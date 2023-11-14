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Часть 8. СССР и Афганистан. Первая военная операция/ Владимир Прямицын и Кирилл Назаренко

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Продолжение «афганского» видеоцикла на «Цифровой истории». Доктор исторических наук и советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Владимир Прямицын рассказывает о событиях 1980 года – Первой Кунарской операции.
#цифроваяистория #егоряковлев #владимирпрямицынци #афганистан

Юбилейный фестиваль «Цифровая история» в Москве: https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/2594159/

Комментарий редакции

Основные тезисы и выводы по данной беседе:

1. Первая Кунарская операция в феврале-марте 1980 года стала первой крупной военной операцией советских войск в Афганистане. Целью операции было нанесение удара по одной из крупных группировок вооруженной оппозиции в провинции Кунар.

2. К этому времени вооруженная оппозиция перешла к активным боевым действиям против советских войск, используя тактику засад и нападений. Для борьбы с оппозицией советское командование решило перейти к активным наступательным операциям.

3. В операции были задействованы около 6 советских и 3 афганских батальонов, а также авиация. Советские войска столкнулись с серьезным сопротивлением противника, завалами на дорогах, контратаками. Это привело к высоким потерям.

4. Несмотря на трудности, цели операции были в целом достигнуты – нанесен урон группировке оппозиции, захвачен ряд ее опорных пунктов. Однако выявились просчеты в оценке противника и тактике действий в горах.

5. По итогам операции советское командование сделало вывод о необходимости корректировки тактики действий в условиях Афганистана, более тщательной оценки возможностей противника. Кунарская операция стала важным этапом обретения боевого опыта в новых условиях.

Таким образом, первая Кунарская операция открыла активную фазу участия советских войск в боевых действиях в Афганистане. Операция выявила недостатки в подготовке и показала необходимость пересмотра тактики действий в условиях горной местности и против нерегулярных формирований противника.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_L8A4Wqkf6s
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