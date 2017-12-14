Сирия, ИГИЛ, последние новости 14 декабря 2017

Ближний Восток в некоторых религиях считается местом, где произойдёт последняя битва человечества, последняя битва всех народов, последняя битва Добра со Злом.

Точный адрес этой последней битвы в различных религиях различается, это может быть город Дабик в Сирии в исламе, Армагеддон (Хар Мегиддо — гора Мегиддо) в иудаизме, город Дамаск, гора Синай, и так далее в христианстве. Все эти места так или иначе расположены на Ближнем Востоке относительно близко друг от друга.

Город Иерусалим считается важнейшим городом для сразу трёх религий — иудаизма, христианства и ислама. Любое действие политиков из различных стран по поводу статуса Иерусалима всегда рассматривается и с политической, и с религиозной точек зрения.

Западный Иерусалим был захвачен израильтянами в ходе первой израильско-арабской войны 1947-го-1948-го годов в Палестине.

Согласно всем решениям ООН и международным соглашениям, в Палестине должно быть создано независимое Палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме. Восточный Иерусалим был захвачен израильтянами в 1967-м году.

Далее Восточный Иерусалим был аннексирован и административно присоединён Израилем к Западному Иерусалиму, что не является законным с точки зрения международного законодательства. В Старом городе Иерусалима израильтяне в 1967 году снесли исторический Квартал Мограби, на месте которого сейчас находится пустая площадка перед Стеной плача.

Несмотря на декларируемую приверженность к иудаизму, государство Израиль после победы в войне 1967-го года, в отличие от еврейских повстанцев Бар-Кохбы, которые после победы над римлянами первым делом начали восстанавливать Храм, не стало ничего менять на Храмовой горе и отказалось от идей восстановления (или строительства) Храма.

В 1980-м году государство Израиль в одностороннем порядке объявило весь Иерусалим (то есть и принадлежащий ему Западный Иерусалим, и захваченный Восточный Иерусалим) столицей государства Израиль.

Спустя три недели Совет Безопасности ООН принял резолюцию, согласно которой эта международная организация не признает права Израиля на Восточный Иерусалим и считает его оккупированным. В связи с этим до выполнения положений данной резолюции все страны — члены ООН должны были вывести свои дипломатические представительства из Иерусалима.

Россия недавно в одностороннем порядке, несмотря на откровенно враждебные и агрессивные действия государства Израиль по отношению к Сирии, и, таким образом, — фактически по отношению к России, внезапно приняла важное решение о признании Западного Иерусалима столицей государства Израиль. Это решение опубликовано на сайте МИДа России в форме заявления (www.mid.ru/ru/press_service/spokesman/official_statement/-/asset_publisher/t2GCdmD8RNIr/content/id/2717182 № 682–06–04–2017).

Заявление МИД России

«В Москве глубоко обеспокоены положением дел в палестино-израильском урегулировании. В то время, как палестинцы и израильтяне вот уже почти три года не ведут между собой политических переговоров, обстановка на местах неуклонно деградирует.

Вакуум в ближневосточном мирном процессе создает благоприятную почву для односторонних шагов, которые подрывают перспективы международно признанного решения палестинской проблемы, в соответствии с которым два государства — Израиль и Палестина — будут сосуществовать в мире и безопасности друг с другом и всеми своими соседями.

В Москве по-прежнему считают формулу переговорного двухгосударственного урегулирования оптимальной и отвечающей как национальным интересам дружественных нам палестинского и израильского народов, так и интересам всех стран региона и мирового сообщества в целом. Подтверждаем приверженность решениям ООН о принципах урегулирования, включая статус Восточного Иерусалима как столицы будущего палестинского государства. Одновременно считаем необходимым заявить, что в этом контексте рассматриваем Западный Иерусалим в качестве столицы Государства Израиль.

Конкретные параметры решения всего спектра вопросов окончательного статуса палестинских территорий, включая проблему Иерусалима, должны быть согласованы в ходе прямых переговоров между сторонами. Являясь постоянным членом Совета Безопасности ООН, коспонсором мирного процесса и активным участником ближневосточного „квартета” международных посредников, Россия продолжит оказывать содействие израильтянам и палестинцам в достижении соответствующих договоренностей. Особое внимание будем уделять вопросу обеспечения свободы доступа всех верующих к святым местам Иерусалима».

Надо заметить, что этот важный односторонний дружественный шаг России в отношении Израиля практически не был замечен в самом Израиле. Израильские СМИ этот факт замолчали, агрессивная и враждебная политика Израиля по отношению к Сирии и к России практически не изменилась.

В 1995 году Конгресс США принял решение перенести американскую дипломатическую миссию в Иерусалим, но оно до недавних пор не было реализовано.

С 1995 года президенты США 44 раза — каждые полгода — накладывали вето на этот законопроект. Последний президент США Дональд Трамп недавно принял решение признать Иерусалим столицей государства Израиль и перевести туда американское посольство. Нужно понимать, что это решение Трампа во многом связано не только и не столько с внешнеполитическими проблемами США на Ближнем Востоке, но с внутри американскими проблемами, точнее, с внутриполитическими проблемами лично самого Дональда Трампа.

Нынешний американский президент — несистемный, он не зависит от американской элиты, значительную и влиятельнейшую часть которой составляют американские евреи. Все предыдущие президенты США, избранные в 20-м и в 21-м веке, за исключением Джона Кеннеди, своим избранием были обязаны американской элите и зависели от неё при принятии тех или иных решений.

Трамп, как и Джон Кеннеди, фактически избирался сам, на свои деньги (Кеннеди — на деньги своего отца — миллионера). Американская элита боится неподконтрольного президента и, соответственно, пытается его контролировать и лишить самостоятельности. Трамп уже почувствовал на себе политическую силу американской элиты — впервые при нём за последние десятки лет можно было наблюдать единое, фактически стопроцентное голосование Сената и Палаты представителей по нескольким ключевым вопросам, в том числе по вопросу санкций против России.

Американский Конгресс, почти всегда голосующий «пополам» и достаточно хорошо управляемый предыдущими президентами США, которые могли с ним договориться, несколько раз синхронно голосовал фактически против Трампа, показав ему, кто на самом деле управляет Америкой.

Трамп внезапно воспылал неестественной любовью к Израилю

Дональд Трамп это хорошо понял и начал пытаться договариваться с американской элитой, в том числе с финансистами еврейского происхождения. И одним из его козырей в этих внутриамериканских политических переговорах стало изменение позиции США по отношению к Израилю.

Именно после нескольких синхронных голосований в Сенате и в Палате представителей республиканцев и демократов Трамп, который ранее говорил об израильско-палестинском конфликте слова типа «Пусть они там сами разбираются», внезапно воспылал неестественной любовью к государству Израиль, обеспечивая американскую поддержку израильской оккупации палестинских территорий и израильской агрессии против Сирии, на которую, по странному стечению обстоятельств, Россия, разместившая в Сирии свои войска, тоже не обращала никакого внимания, позволяя израильским самолётам безнаказанно бомбить участки сирийской территории, в том числе в непосредственной близости от расположения российских войск.

На фоне разворота Трампа к Израилю естественным образом прозвучало заявление американского президента о признании Иерусалима израильской столицей и о переносе туда американского посольства. Это заявление получило огромный пиар, чего, собственно говоря, и добивался Дональд Трамп. Несмотря на то, что фактически американцы продолжают свою политику «реал политик», например, не признавая легальным все действия израильских властей на территории Восточного Иерусалима, несмотря на то, что для открытия американского посольства в Иерусалиме нужно не «неопределённое время» (с) Дональд Трамп), а всего-навсего в течение дня повесить на помещение американского генерального консульства в Иерусалиме табличку «посольство», и этого не делается, публика в различных странах отреагировала не на реальную американскую политику, а на громкое публичное заявление президента США.

В арабских странах прокатилась волна выступлений общественности и политиков, в Израиле в любой момент может начаться новая интифада, Ливан, не самое влиятельное арабское государство, выступает в Лиге арабских стран с предложением о введении арабскими странами реальных санкций против США, президент Турции Эрдоган делает очередные громкие заявления.

Ближний Восток, в котором и так полыхает несколько войн и конфликтов, после заявления Дональда Трампа полыхнул ещё ярче.

Безопасность государства Израиль от всей этой истории только ухудшилась. Если ранее соседние страны в основном занимались войной в Сирии, то теперь внимание Ближнего Востока и арабских стран вновь вернулось к основному конфликту региона, без решения которого невозможно решение никаких региональных проблем — к арабо-израильскому конфликту. Внешние угрозы по отношению к государству Израиль только усилились, а отношение арабского мира к Израилю и к США стало ещё более враждебным.

После победы в Сирии встают вопросы к Израилю

В любом случае мир после завершения войны в Сирии изменится. После неизбежного восстановления сирийской государственности снова встанут те вопросы, которые во многом повлияли на возникновение сирийского конфликта — вопрос о создании независимого палестинского государства и вопрос о возвращении Сирии оккупированных Израилем Голанских высот.

Причём задавать эти вопросы Израилю будут и Сирия, и Иран, и, возможно, Россия в ситуации прекращения израильского военного превосходства в регионе. Сирия, как суверенное государство, вправе разрешить на своей территории размещение войск и систем ПВО стран, с которыми у Сирии налажено долгосрочное сотрудничество. Миф об израильском военном превосходстве в регионе рухнет так же, как в своё время рухнул миф о всесильности и всемогуществе США.

Для многих граждан Израиля эта ситуация может стать неприемлемой из-за опасений, связанных с вопросами личной безопасности. Эмиграция из Израиля с каждым годом медленно, но неуклонно увеличивается.

Основные причины для отъезда израильтян на постоянное место жительство за рубеж — это как экономические, связанные с поиском работы или с трудностями ведения бизнеса в Израиле, так и политические, связанные с опасениями за своё личное будущее и будущее своей семьи, с опасениями за безопасность проживания в стране, ведущую агрессивную политику против палестинцев, в стране, находящейся внутри многомиллионного арабского мира и ведущей антиарабскую политику.

Некоторое количество израильтян, выезжающих из Израиля, возвращается в Россию. Среди тех регионов, куда возвращаются или куда переезжают израильтяне, помимо Москвы и Санкт-Петербурга следует отметить Крым, который обладает одним важным естественным преимуществом — тёплым климатом, а также значительным инвестиционным потенциалом. В отличие от Москвы и Санкт-Петербурга, в которых не так много сфер и областей для новых инвестиционных проектов, Крым может стать очень интересным местом для создания нового бизнеса в различных сферах.

Возвращаясь к основной теме настоящей статьи, следует отметить, что сейчас трудно сказать, насколько улучшилось или улучшится отношение американской элиты и американских евреев к Дональду Трампу. Об этом можно будет судить только по различным косвенным признакам, например, по прекращению совместных голосований против законопроектов и решений Трампа в Сенате и в Палате представителей. Но в любом случае, односторонние действия американского президента только ухудшили и ослабили положение США и Израиля на Ближнем Востоке, и российские власти должны это учитывать для планирования и для проведения более решительной и более уверенной политики в регионе.

Михаил Ошеров, для «Русской Весны»

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