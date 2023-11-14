Самозванец на троне, поляки в Москве, роковая ошибка Годунова | Смутное время 5

00:00:00 Начало

00:02:58 Появление самозванца и реакция Бориса Годунова

00:11:58 Зигзаги европейской политики начала XVII века

00:23:20 Лжедмитрий I и крымские татары

00:36:14 Начало похода Лжедмитрия I

00:41:22 Битва под Новгород-Северским, взаимоотношения Лжедмитрия и поляков

00:49:21 Битва при Добрыничах, разгром Лжедмитрия I

00:52:46 Осада Кром

00:53:57 Смерть Бориса Годунова

00:57:57 Измена Петра Басманова

01:03:36 Переворот в Москве

01:08:15 Посольства к Лжедмитрию

01:13:40 Убийство Годуновых

01:17:06 Признание Лжедмитрия

01:40:56 Правление Лжедмитрия I

01:46:27 Нюансы местничества

01:49:26 Ошибки Лжедмитрия I

02:01:53 Свадьба Лжедмитрия и Марины Мнишек

02:05:28 Заговор против Лжедмитрия I

02:12:09 Свержение и убийство Лжедмитрия I

02:17:30 Подведение итогов

Аудиоверсия – https://klimzhukov.mave.digital/ep-202

Все ролики серии – https://www.youtube.com/playlist?list=PLUuqyGc-1E3oSVpdXNQjdma3PzwfPIyt-

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Борис Годунов пришел к власти после смерти царя Федора Иоанновича и убийства царевича Дмитрия в Угличе. Его правление сопровождалось голодом и экономическими трудностями.

2. В Польше появился самозванец, выдававший себя за чудом спасшегося царевича Дмитрия. Он сумел собрать сторонников и двинулся на Москву.

3. Борис Годунов умер, самозванец занял Москву и был признан царем под именем Дмитрия Ивановича. Он пытался проводить реформы, но его окружали поляки, что вызывало недовольство.

4. Против Дмитрия был организован заговор во главе с Василием Шуйским. Самозванца убили, а на престол взошел Шуйский.

5. Убийство самозванца, а не суд над ним, открыло дорогу для новых самозванцев и усугубило политический кризис в России. Началась Смута.

Вывод: непродуманные действия Бориса Годунова привели к экономическому и политическому кризису в России. Появление самозванца и его насильственное свержение с престола без суда еще больше дестабилизировали ситуацию и привели к гражданской войне и иностранной интервенции.