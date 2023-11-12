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1969. Витториано Растелли путешествует по Транссибу. Часть 3

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1969. Витториано Растелли путешествует по Транссибу. Часть 1
1969. Витториано Растелли путешествует по Транссибу. Часть 2. Хабаровск
1969. Витториано Растелли в Советском Союзе. Казахстан
1969. Витториано Растелли в Советском Союзе. Самарканд
1976. Витториано Растелли в Советском Союзе. Москва в декабре. Часть 1
1976. Витториано Растелли в Советском Союзе. Москва в декабре. Часть 2
1981. Витториано Растелли в Советском Союзе. Московские свадьбы
1991. Витториано Растелли в Советском Союзе. Москва
41. Станция Вяземская (Хабаровский край)
41. Станция Вяземская (Хабаровский край)

42. Станция Вяземская (Хабаровский край).jpg

43. Станция Вяземская (Хабаровский край).jpg

44. Остановка на станции.jpg
44. Остановка на станции

45. Остановка на станции.jpg

46. Остановка на станции.jpg

47. Остановка на станции.jpg

48. Остановка на станции.jpg

49. Остановка на станции.jpg

50. Остановка на станции.jpg

51. Остановка на станции.jpg

52. Остановка на станции.jpg

53. Остановка на станции.jpg

54. Остановка на станции.jpg

55. Остановка на станции.jpg

56. Вагон-ресторан.jpg
56. Вагон-ресторан

58. Станция Петровский завод (Забайкальский край).jpg
58. Станция Петровский завод (Забайкальский край)

59. Станция Петровский завод (Забайкальский край).jpg

60. Станция Петровский завод (Забайкальский край).jpg

61. Станция Петровский завод (Забайкальский край).jpg

62. Транссиб на участке Находка-Иркутск.jpg
62. Транссиб на участке Находка-Иркутск

63. Транссиб на участке Находка-Иркутск.jpg
Источник: https://humus.livejournal.com/9345482.html
Метки: железная дорога, история, Россия, фото
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1991. Витториано Растелли в Советском Союзе. Москва

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