Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Образование включает в себя не только передачу знаний, но и воспитание человека. Без воспитательной составляющей образование бессмысленно и даже опасно.

2. Воспитание должно строиться на образах и примерах, а не только на словах. Дети учатся тому, что видят вокруг себя.

3. В России утрачен суверенитет в сфере образования, навязана неприемлемая система (ЕГЭ, исключение классиков). Это колониальная модель.

4. Необходимо возрождать собственную педагогическую систему, опираясь на лучшие традиции.

5. Важна роль государства в сфере образования и воспитания. Государство должно заботиться о семьях.

6. Нужно воспитывать ребенка, начиная еще с внутриутробного периода.

Вывод:

В лекции поднимается важная проблема кризиса образования в России. Говорится о необходимости возрождения целостной системы образования и воспитания, в центре которой будут национальные ценности и интересы страны. Делается акцент на совместной работе государства, семьи, школы и общественности для решения этой задачи.