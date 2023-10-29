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1969. Витториано Растелли в Советском Союзе. Казахстан

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1969. Витториано Растелли в Советском Союзе. Самарканд
1976. Витториано Растелли в Советском Союзе. Москва в декабре. Часть 1
1976. Витториано Растелли в Советском Союзе. Москва в декабре. Часть 2
1981. Витториано Растелли в Советском Союзе. Московские свадьбы
1991. Витториано Растелли в Советском Союзе. Москва


01. Алма-Ата. Группа молодых женщин
01. Алма-Ата. Группа молодых женщин

02. Алма-Ата..jpg

03. Алма-Ата. Две девушки на улице.jpg
03. Алма-Ата. Две девушки на улице

04. Алма-Ата. Юные ученицы идут в школу.jpg
04. Алма-Ата. Юные ученицы идут в школу

05. Алма-Ата. Армейцы на улице города.jpg
05. Алма-Ата. Армейцы на улице города

06. Алма-Ата. Оживленная улица.jpg
06. Алма-Ата. Оживленная улица

07. Алма-Ата. Четыре женщины катаются на велосипедах по дорогам города.jpg
07. Алма-Ата. Четыре женщины катаются на велосипедах по дорогам города

08. Алма-Ата. На городской улице.jpg
08. Алма-Ата. На городской улице

09. Алма-Ата. На городской улице.jpg

10. Алма-Ата. Возле телефонной будки.jpg
10. Алма-Ата. Возле телефонной будки

10. Алма-Ата. Торговля цветами на городских улицах.jpg
10. Алма-Ата. Торговля цветами на городских улицах

11. Алма-Ата. Торговля цветами на городских улицах.jpg

14. Женщина с ребенком.jpg
13. Женщина с ребенком

13. Крестьянские жилища в горах на границе с Китаем.jpg
14. Крестьянские жилища в горах на границе с Китаем

14. Люди, живущие в горах на границе с Китаем.jpg
14. Люди, живущие в горах на границе с Китаем

15. Люди, живущие в горах на границе с Китаем.jpg

16. Люди, живущие в горах на границе с Китаем.jpg

17. Люди, живущие в горах на границе с Китаем.jpg

18. Люди, живущие в горах на границе с Китаем.jpg

18. Солдаты на границе с Китаем.jpg
18. Солдаты на границе с Китаем

19. Солдаты на границе с Китаем.jpg

20. Солдаты на границе с Китаем.jpg

21. Солдаты на границе с Китаем.jpg

22. Солдаты на границе с Китаем.jpg
Источник: https://humus.livejournal.com/9318168.html
Метки: алма-ата, история, Россия, средняя азия, туркестан, фото
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