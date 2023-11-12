Голосование в ООН по вопросу израильской оккупации
В ООН проголосовали за объявление незаконными израильские поселения на оккупированных территориях Палестины, включая Восточный Аль-Кудс (Иерусалим) и оккупированные Голанские высоты:
За – 148
Воздержалось – 18
Против – 7
Ранее арабские страны сообщили, что придерживаются позиции о необходимости создания Палестинского государства в границах 1967 года с столицей в Восточном Иерусалиме с прекращением оккупации Израилем палестинских территорий. Собственно, данной позиции придерживаются Россия и Китай.
Израиль продолжает заявлять, что собирается оккупировать Сектор Газа, попутно угрожая войной Ливану, если "Хезболла" еще более активно будет вмешиваться в конфликт.
ООН никчемная шарага. Распустить и утилизировать. Ни на что не способны.
Способности ООН сейчас не при чем, мир находится в эпохе взаимного непонимания. Следующий шаг взаимное уничтожение.
Надеюсь до этого не дойдет. По конфликту на Украине НАТОвцы поняли что они отстают. Им нужно лет 5-7. За эти годы они разгонят свой ВПК, Польша будет следующей Украиной. Поляки спешно вооружаются, даже в кредит, отдавать нечем, но это уже другой вопрос. 300 пусковых установок Хаймарс, пиндосы прибалдели, у них самих нет такого количества. 200 танков К2 южнокорейских в долг, рассрочка на 10 лет. К2 считаются лучшими и самыми дорогими танками после Меркавы. Пока не принимали участие в боеввх действиях. Ага.
Сценарий у них уже есть. Изоляция балтийского моря.