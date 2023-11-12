Симпозиум 29. Нейрофизиологические аспекты психической деятельности. Памяти Н.П. Бехтеревой, 100 лет.

Председатели: Анохин К.В. (МГУ), Медведев С.В. (ИМБП РАН), Черниговская Т.В. (СПбГУ) Зал «Московский» 1 этаж.

Доклад XXIV съезда физиологического общества им. И.П. Павлова (14 сентября 2023, Санкт-Петербург), Т.В. Черниговская (СПбГУ, Санкт-Петербург) «Язык и мозг: XXI век».

Директор Института когнитивных исследований СПбГУ профессор, член корреспондент РАО Татьяна Черниговская в рамках XXIV съезда Физиологического общества имени И. П. Павлова выступила с докладом: «Язык и мозг: XXI век».

«Человеческий язык — не просто одна из высших психологических функций, а совершенно особая, видоспецифичная способность мозга. Язык дает нам возможность строить и организовывать чрезвычайно сложные коммуникационные сигналы и обеспечивать мышление, то есть формировать концепты и гипотезы о характере, структуре и законах мира», ― отметила Татьяна Черниговская.

ТАЙМИНГ:

00:37 Доклад Татьяны Черниговской «Язык и мозг: XXI век»

• Татьяна Черниговская, доктор филологических и биологических наук, представляет доклад на симпозиуме, посвященном памяти Натальи Бехтеревой.

• Она рассказывает о том, что человеческий язык является видовым свойством человека, и что он имеет иерархическую структуру и цифровой характер.

• Язык также имеет продуктивность, то есть способность создавать новые единицы и сообщения.

08:52 Взгляд на язык и мозг

• Татьяна Черниговская подчеркивает, что человеческий язык – это инструмент работы со смыслами, и что он не просто упаковывает мысли, но и формирует их.

• Она также упоминает о том, что язык имеет прямое отношение к работе мозга и что взгляд Натальи Бехтеревой на язык отличается от общепринятого.

11:40 История изучения языка и мозга

• Татьяна Черниговская рассказывает о том, как Наталья Бехтерева и ее команда проводили исследования языка и мозга, и как их результаты повлияли на развитие нейролингвистики.

• Она упоминает о работах других ученых, таких как Роджерс, Перри и команда, которые получили Нобелевскую премию за свои исследования в области языка и мозга.

16:01 Двуполушарный мозг и диалог

• В видео обсуждается идея о том, что новые знания и интеллектуальные шаги появляются, когда сталкиваются две разные логики или подходы.

• Вячеслав Иванов, академик, утверждал, что это одно и то же, и что для появления новой информации должны столкнуться разные культуры и социальные группы.

17:41 Исследования и открытия

• В видео говорится о том, что крупные математики и физики, когда рассказывают о своем процессе мышления, не всегда соответствуют стереотипам о левом и правом полушарии.

• Автор упоминает журнал "Асимметрия", который занимается исследованиями в этой области, и ссылается на множество публикаций, посвященных левому и правому полушариям.

20:27 Автор признает, что ее понимание о левом и правом полушарии мозга не является полным, и что исследования продолжаются.

• Она упоминает своего коллегу Константина Анохина, который сделал потрясающие открытия в этой области.

20:46 Обсуждение нейролингвистики

• В видео обсуждается нейролингвистика, наука, которая изучает мозг и язык.

• Ученые ищут не "места", где находятся чашки, глаголы и идеи, а "связи" между ними.

31:28 Важность контекста и базовых знаний

• В нейролингвистике важно учитывать контекст и базовые знания, которые влияют на восприятие стимульного материала.

• Ученые продолжают исследовать эти аспекты с использованием различных методов, включая нейро-имидж и поведенческие методики.

33:45 Чудо и наука

• Ученые не боятся говорить о том, что все, что нас окружает, является чудом, так как это является частью науки.

• Обсуждение "чудес" не достойно обсуждения, так как это часть науки.

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Язык – это видовое свойство человека, особая способность мозга, позволяющая формировать концепты и мыслить.

2. Язык тесно связан с работой мозга, в его порождении и восприятии участвуют различные зоны мозга.

3. Нельзя локализовать языковые функции в строго определенных зонах мозга, это комплексный процесс с участием сетей нейронов.

4. Неправильно противопоставлять функции левого и правого полушарий, на самом деле они тесно взаимодействуют.

5. Изучение мозговой основы языка – сложная научная проблема, требующая применения разных подходов и методов.

Выводы:

1. Язык уникально связан с человеческим мозгом и мышлением.

2. Понимание механизмов речевой деятельности требует комплексного подхода с учетом сложности и гибкости работы мозга.

3. Исследования в этой области продолжаются и открывают всё новые грани взаимосвязи языка и мозга.