Россия победила в Сирии, чтобы сдать ее Америке ?

Оправдывая недавнюю американо-израильскую агрессию против Сирии, официальный представитель госдепартамента США Хэзер (так правильнее — С.Д.) Науэрт, сработала по-гитлеровски, когда она обвинила Сирию и Иран за акт открытой израильской агрессии, сказав: «Соединенные Штаты… полностью поддерживают суверенное право Израиля защищать себя» и когда она лгала, что «злобная деятельность Ирана» и «преднамеренная эскалация угроз, а также его амбиции по проецированию его мощи и господства подвергают риску жизни всех людей региона».

Адольф Гитлер прикрывал свою «проекцию силы и господства», а также свое вторжение в Польшу такой же наглой ложью, какую применяют Вашингтон и Израиль для прикрытия своей агрессии. Гитлер утверждал, что польские вооруженные силы пересекли границу и напали на Германию. Это — то же самое оправдание, которое применяют Израиль и его марионетки в Белом доме и Пентагоне, возлагая на Иран вину за нападение Израиля на Сирию. Когда Вашингтон и Израиль настолько бессовестны в своей лжи, почему Россия думает, что они являются ее «партнерами», с которыми можно прийти к каким-то соглашениям?

Так, Эрик Зюсс отмечает, что только Сирия и Россия жалуются на систематические нападения Израиля на Сирию и на незаконную оккупацию Вашингтоном сирийской территории — оккупацию, на которую не было получено разрешения со стороны ООН и которая является тотальным нарушением международного права. Постоянная поддержка Вашингтоном войны против законного правительства Сирии, а также поддержка израильских и террористических атак на сирийские и российские вооруженные силы подрывают усилия России по установлению мира в регионе. Зюсс отмечает также, что Вашингтон и его марионетка Британия блокируют действия ООН против преступных действий Вашингтона.

Зюсс-то прав. Но не лежит ли, в основном, на России вина за то, что Вашингтон продолжает свою кампанию против Сирии и России? Так, Стивен Лендман доказывает, что это — вина именно России.

Почему? Как представляется, это именно тот случай, когда власти России настолько жаждут одобрения со стороны Запада, что они прекращают свои военные кампании еще до того, как работа завершена. Именно Путин провозгласил «победу» в Сирии и вывел часть российских вооруженных сил до того, как вся Сирия была вычищена от иностранной и джихадистской оккупации, оставляя, таким образом, Соединенным Штатам плацдармы для высадки десанта и возобновления конфликта.

России и Сирии понадобилось бы не больше двух недель, чтобы освободить всю Сирию от джихадистов, пользующихся поддержкой США. Но, по всему видно, что Россия сильно забоялась вызвать со стороны Вашингтона хоть какое-то раздражение и создать риск того, что ее военнослужащие смогут вступить в сопрокосновение с американскими. И это при том, что Россия находится в Сирии законно, в соответствии с международным правом, а США — незаконно.

И опять, доверяясь международному праву, ООН и «нашим западным партнерам», Россия прежде времени прекратила действовать. Как говорит Лендман, жалобы Захаровой, Лаврова, представителей российского министерства обороны и самого Путина основаны на абсолютных фактах. Но вопрос заключается в следующем: «Когда, наконец, Россия поймет — если, вообще, когда-то поймет, — что факты и право для Вашингтона не имеют ровно никакого значения?» Интерес Вашингтона заключен в господстве над миром и в господстве Израиля над Ближним Востоком.

Лендман особо настаивает на том, что «До тех, пока Россия поддерживает миф о партнерстве с Вашингтоном вместо того, чтобы дать Вашингтону попробовать вкус своей собственной пилюли… эскалация конфликта, скорее всего, продолжится».

Лендман, возможно, прав, если судить по сообщениям о тяжелых атаках по Сирии со стороны Израиля 10 февраля после того, как сирийская ПВО испортила образ неуязвимости Израиля, сбив один из израильских (поставленных Вашингтоном) военных самолетов, наносивших удары по Сирии. Кроме того, имелись сообщения о том, что эскалация конфликта продолжилась, и в ней приняли участие иранцы. Как сообщает RT, Кремль озабочен тем, что зоны деэскалации оказались под угрозой, и что Путин звонил по телефону Нетаньяху и призывал его к сдержанности.

На протяжении всей моей жизни американские президенты призывали Израиль к сдержанности — без какого бы то ни было результата. Призывы Путина, тем более, не будут иметь никакого результата, если только Путин не возьмет карту из колоды Лендмана и не скажет военному преступнику Нетаньяху, возглавляющему преступное израильское государство, основанное на землях, украденных у палестинцев, которых согнали с этих земель штыками, что, если хоть раз повторится такое, то Россия уничтожит Израиль. Лендман считает, что никакой другой способ разговора с сошедшим с ума сионистским государством — равно, как и с Вашингтоном — не возымеет абсолютно никакого результата. И история, кажется, на стороне Лендмана.

Россия либо не уверена в своей силе, либо ей не дают её использовать предатели из числа «атлантических интеграционистов», которые составляют вашингтонскую «пятую колонну» внутри российской власти и экономики. Просто загадкой остается то, почему во власти работает значительное число предателей, которые обладают минимальной поддержкой в обществе и безграничными полномочиями в принятии решений на самом высоком уровне, — в то самое время, когда Запад и Израиль день ото дня становятся все агрессивнее по отношению к национальным интересам России.

Избегая накалять ситуацию, Путин поступает разумно, но складывается впечатление, что существуют какие-то ограничения возможности Путина противостоять Вашингтону. Андрей Раевский определяет эту проблему как «атлантические интеграционисты». Это те, кто по причинам личной карьеры, личного бизнеса и поскольку их поддерживают финансируемые Вашингтоном неправительственные организации и СМИ внутри России, продали российский суверенитет в пользу глобализма. Путин, по-видимому, не хочет отодвинуть тех, кто служит в качестве вашингтонских сдержек русского национализма. Это не позволяет России достичь сколь-нибудь значительной победы. Если «атлантические интеграционисты» внутри путинской власти способны блокировать более решительные ответы, то встает вопрос: насколько в действительности власть принадлежит Путину? И принадлежит ли она ему вообще. Ведь , согласно старой русской поговорке, "короля играет свита" . Победил ли Путин в Сирии только для того, чтобы сдать ее Вашингтону и израильтянам? Как можем мы представить себе главу мощного государства — Путина — просящим по телефону израильского военного преступника, который возглавляет крошечное государство? Мы знаем, что Израиль владеет Вашингтоном, но неужели Израиль владеет также и Россией?

Сколько раз Путин объявлял победу в Сирии, выводил свои силы, а затем был вынужден возвращаться после того, как силы Вашингтона восстанавливались? Почему Путин отказывается инкорпорировать ушедшие из Украины русские провинции? Он позволил Крыму вернуться из-за российской военно-морской базы, но отказал в этом русским провинциям — Донецку и Луганску. Соответственно, русские люди в этих провинциях по-прежнему подвержены нападениям, а Вашингтон сейчас предоставил своему украинскому нацистскому государству вооружения для повторного завоевания отколовшихся республик.

Весь этот конфликт, созревший для того, чтобы его интенсивность только нарастала, мог бы быть остановлен Путиным, если бы он признал то голосование с подавляющим большинством, которое состоялось точно так же, как в Крыму, и воссоединил бы эти провинции с Россией. Нацистская власть на Украине, даже располагая поддержкой Вашингтона и ЕС, не настолько безумна, чтобы напасть на Россию и ожидать, что после этого продолжит свое существование.

Путин все еще может покончить с украинским конфликтом путем принятия бывших русских провинций в Россию. Мы можем допустить, что Путин может мыслить с расчетом на долгую перспективу — так же, как это делали советские лидеры, которые передали Украине русское население, чтобы уравновесить украинское государство русскими. Цель тогда состояла в том, чтобы не позволить Западу полностью превратить Украину — исторически часть России — в совершенно враждебное государство, против которого понадобилось бы направить еще больше вооруженных сил. Но судьба России и всех нас сейчас будет решена в срок очень короткий.

Мы также можем допустить, что Путин, продолжая делать ставку на международное право, старается привести Европу к осознанию того, что Вашингтон ведет свои операции за пределами и поверх права. Путин просто теряет время. Европейские лидеры десятилетиями находились и находятся на зарплате у Вашингтона. Им просто плевать на все, кроме своих банковских балансов.

Неоконсерваторы, которые правят Вашингтоном, считают Китай страной, которая примет американское лидерство в обмен на богатство. Возможно, это ошибочный взгляд на китайские власти. Но эти воззрения содействуют тому, чтобы сосредоточиться на нападении на Россию, внутри власти которой у Вашингтона имеются союзники.

Я понимаю, что взгляды, изложенные здесь, могут быть ошибочными. Возможно, Зюсс ошибается. Ошибаться может Лендман. Может быть, ошибается Андрей Раевский. А может быть, ошибаюсь и я в моем истолковании их взглядов. Тем не менее, Россия должна знать, что она воспринимается теми из неоконсерваторов, кто формирует политику, в качестве слабого, лишенного смелости, государства, которым не только Вашингтон, но и крошечный Израиль, могут помыкать. Так, как Вашингтон делал и делает это со времени распада Советского Союза и как Израиль делает это сейчас в Сирии. Вашингтону ничего не стоит пускать России пыль в глаза и очернять репутацию России. А пассивность России побуждает к ядерной войне или ведет к капитуляции России.

Хочет Россия признать это или нет, но вопрос сейчас стоит о борьбе России за ее существование. Имеются свидетельства того, что российские лидеры не понимают этого. Так, Сергей Чемезов говорит, что Россия хочет продать российскую систему противовоздушной обороны С-400 Вашингтону для того, чтобы Вашингтон мог научиться тому, как побороть ее и догнать российские военные технологии. Если только Чемезов не шутит, то это говорит о проблеме в восприятии им реальности.

Путин навредил своему авторитету среди людей, обладающих совестью, когда он провел встречу с верховным преступником израильского государства и принимал Нетаньяху так, будто тот не военный преступник и место ему не на эшафоте, а словно он мировой лидер, достойный признания со стороны России. Этот акт безумия во всём мире сдул репутацию Путина как лидера, который стоял за нравственные результаты, а не просто за те результаты, которые удовлетворяют собственный интерес и являются итогом переговоров.

Мир нуждается в лидере. Надежды были на президента России…

Автор — Пол Крэг Робертс (Paul Craig Roberts), доктор экономических наук, бывший заместитель министра финансов США по экономической политике в администрации Рональда Рейгана. Работал редактором и обозревателем газеты «Уолл-стрит-джорнел», журнала «Businessweek» и информационного агентства «Scripps Howard News Service». В своё время был автором постоянной колонки в газете «The Washington Times». Автор многочисленных книг, посвященных крупнейшим проблемам современности.

Публикуется с разрешения автора.

http://svpressa.ru/politic/article/19290/