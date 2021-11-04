Россияне привыкли отдыхать на «ноябрьские», хотя новому празднику всего чуть больше 15 лет.

Среди главных и всеми любимых национальных праздников, которые дают официальные выходные всей стране, есть один самый новый – День народного единства, который приходится на 4 ноября. Раньше «ноябрьскими» праздниками был день Октябрьской революции, отмечавшийся 7 ноября. Однако после коллапса коммунистического режима его пришлось отменить, и поэтому был найден другой повод для праздника. Так что посреди серого и холодного ноября у россиян по-прежнему есть возможность перевести дух, съездить в теплые края или просто закутаться дома в плед. Что же это за праздник?

Официально День народного единства ввели в стране с 2005 года. К сожалению, и сейчас далеко не все россияне понимают, что празднуют. А ведь дата уходит глубоко в историю, а если конкретнее – то в начало XVII века, когда русский народ объединился, чтобы спасти страну от иностранной оккупации.

Самозванец Лжедмитрий

В 1584 году умер царь Иван Грозный, оставив в наследниках лишь слабого здоровьем Федора Иоанновича, у которого своих детей не было. После его смерти оборвалась династия Рюриковичей, правившая на Руси с IX века.

Русская знать – бояре – избрали нового царя. Им стал Борис Годунов, брат жены покойного Федора Иоанновича, имевший при нем большое влияние. Однако через несколько лет его правления на Русь с польским войском выступил человек, объявивший себя истинным наследником Ивана Грозного – царевичем Дмитрием. У Грозного, действительно, был сын Дмитрий, но он погиб будучи еще ребенком при невыясненных обстоятельствах.

Михаил Нестеров. Царевич Дмитрий, 1899 Русский музей Русский музей

В народе ходил слух, что Дмитрий был убит по приказу Годунова, который таким образом и рассчитывал получить безраздельную власть. Эту версию и использовал в своих целях самозванец. Впоследствии ее распространила и массовая культура (в том числе и Пушкин в своей трагедии «Борис Годунов», из которой выросла известная одноименная опера Модеста Мусоргского).

Лжедмитрия – под этим именем самозванец и войдет в историю – признали наследником русского престола в Речи Посполитой. Он договорился с поляками, что если они поддержат его притязания на трон и выйдут с ним армией, то он отдаст им часть русских западных земель.

Самое смутное для России время

В начале XVII века случился один из самых турбулентных периодов русской истории, известный как Смутное Время. После смерти Годунова на Руси бояре не могли поделить власть. В итоге в 1605 году Лжедмитрий с поляками смог войти в Москву и занять Кремль. Он даже успел сыграть пышную свадьбу со знатной польской девушкой Мариной Мнишек и короновать ее как русскую царицу.

Через некоторое время бояре все же подняли восстание и Лжедмитрий был бесславно убит. Царем стал боярин Василий Шуйский.

Константин Маковский. Убийство Лжедмитрия, 1906 Общественное достояние Общественное достояние

Однако сразу же появился и другой самозванец – Лжедмитрий II, вновь объявив о чудесном спасении. Его «признала» даже Марина Мнишек, и поляки собрали для самозванца большую армию, которая один за другим стала брать русские города. В 1608 году новый Лжедмитрий организовал себе резиденцию под Москвой – в Тушино (отсюда пошло его прозвище «тушинский вор»). Столицу он еще не взял, но под его властью фактически были обширнейшие территории. Надо сказать, что многие русские переходили на сторону Дмитрия и верили в то, что он сын Грозного.

Василий Шуйский заключил договор о помощи со шведами, а недовольный этим польский король Сигизмунд III уже открыто объявил Шуйскому войну. Лжедмитрий вел свою подковерную игру, хотел заманить на свою сторону татар и турок, в то время как его сторонники возвращались на службу непосредственно польскому королю. В итоге в 1610 году самозванец был убит, а поляки тем временем заняли Москву и Кремль, а значит, захватили власть в стране. Шуйского отправили в монастырь, а формально править посадили совет бояр, Семибоярщину. Бояре подписали договор с поляками, признав русским царем Владислава Ваза, сына польского короля Сигизмунда III.

Народные герои Минин и Пожарский

Михаил Песков. Воззвание Минина к нижегородцам в 1611 году, 1861 Самарский областной художественный музей Самарский областной художественный музей

Во время Русско-польской войны русские люди впервые собрали народное ополчение, чтобы в условиях отсутствия власти, освободить страну от иностранных интервентов. Первый поход на Москву они предприняли в 1611 году, но он потерпел неудачу и ополченцы были жестоко разбиты, многие погибли.

Второй поход случился в 1612 году, и возглавили его князь Дмитрий Пожарский и купец Кузьма Минин. Бронзовый памятник этим героям сейчас стоит на Красной площади в Москве. Нижегородский староста Минин обладал авторитетом и собирал людей, а Пожарский руководил военной частью. Впервые в русской истории народ дрался фактически плечом к плечу со знатью – против внешней угрозы.

Эрнест Лисснер. Изгнание поляков из Кремля, 1938 Музей истории Москвы Музей истории Москвы

Отразив несколько атак польских отрядов, ополчение дошло до Москвы и осадили Китай-город и Кремль. Во время долгой осады многие поляки умерли от голода, оставшиеся сдались. Русские выпустили из Кремля и пощадили значительную часть осажденных.

Необходимость нового праздника

В 1613 году после Смутного времени воцарилась династия Романовых. В 1649 году второй царь из Романовых – Алексей Михайлович – распорядился учредить на 22 октября Празднование Казанской иконе Божией Матери в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 году. По григорианскому календарю календарю эта дата как раз выпадает на 4 ноября, когда и было решено назначить День народного единства.

Однако празднованию Дня народного единства именно в ноябре есть еще одна причина. 7 ноября в СССР с 1918 по 1991 год праздновали годовщину революции 1917 года (по старому стилю она случилась 25 октября). Люди по всей стране привыкли к празднику (и выходному дню) в ноябре. После падения Союза решили отменить празднование и выходной, а для новой страны создали новый уже не советский, а русский праздник.

Празднование Дня народного единства в Москве, 2014 Сергей Карпухин/Reuters Сергей Карпухин/Reuters

«[Новый праздник] появился по ряду вполне понятных причин. Во-первых, в стране, где звучит более 160 языков, где живут десятки народов, исповедующих все мировые религии, идея единства становится единственно необходимой для мирного сосуществования и государственного развития», - пишет бывший министр культуры России Михаил Швыдкой. «Во-вторых, создание новой – российской, а не советской – нации потребовало и новых символов. Нужно было найти некое событие, находящееся в непосредственной близости от 7 ноября, чтобы создать праздник, способный конкурировать с советской традицией».

«В России ведь не было ни одного праздника, связанного с событиями до Революции. Этот день стал днём русского национализма по сути своей», – говорит один из идеологов праздника Владислав Сурков.