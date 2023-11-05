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1969. Витториано Растелли путешествует по Транссибу. Часть 2.

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1969. Витториано Растелли путешествует по Транссибу. Часть 1
1969. Витториано Растелли в Советском Союзе. Казахстан
1969. Витториано Растелли в Советском Союзе. Самарканд
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1976. Витториано Растелли в Советском Союзе. Москва в декабре. Часть 2
1981. Витториано Растелли в Советском Союзе. Московские свадьбы
1991. Витториано Растелли в Советском Союзе. Москва

21. Хабаровск. На улицах города
21. Хабаровск. На улицах города

23. Хабаровск. На улицах города.jpg

23. Хабаровск. На улицах города.jpg

24. Хабаровск. На улицах города.jpg

25. Хабаровск. На улицах города.jpg

26. Хабаровск. На улицах города.jpg

27. Хабаровск. На улицах города.jpg

28. Хабаровск. На улицах города.jpg

29. Хабаровск. На улицах города.jpg

30. Хабаровск. На улицах города.jpg

31. Хабаровск. Амур.jpg
31. Хабаровск. Амур

31. Хабаровск. На берегу Амура.jpg
32. Хабаровск. На берегу Амура

31. Хабаровск. На набережной.jpg
33. Хабаровск. На набережной

32. Хабаровск. Амур.jpg
34. Хабаровск. Амур

33. Хабаровск. Амур.jpg

34. Хабаровск.Железнодорожная станция.jpg
36. Хабаровск.Железнодорожная станция

35. Хабаровск.Железнодорожная станция.jpg

36. Хабаровск.Железнодорожная станция.jpg

37. Хабаровск.Железнодорожная станция.jpg

38. Хабаровск.Железнодорожная станция.jpg

38. Хабаровск. В школе.jpg
40. Хабаровск. В школе

39. Хабаровск. В школе.jpg

40. Хабаровск. Вид на городской район.jpg
40. Хабаровск. Вид на городской район

Источник: https://humus.livejournal.com/9333087.html
Метки: история, Россия, фото, Хабаровск
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