территории Зоны наблюдаются случаи нелегальной добычи янтаря, сообщив о задержании группы старателей.

Да что там — в начале зимы полиция предотвратила вывоз партии обогащенного урана, который прямо в спортивной сумке везли из Чернобыльской зоны отчуждения двое харьковчан.

Естественно, радиоактивное сырье не оседает в границах Украины. Его вывозят за рубеж — в ЕС, Белоруссию и Россию, торговля с которой идет, несмотря на все политические коллизии.

«Таможенный комитет РФ пресек более 1600 попыток ввоза источников радиации. Однако минимум тысяча тонн была все же ввезена», — пишет об экспорте чернобыльского металла журналист Владимир Тулин.

«Теоретически в Россию ввозить заражённый металлолом и прочие радиоактивные отходы нельзя — запрещено законом. Но контроль за его исполнением осуществляется не то чтобы слишком ревностно. Десять лет назад был грандиозный скандал в строительной сфере, и, думаю, до сих пор в некоторых постройках, уже обжитых, счётчики Гейгера будут тревожно постукивать. Обращаю особое внимание, что одним металлоломом проблема не исчерпывается — из Чернобыльской зоны продолжает поступать и заражённая древесина.

Вырубку в зоне отчуждения запретили, но деревья рубят и везут в Белоруссию на мебельные фабрики, а мебель затем поступает в Россию. Проблема очень серьёзная», — рассказал в комментарии изданию «Версии» эколог Владимир Сливяк.

Проблема торговли радиоактивным металлом и деревом очень серьезна — хотя она не вызывает большого общественного шума, в отличие от сравнительно безобидных на этом фоне лесных пожаров. Но ее вряд ли можно решить в условиях нынешнего украинского общества, с тотальной коррупцией власти и повальной нищетой населения, которое вынуждено продавать все, что плохо лежит.

А значит, скрытая радиоактивная угроза будет оставаться актуальной до тех пор, пока в Чернобыльской зоне отчуждения не сойдут на нет безграничные запасы металла. И даже дольше.

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Андрей Манчук

Украина.ру