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1969. Витториано Растелли путешествует по Транссибу

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1969. Витториано Растелли в Советском Союзе. Казахстан
1969. Витториано Растелли в Советском Союзе. Самарканд
1976. Витториано Растелли в Советском Союзе. Москва в декабре. Часть 1
1976. Витториано Растелли в Советском Союзе. Москва в декабре. Часть 2
1981. Витториано Растелли в Советском Союзе. Московские свадьбы
1991. Витториано Растелли в Советском Союзе. Москва

01. Находка. Порт
01. Находка. Порт
02. Находка. Порт.jpg

03. Транссиб на участке Находка-Иркутск.jpg
03. Транссиб на участке Находка-Иркутск

04. Транссиб на участке Находка-Иркутск.jpg

05. Транссиб на участке Находка-Иркутск.jpg

06. Транссиб на участке Находка-Иркутск.jpg

07. Транссиб на участке Находка-Иркутск.jpg

08. Транссиб на участке Находка-Иркутск.jpg

09. Транссиб на участке Находка-Иркутск.jpg

10. Транссиб на участке Находка-Иркутск. На Уссури.jpg
10. Транссиб на участке Находка-Иркутск. На Уссури

11. Транссиб на участке Находка-Иркутск. На Уссури.jpg

12. Транссиб на участке Находка-Иркутск. На Уссури.jpg

13. Транссиб на участке Находка-Иркутск. На Уссури.jpg

14. Транссиб на участке Находка-Иркутск. На Уссури.jpg

15. Транссиб на участке Находка-Иркутск. Пейзаж в районе Уссури.jpg
15. Транссиб на участке Находка-Иркутск. Пейзаж в районе Уссури

16. Транссиб на участке Находка-Иркутск. Пейзаж в районе Уссури.jpg

17. Транссиб на участке Находка-Иркутск. Пейзаж в районе Уссури.jpg

18. Транссиб на участке Находка-Иркутск. Радиолокатор в районе Уссури.jpg
18. Транссиб на участке Находка-Иркутск. Радиолокатор в районе Уссури

19. Транссиб на участке Находка-Иркутск. Военные машины в районе реки Уссури, вид с поезда..jpg
19. Транссиб на участке Находка-Иркутск. Военные машины в районе реки Уссури, вид с поезда

20. Транссиб на участке Находка-Иркутск. В районе Уссури. Военный склад возле железной дороги..jpg
20. Транссиб на участке Находка-Иркутск. В районе Уссури. Военный склад возле железной дороги
Источник: https://humus.livejournal.com/9330867.html
Метки: железная дорога, история, находка, Россия, фото
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