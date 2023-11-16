Нынче в Госдуме должны рассматривать поправки в закон "Об образовании".

Это та самая история, про которую пишут страшное в родительских чатах. Чаты эти, кстати сказать, вообще особый вид искусства. Ну да ладно. Активисты сообщают, что страшные чиновники запретят детям носить в школу гаджеты.

У меня у самого к нашей системе образования есть некоторые вопросы и претензии. Но вот тут явно не тот случай.

Честно, вот я бы как раз телефоны в школах запретил. Вообще. Вошёл в школу – положил в ящичек на входе – закрыл на ключи – пошёл грызть гранит науки. Надо маме позвонить? Взял телефон из ящика, поговорил, вернул на место. Но в Министерстве просвещения работают люди добрее меня.

Поэтому, что бы там не писали в чатах, никакого запрета гаджеты нет и не будет. И не обсуждают его даже. Речь идёт в поправках лишь о том, что это учитель решает, можно ли использовать телефон. Нужно сфотографировать домашнее задание – пожалуйста, позвонить срочно тоже. Хотя вот я бы и домашку не давал фотографировать. Для чего тетради нужны?

У нас вообще учителя поставили в ситуацию, когда он ни на что не имеет права. Сделать замечание ученику нельзя, попросить помочь убрать в классе нельзя, телефоны заставить убрать нельзя. Это все совершенно ненормальная ситуация, отрыжка экспериментов в образовании, от которых мы ещё не избавились. Учитель не может быть этаким бесправным роботом для обучения потребителей. Педагог закладывает очень важные смыслы и навыки.

У него должны быть инструменты управления школьным коллективом. Как в годы СССР, как в имперский гимназии.

Меня честно удивляет позиция родителей, которых не устраивает, что учитель будет решать, нужен ли телефон на уроке. Вам правда все равно, что дети на уроке вместо учёбы смотрят ролики, или переписку ведут в чатике с одноклассниками? Или играют онлайн? И не надо рассказывать, что такого нет. Повсеместно.

Большая часть родителей, это надо признать, полный запрет на гаджеты не поддерживают. Частичный, как в поправках, да. Но они особо и не шумят в чатах и соцсетях, про то, что злой чиновник отнимает свободу у детей.

Потерю, к сожалению лично для меня, Минпрос выбрал очень мягкий вариант решения по гаджетам в школах. С другой стороны, это я ворчу, а так это большой шаг вперёд.

Дети в школе должны учиться. А не в телефонах сидеть. Я вот тут со студентами общаюсь регулярно. Они школьную программу не знают практически. И дело вовсе не только в качестве преподавания. А в том ещё, что просто в телефоны проглядели все годы.

Ок, бывает ситуации разные. Дети бывают особые, скажем, с проблемами по здоровью. Там родители могут тревожиться, что ребенок не отвечает.

Остальным телефоны на уроках зачем? И в чем для родителей проблема с этим законом. Решительно не понимаю.

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. В Госдуме рассматривают поправки в закон "Об образовании", касающиеся использования гаджетов в школах.

2. Поправки не запрещают полностью использование гаджетов, а дают право решать это учителю.

3. Автор считает, что полный запрет гаджетов в школах был бы правильным решением.

4. Большинство родителей поддерживают частичные ограничения гаджетов, а не полный запрет.

5. Дети в школе должны учиться, а не сидеть в телефонах. Гаджеты мешают образовательному процессу.

6. Автор не понимает позиции родителей, которым не нравится, что учитель будет решать вопрос с гаджетами.

Вывод: автор в целом положительно относится к поправкам, разрешающим учителю регулировать использование гаджетов в школе, но считает, что было бы правильнее ввести полный запрет, так как гаджеты отвлекают детей от учебы.

В дополнение к высказанным в статье тезисам, можно отметить следующее:

- Современные гаджеты и технологии несут в себе как пользу, так и вред, особенно для детей, не умеющих контролировать свое времяпрепровождение.

- Дети быстро привыкают к постоянному использованию гаджетов, что приводит к зависимости и неспособности сосредоточиться на чем-либо без гаджета.

- Многие дети тратят время в школе на просмотр развлекательного контента и игры вместо обучения.

- Учителя в современной системе лишены права воспитывать детей и делать им замечания, что подрывает их авторитет.

- Образование превратилось в услугу, где дети ведут себя неподобающе, а учителя не могут их одергивать.

- Низкие зарплаты учителей также негативно сказываются на их авторитете в обществе, где все измеряется деньгами.

Все эти факторы отрицательно влияют на качество образования и получение необходимых знаний учениками.

Вывод: ограничение использования гаджетов в школах – это лишь частичное решение проблем современной системы образования, требующей более глубоких преобразований для повышения качества обучения и воспитания подрастающего поколения.