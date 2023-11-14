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Ефимов. Проблемы образования

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Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Образование включает в себя не только передачу знаний, но и воспитание человека. Без воспитательной составляющей образование бессмысленно и даже опасно.

2. Воспитание должно строиться на образах и примерах, а не только на словах. Дети учатся тому, что видят вокруг себя.

3. В России утрачен суверенитет в сфере образования, навязана неприемлемая система (ЕГЭ, исключение классиков). Это колониальная модель.

4. Необходимо возрождать собственную педагогическую систему, опираясь на лучшие традиции.

5. Важна роль государства в сфере образования и воспитания. Государство должно заботиться о семьях.

6. Нужно воспитывать ребенка, начиная еще с внутриутробного периода.

Вывод:

В лекции поднимается важная проблема кризиса образования в России. Говорится о необходимости возрождения целостной системы образования и воспитания, в центре которой будут национальные ценности и интересы страны. Делается акцент на совместной работе государства, семьи, школы и общественности для решения этой задачи.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dvC57Cy8Qx4
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