1969. Витториано Растелли в Советском Союзе. Казахстан
1969. Витториано Растелли в Советском Союзе. Самарканд
1976. Витториано Растелли в Советском Союзе. Москва в декабре. Часть 1
1976. Витториано Растелли в Советском Союзе. Москва в декабре. Часть 2
1981. Витториано Растелли в Советском Союзе. Московские свадьбы
1991. Витториано Растелли в Советском Союзе. Москва
01. Алма-Ата. Группа молодых женщин
03. Алма-Ата. Две девушки на улице
04. Алма-Ата. Юные ученицы идут в школу
05. Алма-Ата. Армейцы на улице города
06. Алма-Ата. Оживленная улица
07. Алма-Ата. Четыре женщины катаются на велосипедах по дорогам города
08. Алма-Ата. На городской улице
10. Алма-Ата. Возле телефонной будки
10. Алма-Ата. Торговля цветами на городских улицах
13. Женщина с ребенком
14. Крестьянские жилища в горах на границе с Китаем
14. Люди, живущие в горах на границе с Китаем
18. Солдаты на границе с Китаем