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1969. Витториано Растелли путешествует по Транссибу. Часть 4. Иркутск

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1969. Витториано Растелли путешествует по Транссибу. Часть 1
1969. Витториано Растелли путешествует по Транссибу. Часть 2. Хабаровск
1969. Витториано Растелли путешествует по Транссибу. Часть 3
1969. Витториано Растелли в Советском Союзе. Казахстан
1969. Витториано Растелли в Советском Союзе. Самарканд
1976. Витториано Растелли в Советском Союзе. Москва в декабре. Часть 1
1976. Витториано Растелли в Советском Союзе. Москва в декабре. Часть 2
1981. Витториано Растелли в Советском Союзе. Московские свадьбы
1991. Витториано Растелли в Советском Союзе. Москва

64. Перекресток улиц Карла Маркса и Ленина. Продавщица мороженого
64. Перекресток улиц Карла Маркса и Ленина. Продавщица мороженого

65. Перекресток улиц Карла Маркса и Ленина. Первомайская демонстрация.jpg
65. Перекресток улиц Карла Маркса и Ленина. Первомайская демонстрация

66. Перекресток улиц Карла Маркса и Ленина. Первомайская демонстрация.jpg

67. Перекресток улиц Карла Маркса и Ленина. Первомайская демонстрация.jpg

65. Набережная. Первомайская демонстрация.jpg
68. Набережная. Первомайская демонстрация

68. Первомайская демонстрация.jpg
69. Первомайская демонстрация

69. Первомайская демонстрация.jpg

70. Первомайская демонстрация.jpg

71. Перекресток улиц Карла Маркса и Ленина. Сквер Ленина.jpg
71. Перекресток улиц Карла Маркса и Ленина. Сквер Ленина

72. Перекресток улиц Карла Маркса и Ленина. Сквер Ленина.jpg

73. Перекресток улиц Карла Маркса и Ленина. Памятник Ленину.jpg
73. Перекресток улиц Карла Маркса и Ленина. Памятник Ленину

74. Бульвар им.Гагарина.jpg
74. Бульвар им.Гагарина

75. Набережная возле Шпиля.jpg
75. Набережная возле Шпиля

76. Посадка деревьев во дворе поликлиники.jpg
76. Посадка деревьев во дворе поликлиники

77. Улица Карла Маркса. У магазина «Молоко».jpg
77. Улица Карла Маркса. У магазина «Молоко»

78. Улица Карла Маркса. У магазина «Молоко».jpg

79. Планетарий.jpg
79. Планетарий

80. Праздничная агитация.jpg
80. Праздничная агитация

81. Доска актуальных новостей.jpg
81. Доска актуальных новостей

81. Улица Леси Украинки рядом с железной дорогой.jpg
81. Улица Леси Украинки рядом с железной дорогой

82. Вид на город за железной дорогой. Военная техника на Транссибирском поезде, направляющемся к реке Уссури из-за российско-китайских военных столкн…
82. Вид на город за железной дорогой. Военная техника на Транссибирском поезде, направляющемся к реке Уссури из-за российско-китайских военных столкновений.
Источник: https://humus.livejournal.com/9347592.html
Метки: железная дорога, иркутск, история, Россия, фото
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