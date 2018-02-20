Экспертные слушания Общественной Палаты Союзного государства

Концептуал СМИ О совместной защите интересов Союзного государства на международной арене в условиях новых вызовов и угроз

Как отметили участники мероприятия, последние годы стали непростыми в сфере международных отношений как для России, так и для Беларуси. Наши страны стали сильнее, укрепили свою государственность и экономику, успешно справились с серией мировых кризисов, имеют возможность помогать ближним и дальним соседям, и сами стали примером эффективной партнерской интеграции в виде Союзного государства и ЕАЭС. А потому подвергаются беспрецедентному давлению и различным формам провокаций со стороны Запада, которому мешает их усиление. Это проявляется и в экономических санкциях, и в информационных войнах, и в стимулируемых извне попытках деструктивных протестов. Даже такие традиционно сближающие народы события, как музыкальный конкурс “Евровидение”, Олимпиада, Паралимпиада становятся инструментами политических игр недружественных нам сил.

Однако белорусский народ всегда подставлял России плечо в трудные моменты, всегда становился на защиту российских интересов, порой в ущерб своим собственным, и даже в ряде войн мужественно принимал на себя первый удар. И это всегда было взаимно, так как объединяющие ценности и стратегические интересы наших стран неразрывно связаны, а белорусы и россияне традиционно – одни из самых близких и родных друг другу людей.

Сегодня приходится наблюдать целенаправленные кампании по подрыву устоев Союзного государства, искусственному созданию разногласий, недопониманий, зерен конфликтов в самых разных сферах: от бытовых вопросов с поставками продуктов питания до грубых искажений совместной истории и оскорбления общих святынь. И наиболее беспокоят уже возникающие на этом фоне взаимные обиды, упреки в несоюзном поведении. Раз мы это допустили – значит, где-то проявили равнодушие, недостаток внимания к интересам союзника, и это нужно исправлять, причем совместными усилиями.

На повестку экспертных слушаний, собравших за одним столом видных деятелей и экспертов как из России, так и из Беларуси, были вынесены вопросы:

В чем сегодня реально требуется больше поддержки и понимания – как Беларуси со стороны России, так и России со стороны Беларуси? В каких из новых практических белорусских и российских начинаний сегодня было бы полезным большее участие союзника?

В каких вопросах на международной арене Союзному государству сегодня целесообразно проявлять общую позицию, выступать единым субъектом, и в каких формах?

Каким резервам совместной защиты от общих вызовов и угрозы мы сегодня не уделяем должного внимания?

Как оптимально консолидировать усилия экспертных сообществ и лидеров мнений Союзного государства для укрепления конструктивной составляющей в международных отношениях?

Что можно и требуется в первую очередь сделать средствами совместной народной дипломатии в диалоге с третьими странами?

Аналитический обзор деструктивных внешних вмешательств, направленных против российских и белорусских интересов, привел директор Института политических исследований Сергей Александрович Марков. Он призвал адекватнее относиться к факту идущей гибридной войны, не ожидать от принципиальных западных противников понимания и конструктива, а теснее работать с теми силами в третьих странах, которые склонны к углубленному диалогу с Россией, растить и поддерживать их.

О ценностном характере противостояния с западным миром и о возможности опоры на союзников опять же по принципу наличия объединяющих общих ценностей говорили и другие участники слушаний, в том числе представители религиозного сообщества. Новый член Палаты, Руководитель Аппарата Духовного управления мусульман РФ Ильдар Анвярович Нуриманов заверил коллег в больших перспективах укрепления сотрудничества Союзного государства с мусульманским миром, который высоко ценит общую историю и подвиги наших народов, и с которым сейчас по линии Палаты будет развиваться целый ряд проектов в сфере народной дипломатии. О важности опоры на авторитет, силы и ресурсы традиционных для наших народов религий говорили и другие члены Палаты – протоиерей Всеволод Чаплин и ответственный секретарь Межфракционной депутатской группы Государственной Думы РФ по защите христианских ценностей Олег Владимирович Ефимов.

Проблемам, возникающим в связи с восприятием российского и белорусского народов как «единого народа» либо «двух братских народов», посвятил свое выступление лауреат международных кинофестивалей, популярный артист кино и телевидения, кинорежиссёр, поэт Сергей Анатольевич Маховиков. Он справедливо напомнил, что даже в немецких концлагерях военнопленные из всех стран, которые сейчас находятся на постсоветском пространстве, обозначались буквой «Р» – «русские». Из-за этой буквы над ними всячески измывались, но кроме прямых предателей эту букву практически никто не снимал, какой бы национальности он себя ни считал. Неправильно разбрасываться таким историческим единством и проявлять неуважение к памяти старший поколений.

Об искусственном нагнетании недопониманий по поводу самоидентификации народов, а также проблем соотношения русского и белорусского языков в Союзном государстве, говорили и другие участники слушаний. Они указали, что традиционно и Российская империя, и Советский Союз, и Российская Федерация – многонациональные государства, где никем и нигде не ущемлялись национальные языки, элементы культуры или собственной истории того или иного народа, входящего в общий большой этнос, который во всем мире принято называть «русскими».

Целый ряд практических предложений высказал белорусский дипломат, почетный председатель Международного фонда «Наследие Михаила Клеофаса Огинского», Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь, первый Министр иностранных дел Республики Беларусь Петр Кузьмич Кравченко. Он обратил внимание в том числе и на необходимость более взвешенного отношения к популяризации белорусского языка как одного из двух государственных языков Республики Беларусь. По мнению дипломата, российской стороне не следует воспринимать это как проявление некоего «белорусского национализма» или «антироссийской волны», а, напротив, всячески поддерживать этот процесс – в том числе, лучше знакомиться с белорусскоязычной поэзией, театром, песнями, совместно с белорусскими диаспорами организовывать факультативное преподавание белорусской мовы в школах. Лишь в этом случае будет происходить органичное взаимодополнение культур, а не раздувание противоестественной борьбы между ними, выгодное только западным недоброжелателям. Взаимное уважение, трепетное отношение к святыням и истории друг друга – то, что само по себе лишит прозападных националистов их главных аргументов. Его поддержала Народная артистка России, кандидат искусствоведения Лариса Николаевна Трухина, отметившая, что исследователи ставят белорусский язык по своей певучести и поэтичности на второе место после итальянского – поэтому правильно ценить его в этом качестве, популяризовать в искусстве обеих стран, входящих в Союзное государство.

Развивая дискуссию по языковому вопросу, художественный руководитель Имперского Русского балета, Заслуженный деятель искусств России Гедиминас Леонович Таранда обратил внимание на недостаточно качественную работу по отстаиванию присутствия русского языка на территории бывших советских республик, на недостаток внимания к антирусским проявлениям на стадии их зарождения, что впоследствии выливается в серьезные и трудно устранимые проблемы. Он призвал больше делать ставку на ресурсы народной дипломатии – не формальной, а реальной, опирающейся на действительно авторитетных и уважаемых на международной арене россиян, в том числе активнее развивать проект Палаты по созданию института Послов доброй воли Союзного государства. Его позицию активно поддержали белорусский поэт, главный редактор журнала «Новая Немига литературная», литературный критик, член-корреспондент Российской Академии поэзии и Петровской Академии наук и искусств, член Академии Российской литературы, академик международной литературно-художественной Академии (Украина), почетный член Союза писателей Беларуси, почетный член Союза русскоязычных писателей Болгарии Анатолий Юрьевич Аврутин, а также директор Нового драматического театра г. Минска Василий Васильевич Мартецкий.

Эксперты призвали к большей взаимной открытости для культуры и достижений ближайших союзников. Стратегически ошибочно и недопустимо, что мы ежегодно продвигаем пропагандирующие чуждые нам ценности Запада события вроде конкурса «Евровидение», уже ставшего постоянным прибежищем всевозможных извращений, и в то же время современные россияне не знают даже ведущих белорусских писателей, белорусских эстрадных исполнителей. Нужно больше внимания к жизни и развитию своих близких, их ценностям, интересам – тогда будет больше взаимопонимания и во внешней политике, и в экономике.

Значительный акцент в ходе слушаний был сделан и на важности общих символов – начиная от собственной символики Союзного государства, которую несмотря на многократные попытки и уже не раз выделяемые средства, за 20 лет так и не удалось сформировать, и заканчивая памятниками знаковым для обеих наших стран фигурам, которые сами по себе являются символом российско-белорусского единения. Так, например, эксперты вспомнили об увековечении памяти великих славянских просветителей святых Кирилла и Мефодия в Риме, которое обеспечил за счет личных средств в 2017 году член Палаты, белорусский дипломат П.К. Кравченко. Была отмечена значительная работа по увековечению образов героев Союзного государства во всемирно известных памятниках, проводимая членом Палаты, Народным художником Российской Федерации, Академиком Российской Академии художеств, скульптором Салаватом Александровичем Щербаковым. С ним же было согласовано начало совместной работы над памятником великому поэту наших стран Симеону Полоцкому. Об опыте совместных российско-белорусских проектов по сохранению памяти общих героев и видных деятелей рассказал также Почетный консул Республики Беларусь в Республике Татарстан, председатель общественной организации белорусов Казани «Спадчына» Сергей Павлович Маруденко.

Президент Национального общественного Комитета «Российская семья», зам. Председателя Совета Ассамблеи народов России, доктор политических наук, профессор, Почетный работник высшего профессионального образования РФ, Лауреат премии Правительства РФ в области образования Галина Ивановна Климантова в качестве одной из сфер, где совместные угрозы и вызовы сегодня особенно остры, указала традиционные семейные устои. Защита здоровых семейных ценностей, любви, брака, достойного воспитания детей и их здоровья – это те вопросы, в которых как россиянам, так и белорусам не до мелких разногласий: здесь мы должны быть едины, действовать совместно и максимально эффективно. В своем выступлении она наметила ряд практических мероприятий, уже реализуемых профильными комиссиями Палаты и планирующимися к реализации.

Ее всемерно поддержал научный руководитель ООД «Российский союз за здоровое развитие детей», эксперт Комитета по науке, культуре и образованию ПАСЕ, советник министерства образования Республики Азербайджан, доктор медицинских наук, профессор, Отличник здравоохранения РФ, Почётный работник образования РФ Владимир Филиппович Базарный. Он указал, что именно подрастающее поколение – основная мишень наших западных недоброжелателей, именно подрыв физического и нравственного здоровья наших детей представляет сегодня главную опасность и одновременно главную цель всех противников Союзного государства, и необходимо еще более интенсивно внедрять комплекс мер, уже реализуемых экспертами комиссий Палаты.

О том, что пора прекращать недобросовестную конкуренцию между своими производителями, от которой выигрывают только третьи страны, заявил белорусский государственный деятель, заместитель председателя Республиканского общественного объединения ветеранов торговли, председатель Ассоциации производителей виноградных и игристых вин, ранее – Министр торговли Республики Беларусь Петр Афанасьевич Козлов. В ракурсе рассмотрения этого вопроса, участники указали также на недоработки дипломатических ведомств с обеих сторон, уделяющих много внимания работе с дальним зарубежьем, но проигрывающих в качестве решения текущих вопросов с ближайшими союзниками.

В этом ракурсе, особый резонанс вызвал программный доклад президента Коллегии военных экспертов России, Почетного Председателя Общероссийского союза кадетских объединений «Открытое Содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России», члена Совета по национальной стратегии, заместителя председателя межведомственного Совета Минобрнауки России по кадетскому образованию, генерал-майора Александра Ивановича Владимирова, посвященный проблемам формирования нового служилого сословия. Именно человеческий фактор, дефицит профессиональных и воспитанных на подлинном патриотизме кадров в различных сферах государственной службы он обозначил как одну из первопричин накопившихся сегодня недопониманий и трений в российско-белорусских отношениях, попыток подрыва самих устоев Союзного государства, буксующего развития ЕАЭС. Сюда можно отнести даже широко известную ситуацию с претензиями российских контролирующих органов к качеству белорусских продуктов питания, когда чиновники-исполнители стали грубо действовать как менеджеры коммерческой структуры, не беря в расчет союзные отношения, внешнеполитические факторы и исторически единые интересы обеих стран. Недопустимо, чтобы такие «эффективные менеджеры» допускались до ключевых постов и имели возможность бездумно накалять отношения с ключевыми партнерами наших стран, оскорбляли братские для нас народы, нарушали многолетнюю стратегию и подрывали национальную безопасность в угоду разовым отчетным показателям. В этом ракурсе, одним из важных решений как для России, так и для Беларуси может стать единая система подготовки государственной управленческой элиты, нового служилого сословия, которое будет учиться жить и мыслить интересами Родины с младых лет – в том числе, базируясь на имеющихся наработках в сфере кадетского образования.

Эти предложения активно поддержала профессор Академии управления при Президенте Республики Беларусь, главный научный сотрудник Института социологии НАН Беларуси, доктор политических наук, профессор Флюра Ибрагимовна Храмцова. По итогам обсуждения, было принято решение о разработке под эгидой Палаты Кодекса чести служилого сословия Союзного государства (рабочее название), для работы над которым сформирована редакционная группа во главе с генерал-майором А.И. Владимировым. Предполагается, что этот добровольный инструмент саморегулирования станет дополнительным Кодексом чести не только для действующих госслужащих, но и для всех, кто посвятил себя ниве служения интересам Родины – дипломатов, общественных деятелей, журналистов, экспертов.

В ходе обсуждения потребностей в совершенствовании взаимной дипломатии, было уделено внимание и таким основополагающим вопросам, как единое гражданство, поддержка взаимной занятости, экономические преференции. Белорусский государственный деятель, руководитель представительства Ассамблеи народов России в Республике Беларусь, ранее — Председатель Государственного комитета по делам религий и национальностей Республики Беларусь Александр Николаевич Билык предложил проработать механизм выдачи дополнительного к национальным паспортам вкладыша о гражданстве Союзного государства и продвинуть его на рассмотрение национальных ведомств. Да, это будет непросто с точки зрения фактического взаимного предоставления равных прав и возможностей, и так предусмотренного нормативными документами Союзного государства – однако будет действительно важным и полезным делом, на которое следовало бы направить внимание союзных органов и ресурсы союзного бюджета. В том числе, чтобы исключить случаи некорректной дискриминации, с которыми периодически продолжают сталкиваться белорусы в России и россияне в Беларуси: неравных условий доступа к медицинским услугам, завышения цен на услуги «как для иностранцев» и даже вытекающего отсюда абсурдного прохождения товаров и услуг с территории Союзного государства на закупках как импортных, а не отечественных.

В качестве иных возможных вариантов, эксперты обозначили, например, схему с возможностью автоматического получения национального паспорта другой страны – участницы Союзного государства каждым желающим гражданином России или Беларуси. Об этом говорили также политолог и публицист Дионис Леонидович Каптарь и президент Академии имиджелогии, доктор психологических наук, профессор, Почётный работник высшего профессионального образования РФ, член Союза писателей РФ Елена Алексеевна Петрова.

Предложили участники слушаний обратить пристальное внимание и на механизмы долгосрочного влияния, успешно используемые в том числе и западными недоброжелателями, особенно для обеспечения лояльности к ним молодого поколения наших стран. Показательный пример тому – «карты поляка», с помощью которых западные соседи ориентируют на работу и бизнес на своей территории значительное число молодых белорусов и россиян, имеющих даже очень дальние польские корни. Учитывая многочисленность и широкую географию охвата тех же белорусских диаспор по всему миру, сегодня для Беларуси становится актуальным введение аналогичных «карт белоруса», которые бы вливали в экономику страны состоявшихся и талантливых соотечественников из-за рубежа. Этот проект был бы существенно выгодным и для защиты российских национальных интересов, и для Союзного государства в целом, а благодаря территориальной компактности Беларуси на нем можно технически отработать все необходимые технологии. Не следует забывать и о более масштабном, но тоже потенциально перспективном проекте, который обсуждается уже не один год – «карте русского», которую могли бы получить представители всех национальностей, являющиеся носителями русского языка или имеющие корни на территории Российской Империи или Советского Союза.

Сопредседатель Общественной Палаты Союзного государства, председатель Делового Клуба женщин Беларуси и России Татьяна Владимировна Глазунова предложила уйти от политики двойных стандартов не только в предоставлении социальных гарантий гражданам Союзного государства, но и в предоставлении экономических преференций российским и белорусским субъектам хозяйствования. Она отметила, что, например, сегодня можно слышать со стороны некоторых «ура-патриотов» обиды на Беларусь за то, что она не поспешила сама официально признать российским регионом Крым и целиком поддержать российскую позицию в его отношении. Но спросили ли саму Беларусь? Предложили ли вообще Беларуси реальную работу с Крымским регионом как субъектом РФ и преференции при этом, положенные ей в рамках отношений внутри Союзного государства? Где белорусские подрядчики, которым предложено приоритетно принять участие в многочисленных строительных и восстановительных работах в Крыму? Где закупаемые туда как отечественные белорусская спецтехника, оборудование, сырье? Где совместные партнерские проекты по развитию крымских здравниц? Возможно, целесообразно начать именно с этого, а не сводить все исключительно к показным политическим демаршам.

Предложения по формированию новой Концепции Союзного государства, а также его экономической платформы высказал доктор экономических наук, профессор Виктор Алексеевич Ефимов. Он рассказал и о ходе подготовки проектов документов в рамках рабочей группы оргкомитета готовящегося Форума перспективного развития Союзного государства.

В ходе слушаний, поднимались и вопросы координации усилий в отношении прямых вызовов интересам Союзного государства или одной из его частей, с которым сегодня все чаще приходится сталкиваться со стороны наших противников по «гибридным войнам». Показательным примером тому стала ситуация с отстранением российской сборной от Олимпиады-2018 и последовавшей за этим серией беспрецедентных провокаций и попыток унизить национальные символы и национальную гордость России даже через ее граждан, выступающих под нейтральным флагом. Одно из самых ярких и содержательных выступлений по этому вопросу сделал Олимпийский Чемпион по фехтованию, обладатель 5 олимпийских медалей, 10-кратный Чемпион Мира, 17-кратный Чемпион СССР Александр Анатольевич Романьков. Он отметил, что в силу неожиданности происходящего и крайне деструктивной направленности действий МОК, подрывающих сами основы олимпийского движения, пока ни Россия, ни Союзное государство в целом не смогли скоординироваться и достойно отреагировать на эти вопиющие факты – однако предстоит очень серьезная выработка совместных мер на будущее.

Высокую содержательную ценность всех поступивших в ходе слушаний предложений отметил член Президиума Палаты, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ, член Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, Почетный гражданин г. Оренбурга Юрий Николаевич Мищеряков. Часть из них передана на контроль его комиссии уже в ходе слушаний. Он указал на важность именно такого открытого двустороннего экспертного диалога по всем спорным вопросам еще до того, как они успели перерасти в стадию проблемы, именно совместной выработки решений и устранения недопониманий.

В слушаниях приняли участие также директор АНО «Женщины Смоленщины» Людмила Петровна Азаренкова, доцент Государственной Академии славянской культуры, Государственный Советник РФ 1 класса, ранее – народный депутат РФ Виктор Владимирович Аксючиц, член Правления Союза журналистов России, руководитель Финансового пресс-клуба России Юрий Вадимович Вороненков, Герой Российской Федерации, полковник, соучредитель Фонда поддержки Героев РФ и СССР им Е.Н. Кочешкова, член Всероссийской Ассоциации и Клуба Героев Александр Васильевич Даркович, председатель ОО «Белорусский фонд помощи спортсменам-инвалидам», Заслуженный тренер БССР, чемпион и призер Вооруженных Сил СССР по легкой атлетике Валерий Кириллович Коломиец, председатель Белорусского общественного объединения ветеранов боевых действий на территории других государств Иосиф Александрович Кругликов, директор ЧП «Практические системы», помощник депутата Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь Андрей Леонидович Лопацкий, президент Международной Академии связи, президент Благотворительного фонда святых равноапостольных Константина и Елены, Заслуженный работник связи РФ, доктор философии, профессор Анастасия Петровна Оситис, Сопредседатель Общероссийской Общественной организации «Инвестиционная Россия» Андрей Чеславович Пода, зам. Председателя РОО «Белорусская ассоциация инженеров-консультантов», пликвидатор аварии ЧАЭС Александр Иванович Фетняев, другие члены Общественной Палаты Союзного государства и эксперты.

По итогам слушаний, все поступившие предложения сведены в резолюцию, которая будет направлена в государственные органы Российской Федерации и Республики Беларусь, а их реализация будет взята на общественный и депутатский контроль.

Также, на основе рекомендаций слушаний сформирован пакет предложений и наказов в адрес В.В. Путина как кандидата в Президенты РФ, касающихся внешней политики и особенно ее белорусского вектора, а также вопросов национальной безопасности и развития Союзного государства. Обращение на их основе будет передано Владимиру Владимировичу его доверенными лицами, 7 из которых являются членами Общественной Палаты Союзного государства.