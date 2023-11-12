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Голосование в ООН по вопросу израильской оккупации

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В ООН проголосовали за объявление незаконными израильские поселения на оккупированных территориях Палестины, включая Восточный Аль-Кудс (Иерусалим) и оккупированные Голанские высоты:

За – 148
Воздержалось – 18
Против – 7

Ранее арабские страны сообщили, что придерживаются позиции о необходимости создания Палестинского государства в границах 1967 года с столицей в Восточном Иерусалиме с прекращением оккупации Израилем палестинских территорий. Собственно, данной позиции придерживаются Россия и Китай.
Израиль продолжает заявлять, что собирается оккупировать Сектор Газа, попутно угрожая войной Ливану, если "Хезболла" еще более активно будет вмешиваться в конфликт.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8759628.html
Метки: арабы, Израиль, оон, Палестина
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 13081 12083
    Stelm час назад

      ООН никчемная шарага. Распустить и утилизировать. Ни на что не способны.

      • 23675 18643
        SergeevStelm 55 мин. назад

          Способности ООН сейчас не при чем, мир находится в эпохе взаимного непонимания. Следующий шаг взаимное уничтожение.

          • 13081 12083
            StelmSergeev 27 мин. назад

              Надеюсь до этого не дойдет. По конфликту на Украине НАТОвцы поняли что они отстают. Им нужно лет 5-7. За эти годы они разгонят свой ВПК, Польша будет следующей Украиной. Поляки спешно вооружаются, даже в кредит, отдавать нечем, но это уже другой вопрос. 300 пусковых установок Хаймарс, пиндосы прибалдели, у них самих нет такого количества. 200 танков К2 южнокорейских в долг, рассрочка на 10 лет. К2 считаются лучшими и самыми дорогими танками после Меркавы. Пока не принимали участие в боеввх действиях. Ага.
              Сценарий у них уже есть. Изоляция балтийского моря.

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