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Япония. Военная интервенция в России/ Иван Мизеров и Глеб Таргонский

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Продолжение цикла об истории Японии. В этом выпуске Иван Мизеров рассказывает, как восприняли Февральскую революцию в Японии, как происходила интервенция на Дальнем Востоке и какими были взаимоотношения японцев с Александром Колчаком.
#цифроваяистория #егоряковлев #иванмизеровци #япония

Иван Мизеров на «Цифровой истории»: https://www.youtube.com/playlist?list=PLovWAjYWJLZcVgj03NRD3lD-dwa3WQht_

Юбилейный фестиваль «Цифровая история» в Москве: https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/2594159/

Комментарий редакции

Ключевые тезисы лекции:

1. После Февральской революции 1917 года в России страны Антанты в целом положительно отнеслись к приходу к власти Временного правительства, рассчитывая, что оно продолжит войну с Германией.

2. Япония, имея свободные войска, была заинтересована в интервенции в Россию, чтобы расширить своё влияние на Дальнем Востоке. Японские войска начали высаживаться во Владивостоке под предлогом защиты японских граждан.

3. После Октябрьской революции 1917 года главной целью Антанты в отношении России стала борьба с большевизмом. Япония продолжала наращивать своё военное присутствие на Дальнем Востоке.

4. Япония активно поддерживала антибольшевистские силы, в частности режим Колчака. Однако контроль над Сибирью оказался затруднителен из-за слабой логистики и партизанского движения.

5. В 1920 году Советская Россия формально признала независимость Дальневосточной республики, хотя фактически контролировала её. Это позволило начать переговоры с Японией и добиться вывода части её войск.

6. Попытки Японии расширить свое влияние в России в годы Гражданской войны в конечном итоге провалились. Это ослабило её позиции на Вашингтонской конференции.

Вывод: в годы революции и Гражданской войны в России Япония пыталась воспользоваться хаосом, чтобы распространить свое влияние на Дальнем Востоке. Однако её чрезмерные амбиции и слабость логистики не позволили достичь поставленных целей. Это подорвало позиции Японии на международной арене.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=zT8xuV4FqXk
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