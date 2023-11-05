1969. Витториано Растелли путешествует по Транссибу. Часть 2.
1969. Витториано Растелли путешествует по Транссибу. Часть 1
1969. Витториано Растелли в Советском Союзе. Казахстан
1969. Витториано Растелли в Советском Союзе. Самарканд
1976. Витториано Растелли в Советском Союзе. Москва в декабре. Часть 1
1976. Витториано Растелли в Советском Союзе. Москва в декабре. Часть 2
1981. Витториано Растелли в Советском Союзе. Московские свадьбы
1991. Витториано Растелли в Советском Союзе. Москва
21. Хабаровск. На улицах города
31. Хабаровск. Амур
32. Хабаровск. На берегу Амура
33. Хабаровск. На набережной
34. Хабаровск. Амур
36. Хабаровск.Железнодорожная станция
40. Хабаровск. В школе
40. Хабаровск. Вид на городской район