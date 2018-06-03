«У ребенка теряется чувство ценности реальной жизни»

Ученые и педагоги выступили против цифровизации школыВ минувший четверг в Общественной палате состоялось знаковое мероприятие, по традиции оставленное без внимания пресс-службой самой Палаты (трансляция видео отсутствует даже в записи) и всеми крупными федеральными СМИ. Речь о заседании Общественного совета при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой на важнейшую тему – «О необходимости обеспечения информационной безопасности и снижения рисков экранной зависимости детей». Множество ученых, экспертов, юристов и общественников объединились в едином порыве в связи с насильственным внедрением в Москве (в ближайшем будущем – по всей стране) цифровыми лоббистами эксперимента под названием Московская электронная школа (МЭШ), переформатирующем многовековую традиционную систему передачи знаний в России (подробнее о сути и заказчиках проекта – см. материал «Катюши» «МЭШ – трэш» ).Вел заседание, объединившее четыре рабочих группы, председатель ОС при Кузнецовой Андрей Коченов. Проблемы информационной безопасности и компьютерной зависимости детей касаются всех сфер жизни, а потому в качестве спикеров были заявлены врачи, психологи, математики, IT-специалисты, педагоги, эксперты в области глобализации, преподающие и занимающиеся наукой в ведущих вузах и НИИ страны (большинство – с высокими учеными степенями). Специальным гостем дискуссии стал член Королевского общества медицины Великобритании, биолог и доктор философии Арик Сигман.Одним из первых ярких выступлений стала речь доктора психологических наук, члена-корреспондента РАО, завкафедры возрастной психологии психфака МГУ Ольги Карабановой, сделавшей акцент на психологических аспектах информационной безопасности детей и подростков:«Чиновники прописали в Национальной стратегии действий в интересах детей 2012-2017, что информационная социализация – это просто формирование у ребенка умения работать с новыми средствами передачи информации. Но на самом деле информационные технологии сегодня – это целая среда обитания. Именно в интернете молодежь ищет себе «наставников» – людей, которым хочется подражать, развивает самосознание, а также примеряет на себя различные социальные роли. Фрагментирование личности в информационной среде, представление себя в разных ипостасях приводит к разрушению идентичности. В результате у человека формируются фобии и целый ряд других проблем.Основные из них: возникновение в детско-подростковой аудитории преступности, агрессии к окружающим, романтизация суицидов, психоактивных веществ, интернет-зависимость, клиповое мышление, разрушение логики, понятийного аппарата. Виртуальная реальность для ребенка приобретает ту же ценность и значимость, что и реальная жизнь. Акценты постепенно смещаются в виртуальное пространство. В компьютерных играх всегда можно повторить этап с начала, там у героя много «жизней» – таким образом у ребенка теряется чувство абсолютной ценности реальной жизни. Нормой становятся насилие и агрессия, которыми пестрит интернет, использование их для решения проблем «оффлайн».Компьютеризация ведет к еще одной огромной проблеме – уходу от реального общения, которое является основным источником развития личности. Диалоги в соцсетях приобретают совсем иные формы и ведут к рискам – изоляции, одиночеству, чувству неуверенности, депрессиям, страхам, снижению интеллекта, эмоционального восприятия, отсутствию мотивации к учебе.С точки зрения психолога, ключевой этап развития личности у ребенка – формирование ценностно-смысловой сферы, четкое понимание и разграничение добра и зла. Эта сфера оказывается наиболее уязвимой для противоправного контента в сети. Семейные ценности, духовная, гражданская и половая идентичность оказываются под ударом. К примеру, в СМИ и соцсетях постоянно мелькают и всерьез преподносятся темы оккультизма, колдовства – в итоге у ребенка картина мира искажается и тоже становится мистической.Всему этому надо противопоставить информационную безопасность в сети. Причем воспринимать ее следует не только как запрет на определенный контент, а как конструктивную информационную альтернативу, содействующую развитию ребенка. Надо понимать, что информационный фундамент, заложенный в детстве, может проявить себя не сразу, он имеет эффект длительного воздействия на сознание.При участии психологов МГУ разработаны методические пособия по безопасному интернету. Они апробированы, получили высокую оценку экспертов и могут использоваться учителями в школах. Наше предложение: необходимо поддерживать СМИ и фильмы, способствующие формированию у детей и подростков адекватных установок, смыслов, ценностей. Надо развивать проекты, создающие безопасную информационную среду в интернете, проводить исследования на озвученную тему усилиями РАН, РАО и ведущих вузов, а также вести профессиональную профилактику инфовирусов, с которыми дети сталкиваются в интернете», – резюмировала Карабанова.От сектора здравоохранения были заявлены председатель Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений Олег Григорьев (не смог приехать, его заменяла коллега), завотделом гигиены обучения и воспитания НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «ННПЦЗД» Минздрава РФ Марина Степанова, а также научный сотрудник ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко» Лилия Иванова. Эксперты отметили, что во всем мире занимаются вопросами влияния неионизирующего излучения на людей, особенно на детей как наиболее уязвимых для негативного воздействия. Фактически любой человек, регулярно использующий компьютер, мобильный телефон и иные гаджеты, живет в состоянии хронического облучения. В течение всего учебного дня московский школьник в рамках эксперимента МЭШ находится перед компьютером или смартфоном. А потому необходимо срочно организовывать независимую научную экспертизу по оценке безопасности современных технологий и делать всю ее информацию общедоступной. Также было предложено создать специальный раздел «Обеспечение безопасности новых технологий» в государственной программе «Цифровая экономика».По единодушному мнению специалистов, не случайно электронные учебники, в отличие от учебника традиционного, не имеют никакой сертификации и утвержденных стандартов. Нет подтверждений их безопасности для здоровья детей, нет требований к их оформлению. Кроме того, в электронной школе дети проводят очень много времени в наушниках, у них портится слух, от светящихся экранов мониторов – ухудшается зрение, от сидячего образа жизни за компьютером – нарушается обмен веществ, состояние внутренних органов, ухудшается состояние мышц, развивается ранний сколиоз и т.д.Действующие нормативы по использованию компьютеров в СанПине в школах рассчитаны на профессиональных, взрослых работников. Для детей же нет никаких официальных норм. Недавно в исландском Рейкьявике состоялась научная конференция по проблемам безопасности беспроводной связи, и по ее итогам было написано открытое заявление международного врачебного сообщества о необходимости полного запрета Wi-Fi технологий для детей. Удивительно, что наши чиновники в то же время хотят нашпиговать каждую школу точками доступа, так чтобы можно было поймать хороший сигнал даже в школьном дворе.Марина Степанова сообщила, что сейчас практически каждый класс в Москве оснащен современными устройствами, и при внушении (директорам и учителям) сверху мысли об обязательности их использования заметны торопливость и даже агрессия.Самым продолжительным и весьма информативным стало выступление Арика Сигмана. Ученый привел множество конкретных примеров ухудшения работы головного мозга у интернет-зависимых и дал рекомендации по ограничению пользования гаджетами для детей.«Время, которые мы проводим перед экраном – не только образовательный вопрос, это напрямую касается здравоохранения. В Европе и Америке он обсуждается на самом серьезном уровне. Я публиковал множество статей в научных журналах, в частности, в Британском королевском биологическом обществе, посвященных исследованиям изменений в головном мозге, возникающих у детей, постоянно сидящих за компьютером. В США дети в возрасте трех лет проводят более 3 часов за мониторами, в возрасте 12 лет время увеличивается до 7 часов. Скоро то же самое ждет Россию. В то же время британское правительство признало: их школьники ежедневно тратят больше времени на общение в интернете и комп. игры, чем на сон. Власти Австралии и Америки официально рекомендуют гражданам не давать детям до трех лет никаких гаджетов и так далее…Есть тысячи причин, почему мы должны уменьшать время наших детей в интернете:– увеличение массы тела, образование жиров,– в крови образуются вещества, провоцирующие сахарный диабет,– разрушение навыков социализации и эмпатии,– нарушение самоконтроля, возможности длительной концентрации внимания на чем-то одном,– нарушение сна, аппетита,– нарушения кровообращения головного мозга во время компьютерных игр,– психологические и психические проблемы,– увеличение риска раковых заболеваний и многое другое.Новые исследования ученых, в которых приняли участие миллионы граждан, доказали, что у людей, регулярно пользующихся большим количеством мобильных устройств и компьютеров, разрушаются нейронные связи между отдельными важными участками мозга и сокращается объем серого вещества, ключевого элемента в мыслительном процессе. Врачи нашли прямую зависимость между временем, которое человек проводит за экраном смартфона, и его психологической устойчивостью к стрессам, депрессиям, суицидальным мыслям и т.д. В общем, необходимо, чтобы учительское и родительское сообщество выразили консолидированное, подкрепленное фактами мнение о вреде чрезмерного и нецелевого использования компьютеров детьми. Тогда ребенок не сможет сказать вам: «Смотри, у моего друга хорошая мама – она купила сыну планшет, а ты – плохая мама…»», – резюмировал Сигман.После небольшого перерыва на чай слово взяла доцент МГИМО, кандидат исторических наук Ольга Четверикова, своей аналитикой обнажившая многие планы глобалистов.«Прежде всего, хочу сконцентрироваться на проекте МЭШ, потому что это – серьезнейшая угроза для физического и психического здоровья наших детей. В 2012-2015 гг. в рамках международного проекта «Открытое образовательное движение учащихся» было исследовано использование цифровых технологий в школе. Результатом стал доклад, в котором сравниваются навыки школьников в математике и способность анализировать литературные тексты. У нас сотрудники Минобрнауки не стали афишировать итоги доклада, ставшие настоящей бомбой. Из них следует, что в течение последних 10 лет страны, согласившиеся на использование электронных информационных технологий в школах, не зафиксировали ни одного улучшения результатов, показанных учениками в математике, анализе текста и других науках. Напротив, заметно явное отставание этих учеников от сверстников, способных анализировать прочитанное и делать логические выводы. Наиболее эффективные образовательные системы у стран типа Южной Кореи, где школьники почти не используют современные устройства.Что касается собственно МЭШ – это большая афера, социальный проект, осуществляемый в интересах крупного IT-бизнеса. Для цифровиков образование – исключительно сфера услуг, и чтобы завлечь новых клиентов, они готовы превратить всю сферу фундаментального образования в развлечение. На сайте МЭШ так и говорится – они оказывают госуслугу «образование» в электронном виде, максимально упрощая передаваемую информацию. Фактически происходит революция в обучении, потому что ликвидируется традиционная система образования, впитавшую в себя все лучшие достижения русской педагогики, филологической мысли и образовательной практики. За МЭШ скрывается экспериментальный форсайт-проект «Образование-2030», причем мы даже толком не знаем, кто его автор, он никогда не обсуждался на серьезном уровне в научном сообществе и среди родителей. А ведь речь идет о нашем будущем, о наших детях! Разрабатывали методички цифровизаторов вовсе не чиновники из департамента образования Москвы, а «спецы» из АСИ, Сколково и ВШЭ. На 4 этапе (2022-2030 гг.) форсайтщики совершенно четко прописывают свою задачу: «Слом (ликвидация) традиционной системы образования».О переходе к новому этапу уже заявили в ДОгМ – это отмена ЕГЭ и вообще экзаменов как способа оценки знаний. Также ликвидируются дипломы, трудовые книжки, аттестаты, пятибалльная шкала оценки – вместо всего этого вводятся «индивидуальные карьерные траектории», по которым и будут писаться судьбы граждан фактически с момента рождения. Я считаю, что надо рассматривать МЭШ как диверсию против российского образования и преступление против наших детей. Предлагаю авторам данного проекта перестать распространять его на все классы, а учредить несколько пилотных школ, в которых будут обучаться исключительно дети. Вот и посмотрим, к чему приведут их инновации», – закончила Четверикова под аплодисменты зала.Между тем, ведущий круглого стола спросил участников: кто из них читал подробную программу проекта «Московская электронная школа» с поставленными задачами, результатами, которых планируется достигнуть? Выяснилось, что в открытом доступе таких данных просто нет. А ведь проект уже наполовину реализован!Продолжились интересные выступления в унисон от образовательного сообщества. Преподаватель Московского педагогического государственного университета (МПГУ) рассказала о том, что ее вуз – ведущий в ассоциации российских педагогических институтов, разработал программу комплексного исследования влияния мультимедийных технологий на общее психофизическое состояние ребенка, формирования его знаний, умений и навыков, оптимизации образовательного процесса. Фактически можно сказать, что МПГУ выступил с официальной инициативой по проведению полномасштабного общероссийского исследования.Возможность выступить на объективной площадке превратилась для ряда спикеров в настоящий крик души. В частности, научный сотрудник НИИ механики и мехмата МГУ Андрей Хохлов рассказал о том, как ДОгМ разрушил независимые управляющие советы при школах, сведя роль в них родителей к пустой формальности:«Сегодня по спущенному сверху приказу от ДОгМ в управляющий совет школы входят пять родителей, пять учеников, отбираемых администрацией школы, пять учителей и несколько приглашенных членов, также выполняющих волю администрации. Родители никак не могут настоять на своем решении. Наши предложения руководство даже не читает, не удостаивая себя ответами. МЭШ – это прямое вторжение в право родителей выбирать будущее для своих детей. А все, чем занимаются наши чиновники от образования – это имитация согласований, общественных слушаний и т.д. Пора донести до работников из ДОгМ, что существует еще мнение и других людей – им пора советоваться с родителями и экспертным сообществом. Нам постоянно лгут и манипулируют нашим мнением – это огромная опасность», – отметил Хохлов.Отметим, что на мероприятии присутствовало несколько сторонников МЭШ, но они придерживались правила «молчание – золото». А директор Дворца творчества детей и молодежи им. А.П. Гайдара Надежда Куранина не только не приняла участия в дискуссии, но и оперативно сбежала с заседания. Что до чиновников Минобрнауки и ДОгМ, они ожидаемо проигнорировали приглашение, подтвердив тем самым тезис Хохлова: для них существует лишь собственный внутренний мир, под который они оперативно подстраивают окружающую реальность. Меньше всего они заинтересованы в конструктивной, аргументированной полемике – ведь тогда их карта будет публично бита.Но заседание Общественного совета при УПР от этого не стало менее самоценной. Помимо планового рекомендательного письма Анне Кузнецовой, эксперты обратились с прямым воззванием ко всем органам власти. Цель проста и понятна – остановить беззаконное, насильственное внедрение экспериментальной электронной школы в России, сделать данный проект как минимум прозрачным, пропустить его через горнило независимых научных экспертиз, прописать для него СанПины. В любом случае, подрастающее поколение и его родители всегда должны иметь возможность альтернативного выбора, а психологическое и физическое здоровье наших детей необходимо защищать как абсолютную ценность. Теперь слово за внедрителями МЭШ – игнорирование такого мощного обращения и инициативы снизу будет по меньшей мере неприличным и сослужит им плохую службу.***Резолюция расширенного заседания рабочих групп 1, 2, 4, 5 Общественного совета при УПР «О необходимости обеспечения информационной безопасности и снижения рисков экранной зависимости детей»:Рекомендации Госдуме и Совету Федерации:– провести парламентские слушания на тему: «Внедрение в Российской Федерации электронной школы по модели МЭШ: перспективы, проблемы, риски»,– разработать и вынести на общественное обсуждение законопроект о гарантировании существования в РФ школ с традиционным обучением, наряду со школами с частичным или полным комплексом ЭШ,– принять регламентирующий правовой акт по внедрению системы охраны здоровья обучающихся в ЭШ с соблюдением процедуры заблаговременного оповещения родительской общественности и всех участников образовательных отношений не менее чем за 6 месяцев до начала реорганизации традиционной школы в ЭШ на территории РФ.Правительству РФ:– разработать стратегию охраны здоровья обучающихся в электронной школе.– привести в соответствие с нормативными требованиями существующего законодательства реорганизационные изменения в целях охраны здоровья детей в общеобразовательных учреждениях, переходящих с традиционной школы на электронную,– обеспечить добровольность перехода учеников, учебных классов и образовательных организаций из традиционной школы в электронную,– учитывать при формировании госзадания на ЭШ для образовательных организаций необходимость внедрения и проведения комплексных мероприятий по охране здоровья обучающихся в электронной школе.Министерству просвещения РФ, Министерству здравоохранения РФ и департаменту образования г. Москвы:– поддержать инициативу по проведению масштабного исследования по вопросам цифровизации дошкольного и школьного образования,– в связи с тем, что проект МЭШ носит пилотный характер и будет применен в будущем во всех регионах РФ как электронная школа, инициировать широкое обсуждение внедрения МЭШ в РФ,– разработать соответствующие расширенные СанПиНы для ЭШ, которые нормативно сведут к минимуму возможные риски. До принятия необходимых СанПиНов считать проекты ЭШ в РФ экспериментальными, а участие в них детей разрешить только по добровольному согласию родителей,– провести всероссийскую конференцию, широкое открытое обсуждение по проблемам внедрения электронной школы в РФ,– провести экспертизы образовательной технологии МЭШ с привлечением «Научного центра здоровья детей» РАМН и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве»: краткосрочную (цикл – 1-2 года) и долгосрочную (цикл образования – 10-11 лет),– обеспечить в территориальной доступности для обучающихся и их родителей в зависимости от их выбора: школу с традиционной, электронной системой обучения, либо традиционную образовательную систему с элементами электронной,– провести анализ системных рисков, систем пожарной безопасности при введении МЭШ,– разработать общероссийскую систему страхования из госбюджета рисков для здоровья учащихся в связи с внедрением МЭШ,– обеспечить общественный контроль над технологиями проекта электронной школы,– разработать стратегию охраны здоровья обучающихся в электронной школе,– ознакомить родительскую общественность с техническими регламентами всего используемого оборудования проекта МЭШ,– организовать круглые столы, публичные слушания, обсуждения по проекту МЭШ с широким привлечением родительской общественности и экспертного сообщества в возможно кратчайшие сроки,– разъяснить родительской общественности, почему использование МЭШ не апробировано в экспериментальных группах детей в течение 5-10 лет, не изучены риски данного проекта, почему он внедряется без научного и педагогического обоснования,– предоставить информацию о педагогической эффективности МЭШ, об улучшении усвоения информации обучающимися в сравнении с традиционными методиками обучения, какие научные изменения в области знаний и навыков учеников ожидаются от внедрения МЭШ по сравнению с традиционными системами обучения,– организовать общегородское голосование родительской общественности по вопросу внедрения МЭШ,– разработать систему страхования здоровья учащихся из бюджета Москвы, взаимодействующих с МЭШ,– выяснить вопрос целесообразности внедрения МЭШ на управляющих советах школы, предоставить статистику отношения к МЭШ среди учителей и родителей,– провести анализ МЭШ на предмет психических и психологических рисков для обучающихся, предоставить его результаты общественности,– предоставить родительской общественности информацию о полной стоимости проекта МЭШ, в том числе, в расчете на одно рабочее место учителя (себестоимость системы МЭШ из расчета на один учебный класс). Предоставить анализ эффективности затраченных денежных ресурсов, с точки зрения ожидания результата,– проведение масштабной информационной кампании в СМИ на тему опасности чрезмерного увлечения гаджетами, вреда от компьютерной зависимости, разработка комплекса социальной рекламы на тему электронной безопасности для детей и их родителей.

Источник: nashaplaneta.su