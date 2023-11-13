1969. Витториано Растелли путешествует по Транссибу. Часть 4. Иркутск
1969. Витториано Растелли путешествует по Транссибу. Часть 1
1969. Витториано Растелли путешествует по Транссибу. Часть 2. Хабаровск
1969. Витториано Растелли путешествует по Транссибу. Часть 3
1969. Витториано Растелли в Советском Союзе. Казахстан
1969. Витториано Растелли в Советском Союзе. Самарканд
1976. Витториано Растелли в Советском Союзе. Москва в декабре. Часть 1
1976. Витториано Растелли в Советском Союзе. Москва в декабре. Часть 2
1981. Витториано Растелли в Советском Союзе. Московские свадьбы
1991. Витториано Растелли в Советском Союзе. Москва
64. Перекресток улиц Карла Маркса и Ленина. Продавщица мороженого
65. Перекресток улиц Карла Маркса и Ленина. Первомайская демонстрация
68. Набережная. Первомайская демонстрация
69. Первомайская демонстрация
71. Перекресток улиц Карла Маркса и Ленина. Сквер Ленина
73. Перекресток улиц Карла Маркса и Ленина. Памятник Ленину
74. Бульвар им.Гагарина
75. Набережная возле Шпиля
76. Посадка деревьев во дворе поликлиники
77. Улица Карла Маркса. У магазина «Молоко»
79. Планетарий
80. Праздничная агитация
81. Доска актуальных новостей
81. Улица Леси Украинки рядом с железной дорогой
82. Вид на город за железной дорогой. Военная техника на Транссибирском поезде, направляющемся к реке Уссури из-за российско-китайских военных столкновений.