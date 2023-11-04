1969. Витториано Растелли путешествует по Транссибу
1969. Витториано Растелли в Советском Союзе. Казахстан
1969. Витториано Растелли в Советском Союзе. Самарканд
1976. Витториано Растелли в Советском Союзе. Москва в декабре. Часть 1
1976. Витториано Растелли в Советском Союзе. Москва в декабре. Часть 2
1981. Витториано Растелли в Советском Союзе. Московские свадьбы
1991. Витториано Растелли в Советском Союзе. Москва
01. Находка. Порт
03. Транссиб на участке Находка-Иркутск
10. Транссиб на участке Находка-Иркутск. На Уссури
15. Транссиб на участке Находка-Иркутск. Пейзаж в районе Уссури
18. Транссиб на участке Находка-Иркутск. Радиолокатор в районе Уссури
19. Транссиб на участке Находка-Иркутск. Военные машины в районе реки Уссури, вид с поезда
20. Транссиб на участке Находка-Иркутск. В районе Уссури. Военный склад возле железной дороги