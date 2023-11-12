1969. Витториано Растелли путешествует по Транссибу. Часть 3
1969. Витториано Растелли путешествует по Транссибу. Часть 1
1969. Витториано Растелли путешествует по Транссибу. Часть 2. Хабаровск
1969. Витториано Растелли в Советском Союзе. Казахстан
1969. Витториано Растелли в Советском Союзе. Самарканд
1976. Витториано Растелли в Советском Союзе. Москва в декабре. Часть 1
1976. Витториано Растелли в Советском Союзе. Москва в декабре. Часть 2
1981. Витториано Растелли в Советском Союзе. Московские свадьбы
1991. Витториано Растелли в Советском Союзе. Москва
41. Станция Вяземская (Хабаровский край)
44. Остановка на станции
56. Вагон-ресторан
58. Станция Петровский завод (Забайкальский край)
62. Транссиб на участке Находка-Иркутск